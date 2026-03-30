VIDEO | El impactante momento en que alumnos logran derribar a responsable de fatal ataque en Calama

VIDEO | El impactante momento en que alumnos logran derribar a responsable de fatal ataque en Calama

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad

Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad
aníbal mosa colo colo

VIDEO | ¡Bastante satisfecho! Aníbal Mosa está muy contento con el presente de Colo Colo
¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué te parecen? La IA elige al entrenador que puede salvar a La Roja
Sorpresivo frenazo: Nueva Ley de Adopción queda en suspenso tras decisión del Gobierno ¿Qué buscaba el proyecto?

Sorpresivo frenazo: Nueva Ley de Adopción queda en suspenso tras decisión del Gobierno ¿Qué buscaba el proyecto?

VIDEO | ¡YA ES VIRAL! VAR Casero en fútbol amateur es tendencia por su creatividad
“Este problema no se resuelve con cantos de sirena”: ¿Por qué el gremio de camioneros descartó irse a paro tras “bencinazo”?

“Este problema no se resuelve con cantos de sirena”: ¿Por qué el gremio de camioneros descartó irse a paro tras “bencinazo”?
Colo Colo recibe denuncia de la ANFP.

¡Gran Preocupación! Delantero de Colo Colo enciende las alarmas en el equipo

VIDEO | ¡Va por su primera victoria! Fernando Gago habla sobre su desafío en Universidad de Chile
Arturo Vidal quiere vender a figura de Colo Colo.

¡Se ganó la camiseta! Colo Colo buscaría blindar a uno de sus buenos refuerzos

En medio de la conmoción y la serie de preguntas que dejó el violento ataque en Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama —ocurrido el pasado viernes y que tuvo como víctima fatal a una inspectora del recinto—, salió a la luz un impactante video que muestra el momento exacto en que el agresor, Hernán Meneses Leal, fue reducido por otros estudiantes.

Recordemos que, además de la funcionaria fallecida, el protagonista del mortal episodio dejó a cuatro personas heridas: otra inspectora y tres alumnos menores de 15 años. Más tarde, según consignó ADN Radio, se reveló que el atacante de 18 años contaba con un arsenal que incluía, entre otras cosas, armas blancas y acelerante.

Ahora, de acuerdo con las imágenes reveladas por 24 Horas, se reveló el instante en que un alumno de segundo medio se lanzó contra Meneses Leal, logrando derribarlo. Con la ayuda de otros estudiantes, quienes se sumaron después a la ofensiva, consiguieron reducirlo y quitarle los peligrosos objetos que portaba. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Es más, en el metraje se puede apreciar cómo los jóvenes propinan una considerable paliza al hoy imputado. Momentos después, el agresor fue detenido por Carabineros y llevado hasta una comisaría del sector. 

De momento, de acuerdo a lo informado por La Cuarta, la Fiscalía buscaría formalizar a Meneses Leal por homicidio calificado consumado y tres frustrados. Sumado a eso, el Ministerio Público se encuentra recabando antecedentes para solicitar prisión preventiva para el artífice de la llamada “masacre de Calama”. 

Te puede interesar: ¿Qué dice? Defensa de atacante en colegio de Calama presenta certificados de un médico psiquiatra

NOTAS DESTACADAS

Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad

Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad
aníbal mosa colo colo

VIDEO | ¡Bastante satisfecho! Aníbal Mosa está muy contento con el presente de Colo Colo
¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué te parecen? La IA elige al entrenador que puede salvar a La Roja
Sorpresivo frenazo: Nueva Ley de Adopción queda en suspenso tras decisión del Gobierno ¿Qué buscaba el proyecto?

Sorpresivo frenazo: Nueva Ley de Adopción queda en suspenso tras decisión del Gobierno ¿Qué buscaba el proyecto?

VIDEO | ¡YA ES VIRAL! VAR Casero en fútbol amateur es tendencia por su creatividad
“Este problema no se resuelve con cantos de sirena”: ¿Por qué el gremio de camioneros descartó irse a paro tras “bencinazo”?

“Este problema no se resuelve con cantos de sirena”: ¿Por qué el gremio de camioneros descartó irse a paro tras “bencinazo”?
Colo Colo recibe denuncia de la ANFP.

¡Gran Preocupación! Delantero de Colo Colo enciende las alarmas en el equipo

VIDEO | ¡Va por su primera victoria! Fernando Gago habla sobre su desafío en Universidad de Chile
Arturo Vidal quiere vender a figura de Colo Colo.

¡Se ganó la camiseta! Colo Colo buscaría blindar a uno de sus buenos refuerzos
VIDEO | “Si no te gusta tení’ que moverte”: Ministro Poduje protagoniza nuevo encontrón, esta vez con vecino de Coronel

VIDEO | “Si no te gusta tení’ que moverte”: Ministro Poduje protagoniza nuevo encontrón, esta vez con vecino de Coronel
Polémica arbitral en la Primera B.

VIDEO | "Háganse cargo...": En Unión San Felipe estallan por una nueva polémica arbitral en la Primera B
U de Concepción vs Ñublense: Copa de la Liga.

Sigue la acción nacional: Dónde y a qué hora ver el U de Concepción vs Ñublense por Copa de la Liga
Darío Osorio expulsión en La Roja.

VIDEO | La expulsión de Darío Osorio al minuto 30 de partido: la lluvia de críticas fue inevitable
Hugo Savinovich sufre agresión en evento de lucha.

VIDEO | ¿Estaba en los planes? Hugo Savinovich sufre polémica agresión en evento Ambición de Poder 2026
Nicolás Córdova no tiene autocrítica tras humillación con Chile.

¿Y la autocrítica? Nicolás Córdova se llena de críticas por sus declaraciones tras nueva humillación con La Roja
La Roja ayuda a romper inédito récord.

Desolador: Nueva Zelanda golea a La Roja y aprovecha de romper un triste récord que la perseguía
Arturo Vidal se rinde a los pies de Claudio Bravo destacando su mayor virtud

¡Reconciliación total!: Arturo Vidal se rinde a los pies de Claudio Bravo destacando su mayor virtud
NATALIA DUCO EN RODEO RANCAGUA

"Siento como si fuera…": Ministra Natalia Duco elogió al rodeo y lo respaldó como deporte nacional
La impensada decisión de la FIFA sobre Irán y su baja del Mundial 2026

¡ÚLTIMA HORA!: La impensada decisión de la FIFA sobre Irán y su baja del Mundial 2026