¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia

universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

Por: Gonzalo Zamora

Universidad de Chile enfrentó este jueves uno de los partidos más importantes de los últimos años para el club, ya que se jugaban los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima. El encuentro se disputó en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde además el marcador de la ida fue un empate sin goles.

Para este partido, el romántico viajero golpeó primero de forma rápida, ya que al minuto 5', Lucas Assadi abrió el marcador para los azules, lo que los ponía en las semifinales del torneo. Ya en la segunda mitad, Javier Altamirano estiró las cifras al minuto 51', y si bien Erick Castillo descontó al minuto 64' para Alianza Lima, el cuadro universitario cerró el partido y se quedó con la victoria y la clasificación.

Ahora Universidad de Chile se enfrentará a Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde esperan poder seguir avanzando en el plano internacional y sumar así su segundo torneo internacional en su historia a su palmarés. Por ahora habrá que esperar para la confirmación de la fecha de esta llave ante el cuadro argentino.

Luego de alcanzar las semifinales en la Copa Sudamericana tras vencer a Alianza Lima, Universidad de Chile ya suma un jugoso premio que supera los 6 millones de dólares. Esto será un gran apoyo para preparar la próxima temporada en materia de fichajes, además que el valor podría seguir aumentando dependiendo de cómo le vaya en esta sinstancias finales.

Pero además de esto, la billetera de los azules podría recibir más dinero, ya que desde Colombia quieren adquirir el pase de Luciano Pons, jugador que actualmente milita en Atlético Bucaramanga y cuya carta es 100% propiedad de los azules. En definitiva, el cuadro colombiano debería pagarle 650 mil dólares al romántico viajero para quedarse con el delantero argentino.

