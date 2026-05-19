¿Llega o no?: Detallan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico frente a la UC

Revelan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico ante la UC

Por: Kevin Vejar

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Luego de la categórica goleada por 6-2 frente a Ñublense, el panorama de Colo Colo parece inmejorable de cara al Clásico contra Universidad Católica que se avecina este fin de semana, aunque esto no impide la preocupación que ha generado para Fernando Ortiz la lesión de una de las principales figuras del cuadro albo.

Hablamos de Javier Correa, quien si bien se lució con un doblete ante los chillanejos en el Estadio Monumental, no se encontraba al 100% físicamente, lo que encendió las alarmas en el 'popular' pensando en el exigente compromiso programado para el domingo que viene ante la UC en el Claro Arena.

Fue el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports quien, en Picado TV, abordó la situación médica del artillero que la viene rompiendo en los últimos partidos: "Tiene una molestia después de patear el penal. Es muy evidente que le pega y tiene un gesto de dolor, típico de una lesión muscular o una contractura".

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En esa línea, advirtió que el ex Estudiantes de la Plata ya presentaba complicaciones incluso antes de la goleada a Ñublense: "Él venía con una molestia que la arrastraba desde la previa del partido ante Coquimbo Unido el miércoles pasado". "Llegaba algo al límite, pero estaba para jugar. Siente la molestia y lo sacan altiro", agregó.

¿Estará Javier Correa frente a la UC?

Sin embargo, para la calma de los fanáticos colocolinos, Arrieta aseguró que el trasandino dirá presente en el Clásico contra los cruzados: "La buena noticia y es lo que dijo el propio jugador, que no es nada grave. Entonces, la tranquilidad, por ahora, es que Correa debería estar ante Universidad Católica".

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