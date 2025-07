¡Sacó la voz!: El mensaje de Cepeda a los hinchas de la U tras triunfo de Colo Colo

Luego del triunfazo de Colo Colo ante Deportes La Serena, Lucas Cepeda sorprendió a todos en un breve diálogo con los medios, y es que el atacante se mostró arrepentido de sus polémicos gestos hacia la barra de la U durante el Superclásico que se jugó la semana pasada y se disculpó con los fanáticos azules.

"Quiero hacer una mención, por eso me acerqué aquí, quiero pedirle disculpas a toda la gente de la U por los gestos que hice. Creo que me equivoqué, si alguien se molestó o lo pasé a llevar quiero pedirle disculpas, a la institución y a todos", arrancó el ofensivo ante la prensa que acudió hoy al Estadio Monumental.

"Creo que yo no soy un jugador problemático y quería salir a dar la cara, poner el pecho a las balas por lo que hice. Sé que me van a castigar, porque no está bien lo que hice, pero es mejor pedir disculpas a no hacerlo y ser un jugador arrogante. Me acerqué aquí para pedir disculpas, no corresponde lo que hice", profundizó.

Además, el extremo reconoció su error desde el primero minuto: "Por algo me acerco aquí, porque estoy muy arrepentido. Cuando hice los gestos, doy el primer paso para irme al camarín y dije '¿qué hice?', porque como repito, no soy un jugador problemático, nunca he estado metido en polémicas y esas cosas".

"Si me llega el castigo tengo que afrontarlo como la manera en que me atreví a hacer los gestos. Ojalá no sean tantos partidos, pero lo vuelvo a repetir, quiero pedirle disculpas a la gente de la U, estuvo muy mal lo que hice, no es un ejemplo para los niños ni para el público y lo que tiene que ser el fútbol, no violencia y esas cosas", cerró.

