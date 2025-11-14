¿Llega a la Roja? Universidad de Chile se prepara para una inminente salida de Gustavo Álvarez

Este fin de semana, Universidad de Chile enfrentaba un duro duelo ante Deportes Limache en condición de local, los azules buscaban seguir sumando para no perderle pisada a Universidad Católica por el puesto del Chile 2, mientras que la visita buscaba una victoria para alejarse de los peligrosos puestos del descenso.

El duelo comenzó en favor de la visita, quienes al minuto 11', abrieron la cuenta gracias a Bastián Silva y sólo minutos después a los 15', Facundo Pons puso el 2-0 parcial. En el minuto 39', Charles Aránguiz descontó vía penal y Leandro Fernández igualó el marcador al minuto 46'. En el minuto 56', Javier Altamirano puso en ventaja a los azules, pero Facundo Pons igualó las acciones en el minuto 65' con su doblete, sin embargo, Leandro Fernández también anotó su doblete al minuto 67', para darle el triunfo al romántico viajero.

Con esta increíble y épica victoria, Universidad de Chile sumó importantes tres puntos que le permiten ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a sólo tres unidades de Universidad Católica en el segundo lugar. Ahora los azules descansarán por una nueva fecha FIFA y luego volverán a la competencia.

En los últimos días Universidad de Chile venía trabajando en gran medida en los posibles nuevos fichajes para la próxima temporada, donde incluso ya había tenido algunos acercamientos con algunos jugadores, pero eso quedó en pausa tras la posible salida de Gustavo Álvarez del banco azul, por lo que continuarán con esta gestión una vez quede asegurado el estratega para el 2026.

Preparan una oferta por Álvarez

En ese sentido, Gustavo Álvarez estaría en la mira de algunos clubes y también selecciones, donde ahora se supo que La Roja también miraría con buenos ojos sus servicios. Según la información de la prensa, desde la ANFP estarían terminando que llegue el fin de la temporada para sentarse a negociar su posible llegada a la selección chilena.

