¡Lo cargó con todo! Johnny Herrera apunta al responsable en la derrota de Universidad de Chile

Este fin de semana, Universidad de Chile enfrentaba en condición de visitante a Ñublense en el sur del país, donde los dirigidos por Fernando Gago querían continuar extendiendo su buena racha para no perderle paso a los punteros del torneo.

Pero en un partido que estuvo bastante peleado y trabado en mediocampo, todo se definió en los descuentos del encuentro tras un golazo de tiro libre de Diego Céspedes, el cuál le dio la victoria por la cuenta mínima a Ñublense.

Con esta dolorosa derrota en el final del encuentro, Universidad de Chile baja hasta el séptimo puesto en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, saliendo de la zona de copas internacionales. Ahora intentarán dar vuelta la página para volver al triunfo en su próximo encuentro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Universidad de Chile sufrió este fin de semana una dolorosa derrota por la cuenta mínima ante Ñublense, quienes se quedaron con los tres puntos tras un golazo de tiro libre por parte de Diego Céspedes en los minutos finales del encuentro.

Apunta al responsable

Uno que criticó bastante esta derrota fue el caso de Johnny Herrera, quien cargó con todo contra quien para él fue el principal responsable de esta caída, Gabriel Castellón. "El empate era lo más justo por cómo se había dado el partido, con un gol de otro partido y un poco de responsabilidad por parte del arquero".

También te puede interesar: VIDEO | ¿Próximo destino Colo Colo? Arturo Vidal debuta como DT en club de barrio