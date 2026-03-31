¡Además de Portugal!: La Roja jugará nuevo amistoso contra una selección mundialista

La Roja jugará nuevo amistoso contra una selección mundialista

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

ÚLTIMO MINUTO | Autor de “masacre de Calama” quedará tras las rejas mientras se desarrolla la investigación

ÚLTIMO MINUTO | Autor de “masacre de Calama” quedará tras las rejas mientras se desarrolla la investigación
Parlamentarios lanzan ofensiva tras polémica desvinculación de directora del SernamEG: “La ministra tendrá que dar la cara”

Parlamentarios lanzan ofensiva tras polémica desvinculación de directora del SernamEG: “La ministra tendrá que dar la cara”
Esto debe pagar Colo Colo si quiere quedarse con Álvaro Madrid

Esto debe pagar Colo Colo si decide quedarse con Álvaro Madrid: ¿Lo comprarías?
Charles Aránguiz tiene fecha de regreso a las canchas tras su lesión en la U

¡Sonríe Gago!: Charles Aránguiz tiene fecha de regreso a las canchas tras su lesión en la U
Destapan quién será el nuevo DT de La Roja tras papelón en Nueva Zelanda

¿La solución a todo?: Destapan quién será el nuevo DT de La Roja tras papelón en Nueva Zelanda
La furiosa respuesta de Boca Juniors al portazo de la UC en el Claro Arena

La furiosa respuesta de Boca Juniors al portazo de la UC en el Claro Arena: ¿Habrá consecuencias?
Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad

Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad
aníbal mosa colo colo

VIDEO | ¡Bastante satisfecho! Aníbal Mosa está muy contento con el presente de Colo Colo
¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué te parecen? La IA elige al entrenador que puede salvar a La Roja

Luego de una visita para el olvido a Nueva Zelanda, La Roja del técnico Nicolás Córdova no solo deberá prepararse para su amistoso frente a la poderosa Portugal, y es que en las últimas horas salió a la luz que la ANFP tendría prácticamente cerrado otro duelo ante una selección que dirá presente en el Mundial 2026.

Un triunfo por 4-2 contra Cabo Verde y una escandalosa derrota 4-1 a manos de los neozelandeses, ese fue el saldo de la Selección Chilena en su criticada participación en la FIFA Series que disputó en Auckland, trayendo de vuelta todos los fantasmas a un combinado nacional que no logra encontrar el rumbo.

Sin embargo, no queda nada más que dar vuelta la página, y no tan solo por el atractivo mano a mano que se viene el 6 de junio en tierras portuguesas, donde Chile hará frente a la selección local, sino también por el otro país clasificado a la Copa del Mundo que accedió a medirse contra La Roja.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Chile jugará ante Arabia Saudita antes del Mundial

Según indicó el medio La Tercera, la Selección Chilena está ad portas de sellar un partido amistoso frente a su par de Arabia Saudita, el cual se llevaría cabo antes de la cita planetaria e incluso previo al compromiso ante Cristiano Ronaldo y compañía, y en los próximos días se podría oficializar el encuentro.

Chile prepara un amistoso ante Arabia Saudita.

Además, el citado portal expuso que la idea de la ANFP es que este duelo con los 'Halcones Verdes' tenga lugar en Europa, dada la visita ya programada a Portugal, por lo que Nicolás Córdova tendrá una nueva oportunidad de probar variantes en un equipo que necesita urgentemente ver caras nuevas.

Te puede interesar: Esto debe pagar Colo Colo si decide quedarse con Álvaro Madrid: ¿Lo comprarías?

NOTAS DESTACADAS

ÚLTIMO MINUTO | Autor de “masacre de Calama” quedará tras las rejas mientras se desarrolla la investigación

ÚLTIMO MINUTO | Autor de “masacre de Calama” quedará tras las rejas mientras se desarrolla la investigación
Parlamentarios lanzan ofensiva tras polémica desvinculación de directora del SernamEG: “La ministra tendrá que dar la cara”

Parlamentarios lanzan ofensiva tras polémica desvinculación de directora del SernamEG: “La ministra tendrá que dar la cara”
Esto debe pagar Colo Colo si quiere quedarse con Álvaro Madrid

Esto debe pagar Colo Colo si decide quedarse con Álvaro Madrid: ¿Lo comprarías?
Charles Aránguiz tiene fecha de regreso a las canchas tras su lesión en la U

¡Sonríe Gago!: Charles Aránguiz tiene fecha de regreso a las canchas tras su lesión en la U
Destapan quién será el nuevo DT de La Roja tras papelón en Nueva Zelanda

¿La solución a todo?: Destapan quién será el nuevo DT de La Roja tras papelón en Nueva Zelanda
La furiosa respuesta de Boca Juniors al portazo de la UC en el Claro Arena

La furiosa respuesta de Boca Juniors al portazo de la UC en el Claro Arena: ¿Habrá consecuencias?
Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad

Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad
aníbal mosa colo colo

VIDEO | ¡Bastante satisfecho! Aníbal Mosa está muy contento con el presente de Colo Colo
¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué te parecen? La IA elige al entrenador que puede salvar a La Roja
Sorpresivo frenazo: Nueva Ley de Adopción queda en suspenso tras decisión del Gobierno ¿Qué buscaba el proyecto?

Sorpresivo frenazo: Nueva Ley de Adopción queda en suspenso tras decisión del Gobierno ¿Qué buscaba el proyecto?

VIDEO | ¡YA ES VIRAL! VAR Casero en fútbol amateur es tendencia por su creatividad
“Este problema no se resuelve con cantos de sirena”: ¿Por qué el gremio de camioneros descartó irse a paro tras “bencinazo”?

“Este problema no se resuelve con cantos de sirena”: ¿Por qué el gremio de camioneros descartó irse a paro tras “bencinazo”?
Colo Colo recibe denuncia de la ANFP.

¡Gran Preocupación! Delantero de Colo Colo enciende las alarmas en el equipo

VIDEO | ¡Va por su primera victoria! Fernando Gago habla sobre su desafío en Universidad de Chile
VIDEO | El impactante momento en que alumnos logran derribar a responsable de fatal ataque en Calama

VIDEO | El impactante momento en que alumnos logran derribar a responsable de fatal ataque en Calama
Arturo Vidal quiere vender a figura de Colo Colo.

¡Se ganó la camiseta! Colo Colo buscaría blindar a uno de sus buenos refuerzos
VIDEO | “Si no te gusta tení’ que moverte”: Ministro Poduje protagoniza nuevo encontrón, esta vez con vecino de Coronel

VIDEO | “Si no te gusta tení’ que moverte”: Ministro Poduje protagoniza nuevo encontrón, esta vez con vecino de Coronel
Polémica arbitral en la Primera B.

VIDEO | "Háganse cargo...": En Unión San Felipe estallan por una nueva polémica arbitral en la Primera B
U de Concepción vs Ñublense: Copa de la Liga.

Sigue la acción nacional: Dónde y a qué hora ver el U de Concepción vs Ñublense por Copa de la Liga