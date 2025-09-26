¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana

Universidad de Chile enfrentó este jueves uno de los partidos más importantes de los últimos años para el club, ya que se jugaban los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima. El encuentro se disputó en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde además el marcador de la ida fue un empate sin goles.

Para este partido, el romántico viajero golpeó primero de forma rápida, ya que al minuto 5', Lucas Assadi abrió el marcador para los azules, lo que los ponía en las semifinales del torneo. Ya en la segunda mitad, Javier Altamirano estiró las cifras al minuto 51', y si bien Erick Castillo descontó al minuto 64' para Alianza Lima, el cuadro universitario cerró el partido y se quedó con la victoria y la clasificación.

Ahora Universidad de Chile se enfrentará a Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde esperan poder seguir avanzando en el plano internacional y sumar así su segundo torneo internacional en su historia a su palmarés. Por ahora habrá que esperar para la confirmación de la fecha de esta llave ante el cuadro argentino.

Tras la buena victoria del día de ayer de Universidad de Chile por 2-1 ante Alianza Lima, los azules clasificaron a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde deberán enfrentar a Lanús. Hay que recordar que el cuadro universitario llegó desde las instancias de playoffs al torneo y ha tenido una muy buena participación.

Pero además de la gloria y el reconocimiento por avanzar tanto en Copa Sudamericana, el romántico viajero también suma un jugoso premio por el momento. Actualmente y tras haber alcanzado las semifinales del torneo, más su participación en Copa Libertadores y restándole la sanción económica de la Conmebol, los azules suman 6.3 millones de dólares en premios.