¡Golazo incluido!: Cristiano Ronaldo marca doblete en Portugal y así va la carrera por los mil goles

Cristiano Ronaldo se acerca a los mil goles

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Arturo Vidal se aburre viendo a Inglaterra

Arturo Vidal ningunea sin asco a esta selección de Europa: "Más fome que..."
Alianza Lima explota por la Conmebol y la U

"Es algo injusto": Figura de Alianza Lima explota tras clasificación de la U en Copa Sudamericana
La IA elige entre Sinner y Alcaraz

La IA predice al campeón del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: "Una ligera ventaja..."
Fútbol

Fútbol chileno: entrenador deja el cargo tras ocho partidos sin victorias
Gabriel Boric e investigación sobre casa allende

Investigación por casa de Allende: Aseguran que Fiscalía tomó definición por rol de Gabriel Boric
Max Verstappen se lleva la pole del GP en Italia

¡Con tiempo récord!: Max Verstappen madruga a McLaren y se lleva la pole del GP de Italia
cambio de hora

Horario de verano: qué regiones adelantan su reloj
Ximena Rincón

Ximena Rincón bajo la lupa: La impugnación del oficialismo que sacude su candidatura
Hospital de Osorno

Completamente estremecedor: Exfuncionario del Hospital de Osorno revela impactantes torturas 
Joven padre de 24 años que le disparó a su hijo

“Ya estaba cansado”: Revelan supuestos motivos de padre acusado de dispararle a su hijo de 2 años

En su debut por las siempre disparejas Eliminatorias Europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Portugal derrotó sin mayores complicaciones a Armenia en un encuentro donde nuevamente Cristiano Ronaldo se robó todas las cámaras, marcó un doblete y dio un importante paso a los ansiados mil goles como futbolista profesional.

Efectivamente, el cuadro dirigido por Roberto Martínez dio un verdadero golpe de autoridad y, luego de su consagración como campeón de la UEFA Nations League en junio pasado ante la poderosa España, arrancó su participación en el Grupo F de las clasificatorias con un contundente 5-0 como forastero.

Joao Félix (10' y 61'), Joao Cancelo (32') y el ya mencionado 'Bicho' marcaron para el combinado nacional 'luso', pero por supuesto que los dos tantos de la estrella absoluta del Al-Nassr tienen un sabor diferente, considerando que además de darle los 3 puntos a su país, acortó su travesía al increíble millar de anotaciones.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

El primer gol del ex Real Madrid llegó cuando se cumplían 21 minutos del primer tiempo, donde recibió un exquisito centro de Pedro Neto que conectó suavemente con la diestra y derrotó al arquero rival, pero a los 46' sorprendería a todos con una verdadera joya: disparo a tres dedos desde afuera del área y a cobrar.

¿Cuántos faltan para los mil?

Con sus dos tantos frente a Armenia, Cristiano Ronaldo alcanzó la increíble suma de 942 goles a lo largo de su carrera profesional, es decir, está a tan solo 58 anotaciones de alcanzar las mil dianas, demostrando que a sus 40 años, mientras ya varios decidieron colgar los botines, él está más vigente que nunca.

Te puede interesar: ¡Emocionante! Las palabras de Lawrence Vigouroux tras su debut en La Roja

NOTAS DESTACADAS

Arturo Vidal se aburre viendo a Inglaterra

Arturo Vidal ningunea sin asco a esta selección de Europa: "Más fome que..."
Alianza Lima explota por la Conmebol y la U

"Es algo injusto": Figura de Alianza Lima explota tras clasificación de la U en Copa Sudamericana
La IA elige entre Sinner y Alcaraz

La IA predice al campeón del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: "Una ligera ventaja..."
Fútbol

Fútbol chileno: entrenador deja el cargo tras ocho partidos sin victorias
Gabriel Boric e investigación sobre casa allende

Investigación por casa de Allende: Aseguran que Fiscalía tomó definición por rol de Gabriel Boric
Max Verstappen se lleva la pole del GP en Italia

¡Con tiempo récord!: Max Verstappen madruga a McLaren y se lleva la pole del GP de Italia
cambio de hora

Horario de verano: qué regiones adelantan su reloj
Ximena Rincón

Ximena Rincón bajo la lupa: La impugnación del oficialismo que sacude su candidatura
Hospital de Osorno

Completamente estremecedor: Exfuncionario del Hospital de Osorno revela impactantes torturas 
Joven padre de 24 años que le disparó a su hijo

“Ya estaba cansado”: Revelan supuestos motivos de padre acusado de dispararle a su hijo de 2 años
narcoabuelos

¡Negocio familiar era la tapadera! Así fue la curiosa detención de narcoabuelos en Puente Alto
Lawrence Vigouroux tuvo su ansiado debut con La Roja

¡Emocionante! Las palabras de Lawrence Vigouroux tras su debut en La Roja
Ya tenemos al primer finalista del Us Open

¡Va por la gloria! Ya tenemos al primer finalista del Us Open 2025
La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

¡Último minuto! La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

“¡¡Traigan el microscopio!!”: Hombre que se bajó los pantalones en vivo desató ola de burlas en redes sociales
Universidad de Chile prepara su llave ante Alianza Lima

¡Tras el paso a cuartos! ¿Cuándo se disputará la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima?
José Antonio Kast

¡Se ensañó con CHV! El irónico comentario de Kast tras ser apuntado en escándalo por Caso Bots
Lionel Messi llora en su último partido por clasificatorias en suelo argentino

¡El fin de una era! Las lágrimas de Lionel Messi tras su último partido en Argentina por clasificatorias

¿Concuerdas con él? Juan Cristóbal Guarello elige al peor de La Roja ante Brasil
Cachureos

De Cachureos a la política: Icónico personaje asesorará a candidato presidencial de ultraderecha