¡Ya parece un hospital! Universidad de Chile sufre con una nueva baja en el equipo

El pasado martes, Universidad de Chile enfrentó la segunda fecha de la nueva Copa de La Liga ante Unión La Calera en un partido que además significó el debút oficial de Fernando Gago como el director técnico del equipo azul.

Pero lamentablemente, el romántico viajero no pudo concretar sus oportunidades, donde la falta de gol ya es un problema grave en el equipo. Por otro lado, Unión La Calera aprovechó la oportunidad que tuvo y se quedó con la victoria por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Bayron Oyarzo.

Con este mal resultado, Universidad de Chile se llena de críticas y complica también su paso por la Copa de la Liga, ya que suma sólo un empate y una derrota, en un torneo donde sólo los primeros de cada grupo avanzarán a la semifinal.

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Este martes, Fernando Gago no tuvo un buen debút con Universidad de Chile, ya que cayeron por la cuenta mínima ante Unión La Calera en la segunda fecha de la Copa de La Liga, donde además comienzan a complicar su paso a las semifinales del torneo.

El grave problemas de las lesiones

Pero actualmente el romántico viajero tiene un fuerte problema en el equipo, el cuál tiene que ver con las numerosas y complicadas lesiones que mantienen con varias bajas al plantel. Hasta el día de ayer, los azules tenían seis bajas por lesión y ahora se suma el caso de Ignacio Vásquez, quien sufrió una complicada lesión en el hombro y estará fuera de las canchas por al menos un mes.

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