VIDEO | ¡YA ES VIRAL! VAR Casero en fútbol amateur es tendencia por su creatividad

Por: Gonzalo Zamora

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Si bien obviamente debería ser más para entretención, el fútbol amateur genera la misma pasión que el fútbol profesional, donde el sentido de pertenencia a un equipo determinado es incluso a veces mucho más fuerte.

Los hinchas muchas veces llevan a otro nivel la pasión por sus equipos, ya que las restricciones que se aplican en el fútbol profesional, no aplican la mayoría de las veces en estos casos, lo que ha provocado distintos momentos bastante complicados.

Pero más allá de eso, lo que también sorprende muchas veces en la creatividad con la que se disputa el fútbol amateur, ya que si bien no cuentan con los mismos recursos y tecnología que el fútbol profesional, esto lo compensan con su ingenio y compromiso.

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Nuevamente el fútbol amateur nos vuelve a regalar un momento inolvidable, esta vez, la acción ocurrió en un partido de la comuna de Cabildo en la región de Valparaíso. Aquí se viralizó la utilización de un var casero para uno de los partidos.

El momento ya es viral

Acompañado de dos pantallas y un micrófono con parlantes, en el ya mencionado encuentro, el árbitro del partido utiliza estos implementos para una jugada dudosa. Esto ha causado gran revuelo en las redes sociales, siendo bastante viralizado por todo el internet.

Revisa a continuación el llamativo momento:

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