¡Recupera terreno! Matías Soto sigue avanzando en Challenger 50 de Bucaramanga

Nuestro tenista nacional Matías Soto no había comenzado el año de la mejor manera, ya que le costó generar victorias y también ante rivales que regularmente no tendría mayores problemas, terminó sucumbiendo de manera inesperada.

Actualmente, Soto se encuentra disputando el Challenger 50 de Bucaramanga en Colombia, donde en la primera ronda se enfrentó ante otro tenista nacional, Daniel Núñez (694), quien llevó luego de superar la Qualy del torneo.

Pero finalmente, Matías Soto se quedó con el duelo de chilenos en Colombia tras una hora y 37 minutos de encuentro, donde venció por parciales de 6-1/7-6, clasificando así a los octavos de final del Challenger 50 de Bucaramanga.

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El día de ayer, Matías Soto (323) enfrentó los octavos de final del Challenger 50 de Bucaramanga, donde se midió ante el tenista de República Dominicana, Peter Bertran (718), a quién superó por parciales de 7-6/6-0, avanzando así a los cuartos de final del torneo.

Quiere seguir avanzando

Con este resultado logra defender 8 de los 28 puntos ATP de la temporada pasada, por lo que caerá momentaneamente hasta el lugar 359 del ránking aproximadamente. Su próximo desafío en los cuartos de final será ante el colombiano Daniel Salazar (986) durante esta jornada.

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