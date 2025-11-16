Voto en el extranjero: El único país donde ganó José Antonio Kast según resultados parciales

Durante la mañana de este domingo se ha conocido que Jeannette Jara se adjudicó varias mayorías en Asia y Oceanía respecto al voto de chilenos en el extranjero, pero recientemente se confirmó también el único país donde José Antonio Kast fue el más votado de los ocho aspirantes a La Moneda en estas elecciones presidenciales.

Así es, según los resultados parciales, la abanderada de Unidad por Chile se había impuesto en Nueva Zelanda, Australia, Japón, China y Corea del Sur, siendo este último el único lugar donde el candidato del Partido Republicano consiguió alzarse con el segundo lugar con 21 votos, mientras que Jara recibió 73 preferencias.

Sin embargo, resulta que en otro país del continente asiático Kast si pudo superar a la representante del oficialismo, pues los escrutinios preliminares revelaron que el gran favorito de la derecha (según las encuestas), obtuvo la victoria en Malasia, donde se llevó el 41,2% de los sufragios de los chilenos que residen ahí.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Los resultados en Malasia

Efectivamente, José Antonio Kast se impuso en el país ubicado en el sudeste de Asia con 7 preferencias de un total de 17 votantes registrados, donde por cierto Jeannette Jara no solo perdió la primera posición como venía siendo la tónica en el extranjero, sino que incluso fue desplazada hasta el tercer puesto.

A continuación, revisa en detalle la votación de los chilenos en Malasia:

-José Antonio Kast: 7 votos

-Evelyn Matthei: 6 votos

-Jeannette Jara: 3 votos

-Johannes Kaiser: 1 voto

-Marco Enríquez-Ominami: 0 votos

-Franco Parisi: 0 votos

-Eduardo Artés: 0 votos

-Harold Mayne-Nicholls: 0 votos

Te puede interesar: ¿Ya sabes por quién votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025