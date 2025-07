Arturo Vidal se alinea con Almirón y el presunto robo en el Superclásico: "Todos saben lo que pasó"

Colo Colo derrotó por 2-1 a Deportes La Serena y por fin volvió a los abrazos, pero una vez finalizado el encuentro, Arturo Vidal no pudo evitar referirse al duelo de la semana pasada contra Universidad de Chile e incluso se alineó con Jorge Almirón, quien arriesga un serio castigo tras acusar que el Cacique fue víctima de un robo ante los azules.

Así es, en un breve mano a mano con los medios, y a la hora de repasar la seguidilla de derrotas del 'popular' previo al compromiso de hoy, el volante arrancó los dardos hacia el arbitraje del Superclásico: "Son partidos diferentes, con Audax merecíamos ganar, con Católica fue un partido muy malo, y con la U todos saben lo que pasó".

Tras ello, se mostró optimista para la segunda rueda: "La remontada tiene que ser perfecta, no depende de nosotros ya, pero vamos a dejar todo en la cancha estos 14 partidos. Ojalá se nos dé la oportunidad de ser campeones, en el fútbol nada es seguro, vamos a pelear y ojalá a final de campeonato decir que la copa es nuestra".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"No está más difícil, está igual que el año pasado. Ahora tenemos mejor equipo, tenemos mucha rabia, queremos ganar algo este año, tenemos la Supercopa con la U y todavía se puede, en el fútbol nada es imposible. No depende de nosotros, pero trataremos de ganar todo lo que viene", agregó el referente albo.

Y para finalizar, consultado por la posible sanción a Jorge Almirón tras sus dichos sobre el Superclásico, Vidal encendió aún más la polémica: "No me quiero meter, no quiero hablar nada de eso, tengo un pensamiento de todo lo que ha pasado, de las personas que están a cargo, y prefiero no decirlo o puede pasar cualquier cosa".

Te puede interesar: ¡Sacó la voz!: El mensaje de Cepeda a los hinchas de la U tras triunfo de Colo Colo