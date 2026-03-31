¡Un regreso soñado! Universidad de Chile tiene en la mira a reemplazo de Octavio Rivero

El día de hoy, Universidad de Chile se enfrentará a Audax Italiano en condición de visitante desde las 18:00 horas por la tercera fecha de la Copa de La Liga, donde el nuevo director técnico del equipo, Fernando Gago, irá por su primera victoria junto a los azules.

En su debut, el estratega argentino dirigió al romántico viajero ante Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de La Liga, pero no pudieron aprovechar las opciones que se generaron, mientras que el cuadro cementero fue mucho más contundente y se llevó la victoria por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Bayron Oyarzo.

Actualmente, Universidad de Chile está bastante complicado en la Copa de La Liga, ya que suma un empate y una derrota. Hay que tener en cuenta que para esta nueva competición, sólo el primer lugar de cada grupo avanzará a las semifinales.

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Además del irregular rendimiento este año, otro de los fuertes problemas esta temporada en Universidad de Chile son las constantes y largas lesiones de sus jugadores, por lo que no ha podido contar con todo su plantel a disposición para los distintos encuentros.

Una llegada de emergencia

Una de los lesionados más complicados que tiene el romántico viajero actualmente es Octavio Rivero, quien llegó este año como refuerzo en el ataque, pero debió ser operado y será baja por al menos seis meses. Debido a esta situación, los azules irían por el ansiado regreso de Felipe Mora al equipo, quien no está teniendo mucha participación junto al Portland Timbers de la MLS, por lo que no ve con malos ojos esta oportunidad.

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