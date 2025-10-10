¡Mete presión arriba! Universidad Católica escala con triunfo ante Ñublense

El día de ayer, Universidad Católica disputó su partido pendiente ante Ñublense en condición de local en el estadio Claro Arenas desde las 20:30 horas. Este partido era vital para los cruzados ya que en caso de quedarse con la victoria, se posicionarían de manera momentanea en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

El partido comenzó en contra de inmediato para Ñublense, ya que al minuto, una falta de Osvaldo Bosso fue revisada en el var y sancionada con tarjeta roja, donde además de dejar con un jugador menos a sus equipo, Eduard Bello transformó esa falta en un verdadero golazo para abrir la cuenta en favor del cuadro cruzado.

Si bien tras esta anotación, Universidad Católica tuvo otras muy buenas oportunidades para aumentar la cuenta, donde hubo algunos palo de por medio, pero el marcador no fue modificado hasta el pitazo final y los cruzados se quedaron con una valiosa victoria que les permite escalar hasta la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Tras la buena victoria por la cuenta mínima ante Ñublense, Universidad Católica escaló hasta el segundo puesto de la tabla de posicones del Campeonato Nacional, a la espera de lo que haga Universidad de Chile, quienes aún tienen un partido pendiente ante Everton y en caso de sumar tres puntos quedarían con la misma cantidad de unidades que el cuadro cruzado.

Ahora, el cuadro de la franja se prepara para lo que será el regreso del Campeonato Nacional tras el parón por el Mundial sub-20 disputado en nuestro país, donde su próximo desafío será ante Everton en condición de visitante el próximo 19 de octubre desde las 15:00 horas, donde irán con todo para defender su actual posición como el Chile 2 con cupo a la Copa Libertadores.