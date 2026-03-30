VIDEO | El impactante momento en que alumnos logran derribar a responsable de fatal ataque en Calama

En medio de la conmoción y la serie de preguntas que dejó el violento ataque en Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama —ocurrido el pasado viernes y que tuvo como víctima fatal a una inspectora del recinto—, salió a la luz un impactante video que muestra el momento exacto en que el agresor, Hernán Meneses Leal, fue reducido por otros estudiantes.

Recordemos que, además de la funcionaria fallecida, el protagonista del mortal episodio dejó a cuatro personas heridas: otra inspectora y tres alumnos menores de 15 años. Más tarde, según consignó ADN Radio, se reveló que el atacante de 18 años contaba con un arsenal que incluía, entre otras cosas, armas blancas y acelerante.

Ahora, de acuerdo con las imágenes reveladas por 24 Horas, se reveló el instante en que un alumno de segundo medio se lanzó contra Meneses Leal, logrando derribarlo. Con la ayuda de otros estudiantes, quienes se sumaron después a la ofensiva, consiguieron reducirlo y quitarle los peligrosos objetos que portaba.

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Es más, en el metraje se puede apreciar cómo los jóvenes propinan una considerable paliza al hoy imputado. Momentos después, el agresor fue detenido por Carabineros y llevado hasta una comisaría del sector.

De momento, de acuerdo a lo informado por La Cuarta, la Fiscalía buscaría formalizar a Meneses Leal por homicidio calificado consumado y tres frustrados. Sumado a eso, el Ministerio Público se encuentra recabando antecedentes para solicitar prisión preventiva para el artífice de la llamada “masacre de Calama”.

Mortal ataque en colegio de Calama: revelan video de estudiantes que derriban y reducen a atacante



Tras el violento episodio, un grupo de alumnos logró neutralizar al agresor, quien portaba armas blancas y otros elementos. pic.twitter.com/qeCREG2y2j — Radio Estacion Nacional (@radioestac) March 30, 2026

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