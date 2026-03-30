¡Gran Preocupación! Delantero de Colo Colo enciende las alarmas en el equipo

Colo Colo recibe denuncia de la ANFP.

Por: Gonzalo Zamora

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Colo Colo ya prepara lo que será su próximo desafío por la tercera fecha de la Copa de La Liga, donde enfrentarán a Huachipato en condición de local el próximo miércoles desde las 18:00 horas en el estadio monumental.

En su último encuentro por este nuevo torneo que busca generar mayor competencia en el fútbol chileno, lograron una buena victoria sobre Deportes Concepción por 3-1, donde mostraron un gran nivel de juego, aprovechando de gran maneras las oportunidades creadas.

Tras este buen resultado, los albos se posicionan de buena manera en su grupo de la Copa de La Liga, dejando muy buenas sensaciones en sus hinchas, ya que si bien Colo Colo ha sumado buenos resultados, sus victorias eran por un corto margen de diferencia en el marcador.

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Este miércoles Colo Colo vuelve a la acción en la Copa de La Liga al enfrentar a Huachipato por la tercera fecha del torneo, pero es aquí donde los albos pueden tener una complicada baja. Esto ya que según la información de Radio Cooperativa, el día de hoy Maximiliano Romero trabajó de manera diferenciada con el resto de sus compañeros.

Problemas en la delantera

Con esto, el atacante de los albos se mantiene en duda para el duelo ante el cuadro acerero, lo que además complica aún más las opciones del cacique en delantera. Esto debido a que Javier Correa se encuentra lesionado, mientras que Yastin Cuevas está ausente por su citación con la selección chilena sub-20.

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