Venezolano responde a los haters y justifica carretes en la nieve: “Déjate de ver videos que te frieguen…”

El nuevo y tendencioso entretenimiento de los venezolanos en Chile de armar carretes en la nieve, ha generado diversos registros en redes sociales. Los polémicos videos han acarreado toda una ola de comentarios los cuales, en general, reprochan el actuar de los ciudadanos extranjeros.

Y es que durante los últimos días, vecinos y visitantes habituales del Cajón del Maipo se encargaron de denunciar esta situación. Apuntaron al alto volumen de la música y que, incluso, se estaban haciendo asados en plena ruta. Sin embargo, las imágenes visualizadas no parecen intimidar a los extranjeros. Es más, ellos también se encargaron de compartir sus propias grabaciones y justifican su cuestionado actuar.

Al menos, así quedó demostrado por @jorgemedina5351. El usuario de TikTok afirmó que “hasta los chilenos nos decían que le subiéramos más” a la música. También aseguró que “los venezolanos somos mucho ambiente para otros países”. Además, se dirigió a los hater señalando: “La gente sufre, no entiendo el por qué. Mucho se trabaja para tener esto, dedícate mas a trabajar y déjate de ver videos que te frieguen la vida”.

No fue una sorpresa el que las reacciones, sobre todo críticas, se acumularan como una bola de nieve. “Una cosa es ser mucho ambiente y lo otro es el respeto, lamentablemente”, “De dónde sacan dinero para todo esto me pregunto yo”, “El problema no es Maduro ni Chávez, son todos” y “Por favor, por qué no nos dejan vivir tranquilos en nuestro país Chile. ¿Qué les hicimos nosotros pará tanto daño?”, fueron algunos de los comentarios.