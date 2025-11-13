¡Sólo falta el sí del jugador! Figura de Universidad de Chile aún no cierra su renovación

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana, Universidad de Chile enfrentaba un duro duelo ante Deportes Limache en condición de local, los azules buscaban seguir sumando para no perderle pisada a Universidad Católica por el puesto del Chile 2, mientras que la visita buscaba una victoria para alejarse de los peligrosos puestos del descenso.

El duelo comenzó en favor de la visita, quienes al minuto 11', abrieron la cuenta gracias a Bastián Silva y sólo minutos después a los 15', Facundo Pons puso el 2-0 parcial. En el minuto 39', Charles Aránguiz descontó vía penal y Leandro Fernández igualó el marcador al minuto 46'. En el minuto 56', Javier Altamirano puso en ventaja a los azules, pero Facundo Pons igualó las acciones en el minuto 65' con su doblete, sin embargo, Leandro Fernández también anotó su doblete al minuto 67', para darle el triunfo al romántico viajero.

Con esta increíble y épica victoria, Universidad de Chile sumó importantes tres puntos que le permiten ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a sólo tres unidades de Universidad Católica en el segundo lugar. Ahora los azules descansarán por una nueva fecha FIFA y luego volverán a la competencia.

Gracias a la gran y épica victoria de Universidad de Chile ante Deportes Limache, el cuadro azul se ubica a sólo tres puntos de Universidad Católica para conseguir el cupo del Chile 2 y la clasificación a la Copa Libertadores. Por otro lado, tras el receso por una nueva fecha FIFA, el equipo universitario tendrá un duro encuentro ante O'Higgins que se ubica a dos puntos sobre ellos.

El club lo quiere pero él no se decide

El romántico viajeor sigue trabajando pensando en lo que será la próxima temporada y actualmente está cerrando las renovaciones de varios jugadores, es aquí donde una de sus figuras está en la carpeta del club, pero el futbolista aún no pone su firma. Este es el caso de Nicolás Ramírez, quien pese a tener la confianza del club, aún no quiere sellar su vínculo, ya que en el último tiempo ha perdido la titularidad, por lo que podría buscar nuevas opciones.

