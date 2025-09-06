¡Golazo incluido!: Cristiano Ronaldo marca doblete en Portugal y así va la carrera por los mil goles

En su debut por las siempre disparejas Eliminatorias Europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Portugal derrotó sin mayores complicaciones a Armenia en un encuentro donde nuevamente Cristiano Ronaldo se robó todas las cámaras, marcó un doblete y dio un importante paso a los ansiados mil goles como futbolista profesional.

Efectivamente, el cuadro dirigido por Roberto Martínez dio un verdadero golpe de autoridad y, luego de su consagración como campeón de la UEFA Nations League en junio pasado ante la poderosa España, arrancó su participación en el Grupo F de las clasificatorias con un contundente 5-0 como forastero.

Joao Félix (10' y 61'), Joao Cancelo (32') y el ya mencionado 'Bicho' marcaron para el combinado nacional 'luso', pero por supuesto que los dos tantos de la estrella absoluta del Al-Nassr tienen un sabor diferente, considerando que además de darle los 3 puntos a su país, acortó su travesía al increíble millar de anotaciones.

El primer gol del ex Real Madrid llegó cuando se cumplían 21 minutos del primer tiempo, donde recibió un exquisito centro de Pedro Neto que conectó suavemente con la diestra y derrotó al arquero rival, pero a los 46' sorprendería a todos con una verdadera joya: disparo a tres dedos desde afuera del área y a cobrar.

¿Cuántos faltan para los mil?

Con sus dos tantos frente a Armenia, Cristiano Ronaldo alcanzó la increíble suma de 942 goles a lo largo de su carrera profesional, es decir, está a tan solo 58 anotaciones de alcanzar las mil dianas, demostrando que a sus 40 años, mientras ya varios decidieron colgar los botines, él está más vigente que nunca.

