Calculadora en mano: Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores

Esta tarde, Coquimbo Unido tiene una verdadera cita con la historia, y es que el cuadro chileno enfrenta a Deportes Tolima en un encuentro que podría encaminar seriamente su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, todo gracias a la gran presentación internacional que están realizando los 'piratas'.

Resulta que luego de cuatro jornadas de la fase de grupos del certamen, los dirigidos del técnico Hernán Caputto registran dos victorias, un empate y una derrota, lo que se traduce en un total de 7 puntos, mismas unidades que su rival de esta jornada, por lo que hoy está en disputa el liderato del grupo B.

En dicho contexto, de quedarse con el compromiso que se llevará a cabo desde las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el elenco aurinegro alcanzaría los 10 puntos quedando solo una jornada para finalizar esta etapa de la competencia, por lo que incluso esta semana podría abrochar su clasificación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

🌎 ¡EL SUEÑO CONTINENTAL! 💛🏆🖤



El AURINEGRO tiene una nueva cita con la historia, continuando con una especial página hoy en casa 🏟️



💪 ¡Fuerza y Coraje es la consigna, BARBÓN! 🏴‍☠️



🏟️ Fco. Sánchez Rumoroso

⌚️ 18:00 h

🗓️ 19 de mayo

⚽️ Fecha 5 / Grupo B#SomosLaRegión pic.twitter.com/15m6tu9O5b May 19, 2026

Los resultados que necesita Coquimbo para clasificar

Si sacamos la calculadora, con el fin de avanzar a la ronda de los 16 mejores en esta fecha, al vigente campeón del fútbol chileno no le serviría un empate, pero si se adjudica los tres puntos en casa, tocará mirar de reojo lo que ocurra entre Nacional de Uruguay y Universitario de Perú, duelo programado para mañana.

Si dichos equipos empatan, quedarían ambos con solo 5 puntos, por lo que les sería imposible alcanzar a Coquimbo, que tendría 10 unidades, y el otro resultado que le sirve al representante de nuestro país es que ganen los limeños, ya que igualaría los 7 de Tolima, pero como se enfrentan en la última fecha, solo uno podría igualar a los 'piratas'.

Te puede interesar: ¡Vuelve la tradición!: Confirman fecha para el primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno