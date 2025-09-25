¡Tomaron cartas en el asunto! Universidad de Chile se pronuncia tras incidentes por banderazo en La Serena

El anterior fin de semana, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Con esta enorme victoria, Universidad de Chile consiguió el primer título de la temporada, teniendo en cuenta que quedó fuera de la Copa Chile de este año y se mantiene a 18 puntos del líder del Campeonato Nacional, teniendo más posibilidades en la Copa Sudamericana, donde ahora disputará la llave de los cuartos de final ante Alianza Lima.

El día de ayer se realizó un banderazo a las afueras del hotel donde se hospedaba Universidad de Chile en La Serena para apoyarlos con miras al duelo que tendrán esta noche ante Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pero lamentablemente esta actividad terminó con diversos incidentes e incluso un incendio.

Tras estos hechos, desde el romántico viajero aseguraron que se harían cargo de estos desastres y el día de hoy publicaron en sus redes sociales sus acciones. Esto ya que los azules mostraron cómo se ve la Avenida Francisco de Aguirre de La Serena luego de dedicarse a limpiar todo lo ocurrido la noche anterior con sus hinchas.