¡No se rinden! Universidad de Chile gana y sigue a la caza de Coquimbo Unido

El Campeonato Nacional volvió a las canchas de nuestro país cuando el Mundial sub-20 está entrando a sus etapas finales, donde Universidad de Chile enfrentó a Palestino en condición de local, dando el vamos a la fecha 24 donde los azules necesitaban una victoria para meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El romántico viajero golpeó de inmediato en el encuentro, ya que al minuto 4', Lucas Di Yorio abrió el marcador para los locales y sería nuevamente él quien al minuto 18', aumentaría la cuenta para los azules. Pero en el minuto 32', Fernando Meza descontaría para Palestino, quienes se fueron con todo en busca del empate, sobre todo tras la expulsión de Charles Aránguiz al minuto 34'.

Palestino buscó por todos los medios empatar las acciones y en los minutos finales hubo una enorme polémica por una mano de Leandro Fernández en el área de Universidad de Chile, la cuál ni siquiera fue revisada por el VAR y además gatilló en la expulsión de Fernando Meza por reclamos excesivos en contra del árbitro del encuentro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Universidad de Chile consiguió una importante victoria por 2-1 ante Palestino, lo que le permite escalar hasta el segundo lugar de la tabla de posiciones, superando a Universidad Católica por diferencia de goles. Ahora, el próximo desafío de los azules será el próximo jueves 23 de octubre ante Lanús por el duelo de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Si bien por el momento el romántico viajero se está quedando con el cupo del Chile 2 por diferencia de goles, aún mantiene un partido pendiente ante Everton. Por lo que si bien el cuadro cruzado puede superarlos esta fecha, podrían recuperar su posición, en caso de obtener una victoria en su duelo pendiente.