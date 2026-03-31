¡Además de Portugal!: La Roja jugará nuevo amistoso contra una selección mundialista

Luego de una visita para el olvido a Nueva Zelanda, La Roja del técnico Nicolás Córdova no solo deberá prepararse para su amistoso frente a la poderosa Portugal, y es que en las últimas horas salió a la luz que la ANFP tendría prácticamente cerrado otro duelo ante una selección que dirá presente en el Mundial 2026.

Un triunfo por 4-2 contra Cabo Verde y una escandalosa derrota 4-1 a manos de los neozelandeses, ese fue el saldo de la Selección Chilena en su criticada participación en la FIFA Series que disputó en Auckland, trayendo de vuelta todos los fantasmas a un combinado nacional que no logra encontrar el rumbo.

Sin embargo, no queda nada más que dar vuelta la página, y no tan solo por el atractivo mano a mano que se viene el 6 de junio en tierras portuguesas, donde Chile hará frente a la selección local, sino también por el otro país clasificado a la Copa del Mundo que accedió a medirse contra La Roja.

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Chile jugará ante Arabia Saudita antes del Mundial

Según indicó el medio La Tercera, la Selección Chilena está ad portas de sellar un partido amistoso frente a su par de Arabia Saudita, el cual se llevaría cabo antes de la cita planetaria e incluso previo al compromiso ante Cristiano Ronaldo y compañía, y en los próximos días se podría oficializar el encuentro.

Chile prepara un amistoso ante Arabia Saudita.

Además, el citado portal expuso que la idea de la ANFP es que este duelo con los 'Halcones Verdes' tenga lugar en Europa, dada la visita ya programada a Portugal, por lo que Nicolás Córdova tendrá una nueva oportunidad de probar variantes en un equipo que necesita urgentemente ver caras nuevas.

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