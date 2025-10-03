¡Otro cambio más! Universidad Católica buscará reprogramar duelo ante Ñublense

El pasado domingo, se disputó un duelo homenaje amistoso en el Claro Arenas, donde Universidad Católica realizaba una simbólica "despedida de capitanes", donde agradecían todo lo que algunos de sus notables figuras a lo largo de los últimos años, le entregaron al club tanto en lo deportivo como en lo humano.

Los exjugadores que fueron los homenajeados fueron Cristian Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, quienes junto a otras históricas figuras del cuadro cruzado y algunos jugadores actuales del plantel se enfrentaron en un encuentro amistoso ante el público del estadio Claro Arenas, en una jornada llena de emoción.

En la cancha se pudieron apreciar grandes exfiguras de Universidad Católica como Patricio Toledo, Alberto Acosta, Ricardo Lunari, Nelson Tapia, Gerardo Reinoso, Jorge Vargas, Rodrigo Valenzuela, Luciano Aued, entre otros. Quienes dieron un digno espectáculo al público en una tarde que lamentablemente fue marcada por un dramático momento con uno de los exjugadores.

Antes del regreso del Campeonato Nacional tras el Mundial sub-20 que se está disputando en nuestro país, Universidad Católica debe disputar un partido pendiente ante Ñublense en condición de local, encuentro que fue fijado para el próximo jueves 9 de octubre a las 20:30 horas en el nuevo estadio Claro Arenas.

Pero ahora el cuadro curzado buscaría reprogramar este encuentro, ya que el motivo para disputar este duelo un jueves, es porque la UC iba a jugar un amistoso ante Uruguay este fin de semana, pero este habría sido suspendido. Es debido a esto que ahora están inciando las acciones para cambiar el partido al domingo y así tener un mayor marco de público.