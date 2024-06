Guardia de supermercado que logra mantener a raya a los mecheros con su amabilidad se vuelve viral en TikTok

Esta semana se viralizaron dos intentos de robo en un supermercado: el de una mujer que fingió estar embarazada y otra señora, con un coche de bebé tapado con una frazada. Además de lo inaudito de los casos, destacó el trato del guardia de seguridad hacia las mecheras. Y es que, en lugar de actuar con enojo, las trató con amabilidad.

Jackendy Fevrier es el nombre del famoso guardia que la está rompiendo en TikTok. Tiene 30 años, viene de Haití y trabaja en distintos supermercados de Santiago. El hombre ha decidido subir algunas de las labores que hace a redes sociales (@jackendyfevrier), donde rápidamente se convirtió en una estrella para los chilenos. Y es que incluso en situaciones inhóspitas y violentas, él mantiene la calma.

El amable guardia de supermercado

“Mis jefes dicen que tengo habilidad para cachar quién está robando”, comentó Jackendy a LUN. “Observo su forma de caminar, si mira mucho hacia los lados, hacia arriba, su conducta. Si echa diez desodorantes al carro, es sospechoso”, dijo.

Cuando es momento de enfrentar a los mecheros, tiene dos procedimientos: el primero, esperar a que pasen por la caja, y el segundo, acercarse antes. “Cuando veo que se ha metido cosas en la mochila, en la ropa o en el coche, me acerco y le pido con amabilidad que entregue los productos. La idea es hacer el trabajo lo más piola posible”, relató.

Sin embargo, son pocos los mecheros que le devuelven la misma actitud. La gran mayoría, cuando son captados, se vuelven agresivos: “Para qué voy a contar todo lo que me dicen. Lo más típico es ‘muerto de hambre’ o insultos por mi color de piel. Ya estoy acostumbrado. La idea es no rebajarme nunca al nivel del delincuente”.

Según contó el haitiano al citado medio, mantiene la calma porque está consciente de que se encuentra en un lugar público y “no hay que llamar la atención”. Si los mecheros tienen hijos, procura acercarse “con mucha diplomacia” para no asustar a los niños.

“También me ha tocado quitarles mercaderías a niños y abuelitas. De ellos jamás voy a subir una grabación. Me dan mucha pena. Pienso que una de esas señoras podría ser mi mamá. Muchas veces lo hacen por necesidad. Yo me doy cuenta perfectamente cuando son ladrones”, aseguró.

Jackendy reveló que sube los videos a su cuenta de TikTok para “informar a la sociedad chilena de lo que está pasando, para que la autoridad que tiene competencia legal para actuar, busque una solución para frenar la delincuencia”. Y es que cuando llegó a Chile, en 2017, percibió que era un país “muy próspero y seguro para vivir. Ahora estamos con muchos robos”.