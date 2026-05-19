"Estuve en tratamiento psiquiátrico, mi mente estaba…" Chileno detenido en Brasil redactó carta pidiendo disculpas

El ejecutivo chileno Germán Andrés Naranjo Maldini permanece detenido en un centro penitenciario de Brasil tras protagonizar un grave incidente internacional y tuvo la oportunidad de entregar una carta.

A través de un registro audiovisual masificado en redes sociales, se viralizó cómo el pasajero agredió verbalmente a otra persona con duros insultos. Ante la gravedad de los hechos, Landes, la empresa empleadora del abogado, determinó apartar de sus funciones al imputado de forma inmediata.

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El profesional fue arrestado por las autoridades locales bajo cargos de racismo y homofobia en la ciudad de Sao Paulo. El hecho ocurrió en pleno vuelo comercial de Latam que se dirigía hacia Europa.

Respecto a la carta difundida por T13, el profesional argumentó que atravesaba un complejo momento emocional derivado de la pérdida de un familiar cercano. El imputado señaló de forma textual que "perdí a mi hermano hace algún tiempo y bebí demasiado alcohol. Estuve en tratamiento psiquiátrico". El ciudadano nacional complementó su defensa afirmando que su mente se encontraba en un estado totalmente alterado.

"Estuve en tratamiento psiquiátrico", apuntó Naranjo. Asimismo se retractó de sus dichos homofóbicos: "Creo en todos los seres humanos. Los amo sin distinción. Creo en el amor sin distinción", remarcó.

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La carta la escribió desde el Centro de Detención Provisional de Guarulhos con el propósito de justificar su actitud y optar por una nueva percepción de la opinión pública respecto a su caso.