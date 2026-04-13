¿Se perderá el clásico universitario? Universidad de Chile entrega el parte médico de Eduardo Vargas

Por: Gonzalo Zamora

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Este fin de semana, Universidad de Chile debió viajar hasta el sur del país para enfrentarse en condición de visitante a Ñublense, donde los dirigidos por Fernando Gago querían sumar otra victoria que les permitiera quedar junto a los punteros del torneo.

Pero el partido se le complicó más de la cuenta al romántico viajero, ya que el mediocampo estuvo bastante trabado. Finalmente, Ñublense se quedó con la victoria por la cuenta mínima gracias a un golazo de tiro libre de Diego Céspedes en los minutos finales del encuentro.

Con este resultado, Universidad de Chile sale de la zona de copas internacionales y se ubica en la séptima posición del Campeonato Nacional. Ahora espera dar vuelta la página en su próximo encuentro que también será en condición de visitante ante Everton.

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Además de la dura derrota de este fin de semana de Universidad de Chile ante Ñublense en los minutos finales del encuentro, los azules sumaron otra mala noticia, ya que Eduardo Vargas debió abandonar el encuentro lesionado y con bastante dolor.

¿Llegará al clásico universitario?

Esto encendió las alarmas en los azules, quienes en dos semanas más vivirán una nueva versión del clásico universitario ante Universidad Católica. Pero el primer parte médico de Turboman fue bastante alentador, ya que habría sufrido una contusión en el talón, la cuál no le impediría ser opción para el duelo del próximo fin de semana ante Everton.

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