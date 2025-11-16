Voto en el extranjero: El único país donde ganó José Antonio Kast según resultados parciales

El único país donde ganó José Antonio Kast según resultados parciales

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Arturo Vidal vota por segunda vez y deja tajante mensaje en estas elecciones presidenciales

Arturo Vidal vota por segunda vez en su vida y deja tajante mensaje por elecciones: "Ojalá que el pueblo..."
Alcalde Vodanovic revela por qué tuvo que votar con muletas en las elecciones presidenciales

VIDEO: Alcalde Vodanovic explica por qué tuvo que votar con muletas en las elecciones presidenciales
Jeannette Jara se impone en Asia y Oceanía: Revisa qué candidato fue segundo en cada país

Jeannette Jara se impone en Asia y Oceanía: Revisa qué candidato fue segundo en cada país
Dos gigantes de Sudamérica se pelean el fichaje de Bruno Barticciotto

¿Y Colo Colo?: Dos gigantes de Sudamérica se pelean el fichaje de Bruno Barticciotto
Nicolás Córdova destapa cuándo llega el nuevo DT de la Selección Chilena

¡Hay fecha!: Nicolás Córdova destapa cuándo llega el nuevo DT de la Selección Chilena
Clásico rival de Colo Colo busca el fichaje de Sebastián Vegas para el 2026

¿Será capaz?: Clásico rival de Colo Colo busca el fichaje de Sebastián Vegas para el 2026
Tabilo encara al presidente del tenis chileno tras polémica por Copa Davis

Alejandro Tabilo encara al presidente del tenis chileno tras polémica por Copa Davis: "Es una persona con..."
La Roja de Córdova rompe brutal estadística tras victoria ante Rusia

¿La verdadera métrica?: La Roja de Córdova rompe brutal estadística tras victoria ante Rusia
Iquique

Hallan cuerpo sin vida en playa Cavancha: impacto entre veraneantes en Iquique
Guía de candidatos a diputado y senador 2025

¿Ya sabes por quien votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025

Durante la mañana de este domingo se ha conocido que Jeannette Jara se adjudicó varias mayorías en Asia y Oceanía respecto al voto de chilenos en el extranjero, pero recientemente se confirmó también el único país donde José Antonio Kast fue el más votado de los ocho aspirantes a La Moneda en estas elecciones presidenciales.

Así es, según los resultados parciales, la abanderada de Unidad por Chile se había impuesto en Nueva Zelanda, Australia, Japón, China y Corea del Sur, siendo este último el único lugar donde el candidato del Partido Republicano consiguió alzarse con el segundo lugar con 21 votos, mientras que Jara recibió 73 preferencias.

Sin embargo, resulta que en otro país del continente asiático Kast si pudo superar a la representante del oficialismo, pues los escrutinios preliminares revelaron que el gran favorito de la derecha (según las encuestas), obtuvo la victoria en Malasia, donde se llevó el 41,2% de los sufragios de los chilenos que residen ahí.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Los resultados en Malasia

Efectivamente, José Antonio Kast se impuso en el país ubicado en el sudeste de Asia con 7 preferencias de un total de 17 votantes registrados, donde por cierto Jeannette Jara no solo perdió la primera posición como venía siendo la tónica en el extranjero, sino que incluso fue desplazada hasta el tercer puesto.

A continuación, revisa en detalle la votación de los chilenos en Malasia:

-José Antonio Kast: 7 votos
-Evelyn Matthei: 6 votos
-Jeannette Jara: 3 votos
-Johannes Kaiser: 1 voto
-Marco Enríquez-Ominami: 0 votos
-Franco Parisi: 0 votos
-Eduardo Artés: 0 votos
-Harold Mayne-Nicholls: 0 votos

Te puede interesar: ¿Ya sabes por quién votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025

NOTAS DESTACADAS

Arturo Vidal vota por segunda vez y deja tajante mensaje en estas elecciones presidenciales

Arturo Vidal vota por segunda vez en su vida y deja tajante mensaje por elecciones: "Ojalá que el pueblo..."
Alcalde Vodanovic revela por qué tuvo que votar con muletas en las elecciones presidenciales

VIDEO: Alcalde Vodanovic explica por qué tuvo que votar con muletas en las elecciones presidenciales
Jeannette Jara se impone en Asia y Oceanía: Revisa qué candidato fue segundo en cada país

Jeannette Jara se impone en Asia y Oceanía: Revisa qué candidato fue segundo en cada país
Dos gigantes de Sudamérica se pelean el fichaje de Bruno Barticciotto

¿Y Colo Colo?: Dos gigantes de Sudamérica se pelean el fichaje de Bruno Barticciotto
Nicolás Córdova destapa cuándo llega el nuevo DT de la Selección Chilena

¡Hay fecha!: Nicolás Córdova destapa cuándo llega el nuevo DT de la Selección Chilena
Clásico rival de Colo Colo busca el fichaje de Sebastián Vegas para el 2026

¿Será capaz?: Clásico rival de Colo Colo busca el fichaje de Sebastián Vegas para el 2026
Tabilo encara al presidente del tenis chileno tras polémica por Copa Davis

Alejandro Tabilo encara al presidente del tenis chileno tras polémica por Copa Davis: "Es una persona con..."
La Roja de Córdova rompe brutal estadística tras victoria ante Rusia

¿La verdadera métrica?: La Roja de Córdova rompe brutal estadística tras victoria ante Rusia
Iquique

Hallan cuerpo sin vida en playa Cavancha: impacto entre veraneantes en Iquique
Guía de candidatos a diputado y senador 2025

¿Ya sabes por quien votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025
13

En televisión, digital y radio: la cobertura en 360 que tendrá el 13 para las elecciones

"Hay gente cercana involucrada" Hijo de Eduardo Bonvallet asegura que su padre no se quitó la vida
El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Qué tan grave es? El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Ya no llegará? Opción de fichaje de Universidad de Chile renovó con su equipo
Escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón

¡Lo vio todo pero temía involucrarse! El escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón
Gustavo Álvarez dejaría la U.

¿Llega a la Roja? Universidad de Chile se prepara para una inminente salida de Gustavo Álvarez
Bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional

IMPACTO: Reportan que bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

¡LA POLÉMICA SIGUE ACTIVA! Fernando Ortiz habla sobre los dichos de Esteban Pavez
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡FUERTE POLÉMICA! Las críticas a Alejandro Tabilo por posible nueva ausencia en Copa Davies

¡Siguen a paso firme! Cristián Garín y Tomás Barrios siguen triunfando en Montevideo