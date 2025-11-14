¿Ya sabes por quien votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025

Guía de candidatos a diputado y senador 2025

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

13

En televisión, digital y radio: la cobertura en 360 que tendrá el 13 para las elecciones

"Hay gente cercana involucrada" Hijo de Eduardo Bonvallet asegura que su padre no se quitó la vida
El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Qué tan grave es? El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Ya no llegará? Opción de fichaje de Universidad de Chile renovó con su equipo
Escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón

¡Lo vio todo pero temía involucrarse! El escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón
Gustavo Álvarez dejaría la U.

¿Llega a la Roja? Universidad de Chile se prepara para una inminente salida de Gustavo Álvarez
Bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional

IMPACTO: Reportan que bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

¡LA POLÉMICA SIGUE ACTIVA! Fernando Ortiz habla sobre los dichos de Esteban Pavez
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡FUERTE POLÉMICA! Las críticas a Alejandro Tabilo por posible nueva ausencia en Copa Davies

¡Siguen a paso firme! Cristián Garín y Tomás Barrios siguen triunfando en Montevideo

Este 16 de noviembre Chile volverá a las urnas en una de las elecciones más relevantes del ciclo político: además de escoger entre los candidatos a presidente y renovar por completo la Cámara de Diputadas y Diputados, siete regiones del país elegirán a las y los nuevos integrantes del Senado

Será una jornada decisiva para la conformación del próximo Congreso y para el equilibrio político que enfrentará a la futura administración. En estas regiones  y distritos los votantes recibirán una papeleta extensa, con candidaturas agrupadas por pactos y partidos.

 Para facilitar la consulta, te dejamos todas las listas oficiales de candidatos al Senado (por región y circunscripción) y de candidatos a la Cámara de Diputadas y Diputados (por región y distrito), según los boletines del Servel.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Candidatos y candidatas al Senado

REGIÓN DE TARAPACÁ

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Paola Alzamora Aguirre (Acción Humanista)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Danisa Astudillo Peiretti (Partido Socialista)
  • Gonzalo Prieto Navarrete (PPD)
  • Hugo Gutiérrez Gálvez (Partido Comunista)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Juan Carlos Huerta Moraga (Humanista)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Marta Cortés Zapata
  • José Luis Paredes Cortés

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Luz Ebensperger Orrego (UDI)
  • Lucrecia Mena Acosta (RN)
  • Jorge Zavala Valenzuela (Demócratas)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Renzo Trisotti Martínez (Republicano)
  • Karen Heyne Bolados (Republicano)
  • Solange Jiménez Dinamarca (Social Cristiano)

REGIÓN DE ATACAMA

Unidad por Chile (Lista C)

  • Yasna Provoste Campillay (DC)
  • Daniella Cicardini Milla (PS)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Arturo Fernández Díaz (Ind. – Igualdad)
  • Marina Cáceres Carvajal (Igualdad)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Sebastián Vicente Carmona Orquera

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Rafael Prohens Espinosa (RN)
  • Giovanni Calderón Bassi (Ind. Evópoli)
  • Nicolás Noman Garrido (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Sofía Cid Versalovic (Republicano)
  • Ulises Carabantes Ahumada (Republicano)
  • Milka del Canto Urrelo (Ind. Social Cristiano)

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Partido Ecologista Verde (Lista A)

  • Aucán Huilcamán Paillama
  • Jal Yjade Evila

Unidad por Chile (Lista C)

  • Francisco Huenchumilla Jaramillo (DC)
  • Elisa Loncon Antileo (Ind. – PC)
  • Ricardo Celis Araya (Ind. – PPD)
  • Eugenio Tuma Zedán (Ind. – Liberal)
  • Ronald Kliebs Yáñez (PS)
  • Cristian Epuin Brevis (Radical)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Viviana Manríquez Mora
  • Juan Francisco Madariaga Méndez
  • Pamela Correa Quezada
  • Marisel Pedreros Venegas

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Henry Leal Bizama (UDI)
  • Jorge Andrés Luchsinger Mackay (Ind. – UDI)
  • Carola Elgueta Fernández (Ind. – Demócratas)
  • Patricia Lagos Meier (Ind. – Demócratas)
  • Jorge Rathgeb Schifferli (RN)
  • Miguel Becker Alvear (RN)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Vanessa Kaiser Barents-von Hohenhagen (Nacional Libertario)
  • César Vargas Zurita (Nacional Libertario)
  • Anita de Arzumendi Cifuentes (Social Cristiano)
  • Pablo Becker Vásquez (Social Cristiano)
  • Ruth Hurtado Olave (Republicano)
  • Rodolfo Carter Fernández (Ind. – Republicano)

Candidatura Independiente

  • Rosa Elizabeth Catrileo Arias

REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Miguel Ángel Calisto Águila (Ind. – FRVS)
  • Jorge Abello Moll (Ind. – FRVS)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Ximena Órdenes Neira (Ind. – PPD)
  • Tomás Laibe Sáez (PS)
  • Rodrigo Araya Morales (Frente Amplio)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Manuel Anabalón Jeldres (Ind. – Social Cristiano)
  • Belén Oyarzún Eihhorst (Republicano)
  • Felipe Henríquez Raglianti (Ind. – Nacional Libertario)

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Mauricio Paredes Escanilla (FRVS)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Cinthia Vargas Morales (Ind. – PS)
  • Vlado Mirosevic Verdugo (Liberal)
  • Carmen Hertz Cadiz (PC)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Claudio Vicente Ojeda Murillo (Humanista)
  • Andrea Rosita Chellew Stambuk (Humanista)

Popular (Lista H)

  • Fernando Alex Fernández Barraza

Partido de la Gente (Lista I)

  • Friedrich Renard Mencia Piconi

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • José “Pilo” Durana Semir (UDI)
  • Enrique Lee Flores (Ind. – Demócratas)
  • Sandra Zapata Velásquez (Ind. – RN)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Irene Mamani Lovera (Nacional Libertario)

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Manuel Woldarsky González (Acción Humanista)
  • Andrea Araya Toro (Acción Humanista)
  • Germán Correa Díaz (Ind. – FRVS)
  • Yessica Flandez Flandez (FRVS)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Karol Cariola Oliva (PC)
  • Carolina Marzán Pinto (PPD)
  • Diego Ibáñez Cotroneo (Frente Amplio)
  • Mónica Alicia Valencia Becerra (Ind. – Liberal)
  • Jazmín Aguilar Ortiz (Radical)
  • José Miguel Insulza Salinas (PS)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Marcela Patricia del Sol Hallett
  • Claudio Abraham Uribe Hernández
  • Elías Canelo Pérez
  • Diego Alonso Cortez Barrera

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Andrés Longton Herrera (RN)
  • Camila Flores Oporto (RN)
  • Daniel Verdessi Belemmi (Demócratas)
  • Monserrat Alessandri Spencer (Demócratas)
  • María Paz Santelices Cañas (Ind. – UDI)
  • María José Hoffmann Opazo (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Arturo Squella Ovalle (Republicano)
  • Alberto Soto Valenzuela (Ind. – Republicano)
  • Soledad Loyola Vera (Republicano)
  • Julio Martínez Colina (Nacional Libertario)
  • Verónica Vega Orellana (Nacional Libertario)
  • Esteban Barahona Contreras (Social Cristiano)

REGIÓN DEL MAULE

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Felipe Durán Martínez (Acción Humanista)
  • Tomás Bize Brintrup (Acción Humanista)
  • Alejandra Molina Tobar (FRVS)
  • Jaime Naranjo Ortiz (Ind. – FRVS)
  • Carla Fernández Riffo (Ind. – FRVS)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Paulina Vodanovic Rojas (PS)
  • Sixto González Soto (PC)
  • Beatriz Sánchez Muñoz (Frente Amplio)
  • Ricardo Lizama Soto (PPD)
  • Juan Carlos Figueroa Urrutia (DC)
  • Alexis Sepúlveda Soto (Radical)

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Kim Nikki Gutiérrez Ulloa
  • Carlos Eugenio Ravera Fernández

Partido de la Gente (Lista I)

  • Mario Campos Rojas
  • Claudia Sosa Flores
  • Paulina Miranda Barriga
  • Cecilia González Bello
  • Yenny Soto Avendaño

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Ian Mac-Niven Carlsson (Ind. – Demócratas)
  • Hugo Rey Martínez (RN)
  • Andrea Balladares Letelier (RN)
  • Patricia Labra Besserer (Ind. – UDI)
  • Juan Antonio Coloma Álamos (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Juan Castro Prieto (Social Cristiano)
  • Camila Soto Rodríguez (Social Cristiano)
  • Felipe González López (Social Cristiano)
  • Ignacio Urrutia Bonilla (Republicano)
  • Cristian Vial Maceratta (Ind. – Republicano)
  • Pablo Catalán Ramírez (Nacional Libertario)

Candidatura Independiente

  • Juan Francisco Pulgar Castillo

Candidatos y Candidatas a la Cámara de Diputadas y Diputados

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Distrito 1

Incluye a Arica, Camarones, General Lagos; y Putre.

Se disputan 3 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Ricardo Sanzana Oteiza (Independiente – Acción Humanista)
  • Leonardo Valenzuela Atenas (Acción Humanista)
  • Paulina Saldía Pinto (Independiente – Acción Humanista)
  • Luis Alejandro Paredes Escanilla (Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Luis Malla Valenzuela (Partido Liberal de Chile)
  • Jorge Díaz Ibarra (Partido Demócrata Cristiano)
  • Giovanna Calle Capuma (Partido Por la Democracia)
  • Sandra Flores Contreras (Partido Socialista de Chile)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Juan Jacobo Tancara Chambe (Partido Humanista)
  • Ana Andrea Carvajal Maripán (Independiente – Partido Humanista)
  • Roberto Samuel Flores Salgado (Independiente – Partido Humanista)

Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)

  • Camilo Martín Jofre Cañipa

Popular (Lista H)

  • Óscar Boris Palleres Flores
  • Daldym Eugenia Pinochet Pérez

Partido de la Gente (Lista I)

  • Rodrigo Cuevas Troncoso
  • Ernesto Plasencia Rojas
  • Raúl Parada Flores
  • Candy Andrade Jara

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Juan Carlos Chinga Palma (Independiente – Renovación Nacional)
  • Sebastián Huerta González (UDI)
  • Aracely Berrios Gajardo (Evópoli)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Marcelo Zara Pizarro (Partido Nacional Libertario)
  • Jose Lee Rodríguez (Partido Social Cristiano)
  • Stephanie Jeldrez Ortiz (Partido Republicano de Chile)
  • Pollyana Rivera Bigas (Partido Republicano de Chile)

REGIÓN DE TARAPACÁ

Distrito 2

Incluye Alto Hospicio; Camiña; Colchane; Huara; Iquique; Pica; Pozo Almonte.

Se disputan 3 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Marco Calcagno Zuleta (Independiente – Acción Humanista)
  • Ruben Rojo Sembler (Acción Humanista)
  • Angel Campos Diaz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Enzo Morales Norambuena (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Matias Ramirez Pascal (Partido Comunista de Chile)
  • Carlos Jose Carvajal Gallardo (Independiente – Partido por la Democracia)
  • Abraham Diaz Mamani (Partido Demócrata Cristiano)
  • Noemi Salinas Polanco (Frente Amplio)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Patricio Quisbert Lazo
  • Ana Toro Ojane
  • Claudio Saez Muñoz

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Ximena Naranjo Pinto (UDI)
  • Vittorio Canessa Morales (Independiente – Evópoli)
  • Ivan Jimenez Correa (Demócratas Chile)
  • Ramon Galleguillos Castillo (Renovación Nacional)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Jorge Muñoz Oyarce (Partido Republicano de Chile)
  • Cristian Cabezas Mundaca (Partido Social Cristiano)
  • Alvaro Jofre Caceres (Partido Nacional Libertario)
  • Agustin Rendic Galleguillos (Partido Nacional Libertario)

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Distrito 3

Incluye Calama; María Elena; Ollagüe; San Pedro de Atacama; Tocopilla; Antofagasta; Mejillones; Sierra Gorda; Taltal.

Se disputan 5 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Hernan Velasquez Nuñez (Federación Regionalista Verde Social)
  • Marion Tapia Gonzalez (Federación Regionalista Verde Social)
  • Danahe Rojas Mamani (Federación Regionalista Verde Social)
  • Maria Gloria Lazcano Torres (Acción Humanista)
  • Eduardo Sotomayor Ortiz (Acción Humanista)
  • Marco Ramo Paez (Acción Humanista)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Sebastian Patricio Videla Castillo (Independiente – Partido Liberal de Chile)
  • Jaime Araya Guerrero (Independiente – Partido por la Democracia)
  • Paulina Lizana Martinez (Partido Comunista de Chile)
  • Marcela Hernando Perez (Partido Radical de Chile)
  • Margarita Montecino Cortez (Partido Demócrata Cristiano)
  • Gabriela Carrasco Urquieta (Frente Amplio)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Adela María Pizarro Goncalvez (Partido Humanista)
  • Dan Ibacache Paniagua (Partido Igualdad)

Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)

  • Natalia Valentina Sanchez Muñoz
  • Daniel Andres Vargas Downing
  • Daniela Beatriz Aviles Honores
  • Nestor Luis Vera Rojas

Popular (Lista H)

  • Nelcy Nieves Castillo Saravia

Partido de la Gente (Lista I)

  • Fabian Ossandon Briceño
  • Paola Debia Gonzalez
  • Sergio Marmie Ibarrondo
  • Jessie Gonzalez Bugueño
  • Vilma de Lourdes Esquivel Cespedes
  • Luis Ramos Bustos

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Jose Miguel Castro Bascuñan (Renovación Nacional)
  • Daniela Castro Araya (Renovación Nacional)
  • Carolina Latorre Cruz (Demócratas Chile)
  • Jose Luis Veliz Veliz (Independiente – Demócratas Chile)
  • Jorge Olivares Puentes (Evópoli)
  • Yantiel Calderon Valenzuela (Evópoli)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Yovana Ahumada Palma (Partido Social Cristiano)
  • Carolina Moscoso Carrasco (Partido Social Cristiano)
  • Leslie Moll Vera (Partido Social Cristiano)
  • Adriana Jimenez Retamal (Partido Nacional Libertario)
  • Carlo Arqueros Pizarro (Partido Republicano de Chile)
  • Silvana Ubillo Rojas (Partido Republicano de Chile)

REGIÓN DE ATACAMA

Distrito 4

Incluye a Chañaral; Copiapó; Diego de Almagro; Alto del Carmen; Caldera; Freirína; Huasco; Tierra Amarilla; y Vallenar.

Se disputan 5 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Jaime Mulet Martinez (Federación Regionalista Verde Social)
  • Carolina Armenakis Daher (Federación Regionalista Verde Social)
  • Carlo Pezo Correa (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Jaime Vargas Guerra (Federación Regionalista Verde Social)
  • Julieta Varas Silva (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Cristian Tapia Ramos (Independiente – Partido por la Democracia)
  • Carla Matus Gonzalez (Independiente – Partido por la Democracia)
  • Ericka Portilla Barrios (Partido Comunista de Chile)
  • Pablo Zenteno Muñoz (Partido Comunista de Chile)
  • Pamela Bordones Olivares (Independiente – Partido Socialista de Chile)
  • Juan Santana Castillo (Partido Socialista de Chile)

Popular (Lista H)

  • Inti Eleodoro Salamanca Fernandez
  • Joana Andrea Barrios Paez
  • Jorge David Varas Henriquez
  • Marcelo Ismael Ruiz Tagle Escobar
  • Oscar Alejandro Nuñez Veneros

Partido de la Gente (Lista I)

  • Paula Andrea Olmos Contreras
  • Jessica Alejandra Liquitay Martinez
  • Alex Alejandro Farias Perez
  • Francisco Javier Vargas Mery
  • Hector Raul Vergara Seura

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Maximiliano Barrionuevo Garcia (Renovación Nacional)
  • Carla Guaita Carrizo (Independiente – Renovación Nacional)
  • Tania Borcosky Ramirez (Independiente – UDI)
  • Kyle Campbell Campbell (UDI)
  • Nayaret Oviedo Alvarez (Evópoli)
  • Guillermo Cofre Muñoz (Evópoli)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Ignacio Urcullu Clement-Lund (Partido Republicano de Chile)
  • Susana Hiplan Esteffan (Partido Republicano de Chile)
  • Karina Palleres Guzman (Partido Republicano de Chile)
  • Daniela Gallegos Porcile (Partido Social Cristiano)
  • Luis Nuñez Barrientos (Partido Nacional Libertario)
  • Margarita Contreras Rios (Partido Nacional Libertario)

REGIÓN DE COQUIMBO

Distrito 5

Incluye a Andacollo; La Higuera; La Serena; Paiguano; Vicuña; Coquimbo; Ovalle; Río Hurtado; Canela; Combarbalá; Illapel; Los Vilos; Monte Patria; Punitaqui; y Salamanca.

Se disputan 7 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Daniela Molina Barrera (Acción Humanista)
  • Claudia Valenzuela Torres (Independiente – Acción Humanista)
  • Eduardo Vargas Gonzalez (Independiente – Acción Humanista)
  • Mireya Corona Contreras (Independiente – Acción Humanista)
  • Pablo Ramirez Inostroza (Acción Humanista)
  • Claudio Ibañez Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Alejandro Campusano Massad (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Rosa Pinto Rojas (Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Carolina Tello Rojas (Frente Amplio)
  • Daniel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos (Partido Socialista de Chile)
  • Nathalie Castillo Rojas (Partido Comunista de Chile)
  • Bernardo Salinas Maya (Independiente – Partido Comunista de Chile)
  • Jorge Insunza Gregorio De Las Heras (Partido Por la Democracia)
  • Rafael Vera Castillo (Independiente – Partido Radical de Chile)
  • Ricardo Cifuentes Lillo (Partido Demócrata Cristiano)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • María Galleguillos Torres (Partido Igualdad)
  • Rodrigo Andrade Ramirez (Partido Igualdad)
  • Arturo Ellis Cataldo (Independiente – Partido Igualdad)
  • Francisca Pemjean Letelier (Independiente – Partido Igualdad)
  • Cristopher Suazo Benavides (Independiente – Partido Igualdad)
  • Rafael Muñoz Urrutia (Independiente – Partido Igualdad)
  • Ana María Iturralde Peña (Independiente – Partido Igualdad)
  • Caterina Simoncelli Fracchia (Partido Igualdad)

Movimiento Amarillos por Chile (Lista E)

  • Carlos Eduardo Ruiz Benitez
  • Montserrat Margarita Pizarro Carreño
  • Pablo Alejandro Yañez Pizarro
  • Franchesca Nicole Plaza Gonzalez
  • Yerko Neftali Zambra Villalobos
  • Elizabeth Solange Fredes Rosales
  • Tomas Felipe Yavar Aguilera
  • Felix Alonso Velasco Ladron de Guevara

Partido de la Gente (Lista I)

  • Eileen Patricia Urqueta Rojas
  • Juan Carlos Thenoux Ciudad
  • Maricel Andrea Tapia Salgueiro
  • Francisco Javier Nuñez Rencoret
  • Fernanda Cristina Nuñez Araos
  • Juan Salvador Saul Dabed Tozo
  • Jorge Franklin Dunstan Pavez

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Marco Antonio Sulantay Olivares (UDI)
  • Juan Manuel Fuenzalida Cobo (UDI)
  • Giannina Gonzalez Michea (Renovación Nacional)
  • Roberto Vega Campusano (Renovación Nacional)
  • Rosetta Paris Avalos (Evópoli)
  • Rodrigo Orrego Galvez (Evópoli)
  • Francisco Martinez Rivera (Demócratas Chile)
  • Victor Pino Fuentes (Demócratas Chile)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Tatiana Castillo Gonzalez (Partido Social Cristiano)
  • Andrea Barrera Escobar (Partido Social Cristiano)
  • Matias Guzman Galleguillos (Partido Social Cristiano)
  • Erich Grohs Marin (Partido Nacional Libertario)
  • Constanza Peña Contreras (Partido Nacional Libertario)
  • María Soledad Robles Espinosa (Partido Nacional Libertario)
  • Veronica Pizarro Garcia (Partido Republicano de Chile)
  • Pamela Rishmague Buzzo (Partido Republicano de Chile)

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Distrito 6

Incluye Cabildo; Calera; Hijuelas; La Cruz; La Ligua; Nogales; Papudo; Petorca; Puchuncaví; Quillota; Quintero; Zapallar; Calle Larga; Catemu; Lllai Llay; Los Andes; Panquehue; Putaendo; Rinconada; San Esteban; San Felipe; Santa María; Limache; Olmué; Quilpué; Villa Alemana.

Se disputan 8 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Octavio Gonzalez Ojeda (Federación Regionalista Verde Social)
  • Claudia Jofre Vidal (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Roberto Videla Pavez (Federación Regionalista Verde Social)
  • Maria Claudia Canales Lemus (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Javiera Toledo Muñoz (Independiente Acción Humanista)
  • Yanixsa Aguilera Catalan (Independiente Acción Humanista)
  • Pamela Gonzalez Muñoz (Independiente Acción Humanista)
  • Francisca Salama Pimentel (Independiente Acción Humanista)
  • Luis Hurtado Muñoz (Independiente – Acción Humanista)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Juan Latorre Riveros (Frente Amplio)
  • Francisca Bello Campos (Frente Amplio)
  • Nelson Venegas Salazar (Partido Socialista de Chile)
  • Mauricio Viñambres Adasme (Independiente – Partido Radical de Chile)
  • Luis Foncea Calderon (Independiente – Partido por la Democracia)
  • Sabas Ivan Chahuan Sarras (Independiente – Partido Liberal de Chile)
  • Sofia Gonzalez Cortes (Partido Comunista de Chile)
  • Cristian Mella Andaur (Partido Demócrata Cristiano)
  • Gaspar Rivas Sanchez (Independiente – Demócrata Cristiano)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Javier Olivares Avendaño
  • Maykol Castillo Fernandez
  • Jorge Cristi Ramirez
  • Gonzalo Marcelo Soto Pizarro
  • Camila Francesca Doñas Vargas
  • Bonnie Silva Villarroel
  • Blanca Esther Currieco Soto
  • Marcia Ximena Marchant Farias
  • Ruby Villalobos Aracena

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Luis Pardo Sainz (Renovación Nacional)
  • Percy Marin Vera (Renovación Nacional)
  • Danilo Quiroz Crovetto (Independiente – Evópoli)
  • Carolina Julio Latorre (Independiente – Evópoli)
  • Jordan Guajardo Vicencio (Independiente – Evópoli)
  • Javier Crasemann Alfonso (Independiente – UDI)
  • Catalina Otero Perez (Independiente – UDI)
  • Viviana Nuñez Carrasco (Independiente – UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Chiara Barchiesi Chavez (Partido Republicano de Chile)
  • Benjamin Lorca Inzunza (Partido Republicano de Chile)
  • Manuel Millones Chirino (Independiente – Partido Republicano de Chile)
  • Marlene Gonzalez Ahumada (Partido Social Cristiano)
  • Rodolfo Ponce Vargas (Independiente – Partido Social Cristiano)
  • Jose Vallejo Knockaert (Partido Nacional Libertario)
  • Soledad Calvo Herrera (Partido Nacional Libertario)
  • Veronica Becerra Vergara (Partido Nacional Libertario)
  • Jorge Villarroel Perez (Partido Nacional Libertario)

Distrito 7

Incluye a Isla de Pascua; Juan Fernández; Valparaíso; Con Cón; Viña del Mar; Algarrobo; Cartagena; Casablanca; El Quisco; El Tabo; San Antonio; Santo Domingo.


Se disputan 8 cupos entre:


Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Jorge Sharp Fajardo (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Rene Lues Escobar (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Priscila Fleming Aranguiz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Angela Cabezon Contreras (Federación Regionalista Verde Social)
  • Rodrigo Ruiz Encina (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Tania Madriaga Flores (Acción Humanista)
  • Carlos Muñoz Lecerf (Independiente – Acción Humanista)
  • Lucía Ortiz Leon (Independiente – Acción Humanista)
  • Claudio Valle Figueroa (Independiente – Acción Humanista)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Tomas Lagomarsino Guzman (Partido Radical de Chile)
  • Jorge Brito Hasbun (Frente Amplio)
  • Jaime Bassa Mercado (Frente Amplio)
  • Luis Cuello Peña y Lillo (Partido Comunista de Chile)
  • Roy Crichton Orellana (Partido Demócrata Cristiano)
  • Felipe Alfredo Rios Cuevas (Partido Liberal de Chile)
  • Manuel Murillo Calderon (Independiente – Partido Por la Democracia)
  • Tomas De Rementería Venegas (Partido Socialista de Chile)
  • Arturo Barrios Oteiza (Partido Socialista de Chile)

Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)

  • Antonio Alejandro Paez Aguilar
  • Alejandra Valderrama Zuñiga
  • Romina Fernanda Ibañez San Martín

Popular (Lista H)

  • Cristian Eduardo Cuevas Zambrano
  • Constanza Loreto Ahumada Fuentes
  • Monserrat Michel España Valdivia
  • Amaro Enrique Ramirez García
  • Rodrigo Andres Wittwer Salinas
  • Matías Gazmuri Kruberg
  • Francisco-Jesus Peñaloza Aguilera
  • Valentina Rayen Nuñez Godoy
  • Mariela Del Carmen Hidalgo Diaz

Partido de la Gente (Lista I)

  • Juan Marcelo Valenzuela Henriquez
  • Nicolas Eduardo Farfan Vega
  • Vanessa Ferrer Radovich
  • Guillermo Escobar Arriagada
  • Veronica Rojas Arenas
  • Caroll Salome Meyer Meyer
  • Natalia Vanessa Navarro Alday

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Andres Celis Montt (Renovación Nacional)
  • Samira Chahuan Akle (Renovación Nacional)
  • Leopoldo Moreno Contardo (Independiente – Renovación Nacional)
  • Carlos Mondaca Matzner (Independiente – Evópoli)
  • Jorge Garces Rojas (Independiente – Evópoli)
  • Marlen Olivari Mayer (Independiente – Evópoli)
  • Jorge Castro Muñoz (UDI)
  • Macarena Urenda Salamanca (UDI)
  • Hotuiti Teao Drago (Independiente – UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Luis Fernando Sanchez Ossa (Partido Republicano de Chile)
  • Rafael Gonzalez Camus (Partido Republicano de Chile)
  • Angela Carrasco Jofre (Partido Republicano de Chile)
  • Sebastian Zamora Soto (Independiente – Partido Republicano de Chile)
  • Jaime Morales Otarola (Independiente – Partido Nacional Libertario)
  • Pedro Schwedelbach Puga (Partido Nacional Libertario)
  • Alejandra Carrasco Perez (Partido Nacional Libertario)
  • Barbara Vera Sepulveda (Partido Social Cristiano)
  • Juan Alberto Sepulveda Quezada (Partido Social Cristiano)

REGIÓN METROPOLITANA

Distrito 8

Incluye a Colina; Lampa; Pudahuel; Quilicura; Til Til; Cerrillos; Estación Central; Maipú.

Se disputan 8 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Cesar Leiva Rubio (Independiente – Acción Humanista)
  • Carlos Astudillo Ulloa (Independiente – Acción Humanista)
  • Javier Ibarra Reyes (Acción Humanista)
  • Guillermo Flores Contreras (Federación Regionalista Verde Social)
  • Christian Vittori Muñoz (Federación Regionalista Verde Social)
  • David Quezada Gomez (Federación Regionalista Verde Social)
  • Erica Velasquez Montenegro (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Jaime Cayuqueo Zambrano (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Ruben Oyarzo Figueroa (Partido Radical de Chile)
  • Viviana Soledad Delgado Riquelme (Partido Liberal de Chile)
  • Cristopher Valdivia Olate (Partido Liberal de Chile)
  • Gustavo Gatica Villarroel (Independiente – Partido Comunista de Chile)
  • Marcos Barraza Gomez (Partido Comunista de Chile
  • Claudia Atenas Soza (Partido Demócrata Cristiano)
  • Juan Carlos Valdivia Lena (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)
  • Tatiana Urrutia Herrera (Frente Amplio)
  • Claudia Mix Jimenez (Frente Amplio)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Elisa Andrea Rojas Herrera (Independiente – Partido Humanista)
  • Maria Teresa Alvarez Aguilar (Partido Humanista)
  • Maximo Quitral Rojas (Independiente – Partido Humanista)
  • Rossana Del Pilar Tarsetti Guajardo (Independiente – Partido Humanista)
  • Pablo Andres Morales Montoya (Independiente – Partido Humanista)
  • Yessenia Lia Crisostomo Valenzuela (Independiente – Partido Humanista)
  • Richard Tapia Fuentes (Independiente – Partido Humanista)
  • Amauri Alen Quilaleo Valencia (Independiente – Partido Humanista)

Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)

  • Francisco Vladimir Flores Cobo

Partido de la Gente (Lista I)

  • Cristian Contreras Radovic
  • Leyla Massiel Jara Lopez
  • Richard Matta Parra
  • Lucy Muñoz Marticorena
  • Sandra Luz Vergara Castro
  • Felix Enrique Molina Riquelme
  • Jacqueline Patricia Alarcon Borquez
  • Andres Henriquez Riquelme

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Jorge Galdames Horostica (Demócratas Chile)
  • Gonzalo Egas Pourailly (Demócratas Chile)
  • Elizabeth Carrasco Urrutia (Demócratas Chile)
  • Rosa Oyarce Suazo (Renovación Nacional)
  • Cesar Vega Lazo (Renovación Nacional)
  • Nataly Ortuzar Mendez (Renovación Nacional)
  • Sebastian Keitel Rondon (Independiente – UDI)
  • Beatriz Lagos Campos (UDI)
  • Mario Olavarria Rodriguez (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Agustin Romero Leiva (Partido Republicano de Chile)
  • Enrique Bassaletti Riess (Independiente – Partido Republicano de Chile)
  • Catherine Cebulj Navarrete (Partido Republicano de Chile)
  • Enrique Muñoz Lagos (Partido Social Cristiano)
  • Felipe Corvalan Destefani (Partido Social Cristiano)
  • Italo Omegna Vergara (Partido Nacional Libertario)
  • Anita Escobar Gattas (Independiente – Partido Nacional Libertario)
  • Juan Carlos Gomez Escobar (Partido Nacional Libertario)
  • Pier Karlezi Hazleby (Partido Nacional Libertario)

Distrito 9

Incluye a Conchalí; Huechuraba; Renca; Cerro Navia; Lo Prado; Quinta Normal; Independencia; y Recoleta.

Se disputan 7 cupos entre:


Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Alejandra Perez Espina (Acción Humanista)
  • Ariel Mateluna Mateluna (Independiente – Acción Humanista)
  • Waleska Ubierna Navarro (Acción Humanista)
  • Jose Luis Villagran Barahona (Independiente – Acción Humanista)
  • Paola Cadiz Nuñez (Federación Regionalista Verde Social)
  • Evelyn Farias Ailio (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • José Sepúlveda Zelada (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Andres Giordano Salazar (Frente Amplio)
  • Leonardo Jofre Rios (Frente Amplio)
  • Boris Barrera Moreno (Partido Comunista de Chile)
  • Carola Rivero Canales (Partido Socialista de Chile)
  • Cesar Valenzuela Maass (Partido Socialista de Chile)
  • Sandra Gonzalez Zamorano (Independiente – Partido Por la Democracia)
  • Carlos Cuadrado Prats (Partido Por la Democracia)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Amelia Del Carmen Gallegos Ramirez (Partido Humanista)
  • Viviana Montecinos Suazo (Independiente – Partido Humanista)
  • Adrian Antonio Lizama Barra (Independiente – Partido Humanista)
  • Juan Andres Pino Madrid (Independiente – Partido Humanista)
  • Sergio Enrique Flores Ramirez (Independiente – Partido Humanista)
  • Ester Barrientos Vargas (Independiente – Partido Humanista)
  • Luis Alberto Donoso Uribe (Independiente – Partido Humanista)

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Manuel Enrique Muñoz Palacios
  • Xuxa Alvarez Fernandez
  • Jose Guillermo Rojas Inostroza
  • Isabel Palma Palma
  • María Elena Valenzuela Pino
  • Lorenzo Lepin Araneda
  • Daniel Eduardo Canto Gonzalez
  • Roberto Lobos Villaseca

Partido de la Gente (Lista I)

  • Tamara Alejandra Ramirez Ramirez
  • Andres Rigoberto Caceres Bravo
  • Pamela Del Transito Amaro Araya
  • Francisco Javier Lizana Donoso
  • Cesar Abraham Suay Jerez
  • María Soledad Liempan Apeleo
  • Crescencio Alberto Lopez Perez
  • Christopher Elias Yañez Leal

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Guillermo Ramirez Diez (UDI)
  • Jose Miguel Gonzalez Zapata (UDI)
  • Erika Olivera De La Fuente (Demócratas Chile)
  • Veronica Montecinos Ortiz (Demócratas Chile)
  • Aldo Duque Santos (Independiente – Renovación Nacional)
  • María Elena Barco Sanchez (Renovación Nacional)
  • Felipe Vidal Cuevas (Independiente – Evópoli)
  • Juan Manuel Santa Cruz Campaña (Evópoli)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Jose Carlos Meza Pereira (Partido Republicano de Chile)
  • Macarena Garcia-Huidobro Llort (Partido Republicano de Chile)
  • Javiera Rodriguez Pascual (Partido Republicano de Chile)
  • Maximiliano Murath Mansilla (Partido Nacional Libertario)
  • Margarita Garrido Acevedo (Partido Nacional Libertario)
  • Valeska Oyarce Peña (Partido Social Cristiano)
  • Alberto Seguel Mena (Partido Social Cristiano)
  • Carolina Garate Vergara (Partido Social Cristiano)

Distrito 10


Incluye a Ñuñoa; Providencia; Santiago; Macul; San Joaquín, y La Granja.

Se disputan 8 cupos entre:


Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Francisco Estévez Valencia (Independiente – Acción Humanista)
  • Gloria Carolina Perez Sepulveda (Independiente – Acción Humanista)
  • Claudia Ruiz Montecino (Independiente – Acción Humanista)
  • Luis Mariano Rendon Escobar (Independiente – Acción Humanista)
  • Claudia Ruz Rothen (Federación Regionalista Verde Social)
  • Antonio Arriagada Jure (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Javiera Gonzalez Arenas (Federación Regionalista Verde Social)
  • Katherine Perez Contreras (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Marcia Soto Diaz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Gonzalo Winter Etcheberry (Frente Amplio)
  • Emilia Schneider Videla (Frente Amplio)
  • Lorena Fries Monleon (Frente Amplio)
  • Alejandra Placencia Cabello (Partido Comunista de Chile)
  • Iraci Hassler Jacob (Partido Comunista de Chile)
  • Fernanda Villegas Acevedo (Partido Socialista de Chile)
  • Ana Maria Hernandez San Martin (Partido Demócrata Cristiano)
  • Helia Molina Milman (Partido Por la Democracia)
  • Jose Toro Kemp (Partido Por la Democracia)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Celeste Jimenez Riveros (Independiente Partido Humanista)
  • Alfredo Grossi Robles (Independiente – Partido Humanista)
  • Daniela King Reyes (Independiente – Partido Humanista)
  • Gary Javier Nuñez Ordoña (Partido Humanista)
  • Jorge Palma Acuña (Independiente – Partido Humanista)
  • Matias Jorge Reyes Vargas (Independiente – Partido Humanista)
  • Carolina Venegas Rivera (Independiente – Partido Humanista)
  • Ibar Nicolas Zepeda Alcota (Partido Humanista)

Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)

  • Dauno Totoro Navarro
  • Joseffe Tamara Caceres Torres
  • Fabian Ernesto Puelma Muller
  • Barbara Belen Brito Carrasco
  • Yuri Ernesto Peña Jimenez
  • Valeria Paz Yañez Alvarez
  • Julio Humberto Mancilla Maraboli
  • Claudia Andrea Tassara Ruilova
  • Yamila De Lourdes Martinez Urrutia

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Nicol Aguilera Ortiz
  • Hector Soto Gallardo
  • Sofia Mariela Gonzalez Peralta
  • Catalina Militza Duran Chanan
  • Cesar Lorca Hidalgo
  • Nella Reyes Vallejos
  • Jessica Saint-Pierre Collado
  • Belen Jesus Carvajal Zuñiga
  • Andres Urzua Corvalan

Partido de la Gente (Lista I)

  • Karen Osorio Muñoz
  • Gianny Contenla Ojeda
  • Alejandra Jara Quiroz
  • Andrea Del Pilar Herrera Cachaña
  • Barbara Molina Silva
  • Francisca Andrea Acevedo Leon
  • Betzabe Patricia Vigorena Nuñez
  • Jasmin Nicole Osorio Cesped
  • Francisco Javier Patiño Tobar

Chile Grande Y Unido (Lista J)

  • Jorge Alessandri Vergara (UDI)
  • Macarena Zarhi Cordero (Independiente – UDI)
  • Maria Jesus Schwerter Cabezas (UDI)
  • Juan Pablo Saez Rey (Independiente – Demócratas)
  • Vicente Almonacid Heyl (Independiente – Demócratas)
  • Sandra Solimano Latorre (Independiente – Demócratas)
  • Maria Luisa Cordero Velasquez (Independiente – Renovación Nacional)
  • Johanna Olivares Gribbell (Renovación Nacional)
  • Francisco Orrego Gutierrez (Renovación Nacional)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Hans Marowski Cuevas (Partido Nacional Libertario)
  • Leticia Araya Ahumada (Partido Nacional Libertario)
  • Franco Frias Gutierrez (Partido Nacional Libertario)
  • Evelyn Hernandez Flores (Partido Nacional Libertario)
  • Jean Bonvallet Setti (Independiente – Partido Social Cristiano)
  • Gino Lorenzini Barrios (Independiente – Partido Social Cristiano)
  • Matias Bellolio Merino (Partido Republicano De Chile)
  • Abigail Aburto Cardenas (Partido Republicano De Chile)
  • José Antonio Kast Adriasola (Partido Republicano De Chile)

Distrito 11

Incluye a Las Condes; Vitacura; Lo Barnechea; La Reina; Peñalolén.


Se disputan 6 cupos entre:


Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Tomas Hirsch Goldschmidt (Acción Humanista)
  • Elizabeth Contreras Becerra (Independiente – Acción Humanista)
  • Catalina Vidal Mendez (Acción Humanista)
  • Pedro Davis Urzua (Independiente – Acción Humanista)
  • Myriam Meza Ancaten (Acción Humanista)
  • German Rojas Volmar (Federación Regionalista Verde Social)
  • Melina Gianelli Altamirano (Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Rodrigo Alfonso Rettig Vargas (Partido Liberal de Chile)
  • Marcela Hevia Cubillos (Independiente – Partido Liberal de Chile)
  • Constanza Schonhaut Soto (Frente Amplio)
  • Isidora Alcalde Egaña (Frente Amplio)
  • Cindy Solis Ibarra (Independiente – Partido Por la Democracia)
  • Maria Ester Olea Rodriguez (Partido Radical de Chile)
  • Cecilia Celis Ahumada (Partido Demócrata Cristiano)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Nelson Nicolas Peña Gallardo (Humanista)
  • Guillermo Gonzalez Castro (Independiente – Partido Humanista)
  • Maria Angelica Romero Donoso (Humanista)
  • Elio Zarate Moraga (Independiente – Partido Humanista)
  • Nicolas Andres Romero Reeves (Independiente – Partido Humanista)
  • Ninoska Henriquez Araya (Independiente – Partido Humanista)
  • Elizabeth Tudela Cruz (Partido Humanista)

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Igor Contreras Jeria
  • Paula Huechaqueo Rojas

Partido de la Gente (Lista I)

  • Ricardo Andres Aviles Rubilar
  • Cristopher Alexis Suarez Gonzalez
  • Elizabeth Fuentes Bravo
  • Ernesto Exequiel Cortez Ulbrich
  • Marcela Ivonne Caballero Reyes
  • Maricel Donoso Acevedo
  • Ricardo Andres Silva Calcagno

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Francisco Undurraga Gazitua (Evópoli)
  • Macarena Cornejo Fuentes (Evópoli)
  • Diego Schalper Sepulveda (Renovación Nacional)
  • Claudia Mora Vega (Renovación Nacional)
  • Percy Carter Morong (Independiente – Demócratas Chile)
  • Carlos Ward Edwards (UDI)
  • Constanza Hube Portus (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Cristian Araya Lerdo de Tejada (Partido Republicano de Chile)
  • Catalina Del Real Mihovilovic (Partido Republicano de Chile)
  • Pedro Lea-Plaza Edwards (Partido Republicano de Chile)
  • Michel Cartes Zuñiga (Partido Social Cristiano)
  • Cristian Daly Dagorret (Partido Nacional Libertario)
  • Carlos Alarcon Castro (Partido Nacional Libertario)
  • María Carolina Cotapos Mardones (Partido Nacional Libertario)

Distrito 12

Incluye a La Florida; La Pintana; Pirque; Puente Alto; San José de Maipo.


Se disputan 7 cupos entre:


Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Ana María Gazmuri Vieira (Acción Humanista)
  • Margarita Paz Araya Flores (Acción Humanista)
  • Giovanna Grandon Caro (Independiente – Acción Humanista)
  • Fabrizio Alday Valdovinos (Independiente – Acción Humanista)
  • Hernan Palma Perez (Federación Regionalista Verde Social)
  • Gustavo Lorca Quitral (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Ricardo Santana Perez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Daniela Serrano Salazar (Partido Comunista de Chile)
  • Juan Navarro Romero (Partido Comunista de Chile)
  • Simon Ramirez Gonzalez (Frente Amplio)
  • Marco Velarde Salinas (Frente Amplio)
  • Claudia Hasbun Faila (Partido Socialista de Chile)
  • Li Fridman Moses (Independiente – Partido Socialista de Chile)
  • Dinka Tomicic Bobadilla (Partido Demócrata Cristiano)
  • Monica Arce Castro (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Natalia Garrido Toro (Independiente – Partido Humanista)
  • Rene Valle Toro (Independiente – Partido Humanista)
  • Rafael Harvey Valdes (Independiente – Partido Humanista)
  • Rita Pino Mardones (Independiente – Partido Humanista)
  • Juan Carlos Zurita Medina (Partido Humanista)
  • Paula Ocares Cerda (Independiente – Partido Humanista)
  • Dominique Muñoz Venegas (Independiente – Partido Humanista)
  • Catalina Valeska Valenzuela Maureira (Partido Humanista)

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Patricia Del Pilar Toledo Jerez
  • Sebastian Rodriguez Cortes
  • Andres Teodoro Jara Perez
  • Nicolas Patricio Farnet Toledo
  • Darlyng Dayane Fuentes Gomez
  • Valentina Ignacia Castillo Reyes
  • Vania Andrea Neculqueo Saavedra

Partido de la Gente (Lista I)

  • Pamela Jiles Moreno
  • Pablo Maltes Biskupovic
  • Zandra Parisi Fernandez
  • Luis Eduardo Molina Castillo
  • Leonardo Javier Maturana Vergara
  • Hernan Jonathan Alvarez Vargas
  • Jorge Marcelo Chavez Arevalo

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Ximena Ossandon Irarrazabal (Renovación Nacional)
  • Paola Romero Llanos (Independiente – Renovación Nacional)
  • Hugo Estrella Muñoz (Renovación Nacional)
  • Paz Ortuzar Fuenzalida (Independiente – UDI)
  • Claudia Rasso Socias (Independiente – UDI)
  • Anibal Pinto Ferrada (UDI)
  • Johana Concha Ortiz (Demócratas Chile)
  • Jonathan Barrera Guajardo (Demócratas Chile)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Judith Marin Morales (Partido Social Cristiano)
  • Elein Ossandon Manrique (Partido Social Cristiano)
  • Kevin Valenzuela Arroyo (Partido Social Cristiano)
  • Camille Sigl Fuentes (Partido Nacional Libertario)
  • María Isabel Saez Vila (Partido Nacional Libertario)
  • Andres Arce Bustos (Partido Nacional Libertario)
  • Macarena Santelices Cañas (Partido Republicano de Chile)
  • Alvaro Carter Fernandez (Partido Republicano de Chile)

Distrito 13


Incluye a El Bosque; La Cisterna; San Ramón; Lo Espejo; Pedro Aguirre Cerda; San Miguel.


Se disputan 5 cupos entre:


Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Jose Silva Diaz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Sebastian Vega Umatino (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Roxana Riquelme Tabach (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Matias Freire Vallejos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Percy Campos Coronel (Independiente – Acción Humanista)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Lorena Pizarro Sierra (Partido Comunista de Chile)
  • Gael Yeomans Araya (Frente Amplio)
  • Cristobal Barra Catalan (Partido Por la Democracia)
  • Renata Vasquez Aldunce (Partido Demócrata Cristiano)
  • Elizabeth Zuñiga Cruz (Partido Radical de Chile)
  • Daniel Melo Contreras (Partido Socialista de Chile)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Jorge Cristian Muñoz Reyes (Independiente – Partido Humanista)
  • Fernando Israel Vilches Cespedes (Partido Humanista)
  • Gazzi Andres Jacob Nuñez (Independiente – Partido Humanista)
  • Marisela Del Pilar Petersen Basaez (Independiente – Partido Humanista)

Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)

  • Juan Francisco Gamboa Higuera
  • María Isabel Margarita Martinez Lizama
  • Camila Paz Burgos Gonzalez

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Paola Joyce Martinez Sandoval
  • Pedro Alejandro Valenzuela Yañez

Partido de la Gente (Lista I)

  • Cristian Arturo Seguel Olivos
  • Marcelo Andres Olivares Figueroa
  • Alexander Rodolfo Rojas Villarroel
  • Erika Maribel Lizama Fuentes
  • Nelson David Alvarez Galleguillos
  • Noemi Lapostol Jara

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Eduardo Duran Salinas (Renovación Nacional)
  • Susan Atuan Salcedo (Renovación Nacional)
  • Macarena Venegas Tassara (Independiente – Evópoli)
  • Daniel Coronado Coronado (Evópoli)
  • Claudia Lange Farias (UDI)
  • Cristhian Moreira Barros (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Felipe Ross Correa (Partido Republicano de Chile)
  • Valentina Becerra Peña (Partido Republicano de Chile)
  • Taryn Coopman Palavicino (Partido Nacional Libertario)
  • Oscar Calfileo Castro (Partido Nacional Libertario)
  • Cristian Vivian Troncoso (Partido Social Cristiano)
  • Daniel Tapia Mella (Independiente – Partido Social Cristiano)

Distrito 14

Incluye a Buin; Calera de Tango; Paine; San Bernardo; Alhué; Curacaví; El Monte; Isla de Maipo; María Pinto; Melipilla; Padre Hurtado; Peñaflor; San Pedro; Talagante.

Se disputan 6 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Pilar Farfan Villagra (Federación Regionalista Verde Social)
  • Evelyn Bastias Araya (Federación Regionalista Verde Social)
  • Daniel Dominguez Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Maria Elena Flores Martinez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Bernarda Lagos Farfan (Federación Regionalista Verde Social)
  • Carlos Morales Flores (Independiente – Acción Humanista)
  • Sara Pascual Rodriguez (Acción Humanista)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Raul Leiva Carvajal (Partido Socialista de Chile)
  • Roberto Soto Ferrada (Partido Socialista de Chile)
  • Marisela Santibañez Novoa (Independiente – Partido Comunista de Chile)
  • Ignacio Achurra Diaz (Frente Amplio)
  • Nibaldo Meza Garfia (Demócrata Cristiano)
  • Christian Pino Lopez (Independiente – Partido Radical de Chile)
  • Camila Musante Muller (Independiente – Partido Por la Democracia)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Ricardo Martinez Valencia (Independiente – Partido Humanista)
  • Gustavo Enrique Gonzalez Araya (Independiente – Partido Humanista)
  • Abraham Muñoz Vilches (Independiente – Partido Humanista)
  • Jasmin Lizette Donoso Romero (Humanista)
  • Dina Luisa Figueroa Mardones (Independiente – Partido Humanista)
  • Felipe Alexander Pino Castillo (Independiente – Partido Humanista)
  • Francisco Valdes Reyes (Independiente – Partido Humanista)

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Tamara Fredes Gutierrez
  • Kein Soto Lama
  • Sergio Millalen Himilaf

Partido de la Gente (Lista I)

  • Andres Sanchez Fredes
  • Leticia Del Carmen Zuñiga Silva
  • Cindy Macias Toledo
  • Juan Anselmo Melo Ramirez
  • Sergio Antonio Palma Briones
  • Rogelio Alfredo Urbina Leal
  • Jorge Andres Meza Infante

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Jaime Coloma Alamos (UDI)
  • Christian Gomez Diaz (Independiente – UDI)
  • Claudia Castro Gutierrez (Independiente – UDI)
  • Alejandra Novoa Sandoval (Renovación Nacional)
  • Pablo Mira Hurtado (Renovación Nacional)
  • Pablo Herrera Rogers (Independiente – Renovación Nacional)
  • Trinidad Biggs Montaner (Evópoli)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Juan Irarrazaval Rossel (Partido Republicano de Chile)
  • Diego Vergara Rodriguez (Partido Republicano de Chile)
  • Annemarie Muller During (Partido Republicano de Chile)
  • Juan Molina Romo (Partido Social Cristiano)
  • Carlos Barberis Avendaño (Partido Social Cristiano)
  • Claudia Ormeño Urra (Partido Nacional Libertario)
  • Josefina Dieguez Russell (Partido Nacional Libertario)

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HiGGINS

Distrito 15

Incluye a Rancagua; Codegua; Coínco; Coltauco; Doñihue; Graneros; Machalí; Malloa; Mostazal; Olivar; Quinta de Tilcoco; Rengo; Requínoa.

Se disputan 5 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Nicolas Salgado Ahumada (Independiente – Acción Humanista)
  • Claudio Segovia Cofre (Independiente – Acción Humanista)
  • Franklin Esteban Gallardo Gallardo (Independiente – Acción Humanista)
  • Hugo Boza Valdenegro (Federación Regionalista Verde Social)
  • Marta Gonzalez Olea (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Hugo Guzman Millan (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Raul Soto Mardones (Partido Por la Democracia)
  • Fernando Zamorano Peralta (Partido Por la Democracia)
  • Raisa Martinez Muñoz (Partido Comunista de Chile)
  • Valentina Caceres Monsalvez (Independiente – Frente Amplio)
  • Carolina Herrera Contreras (Independiente – Partido Socialista de Chile)
  • Marcela Riquelme Aliaga (Independiente – Partido Radical de Chile)

Movimiento Amarillos por Chile (Lista E)

  • Carol Aros Seguel
  • Alejandro Valdivia Latorre
  • Mauricio Mella Vasquez
  • Pablo Vasquez Pavez
  • Alex Becerra Espinoza
  • Paz Suarez Briones

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Damarie Moyano Madrid
  • Luis Antonio Dote Orellana
  • Ricardo Lisboa Henriquez
  • Katherine Alejandra Toledo Guerra
  • Judith Mercedes Cornejo Toledo

Partido de la Gente (Lista I)

  • Pedro Gubernatti Toro
  • Marcela Narvaez Zapata
  • Jose Miguel Latorre Ludueña
  • Carla Eugenia Rubio Carrasco
  • Luisa Elena Caceres Miranda
  • Rodrigo Peñailillo Valenzuela

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Patricio Laguna Gebauer (Independiente – Demócratas Chile)
  • Lennin Arroyo Vega (Independiente – Demócratas Chile)
  • Emiliano Orueta Bustos (Renovación Nacional)
  • Juan De Dios Valdivieso Tagle (Renovación Nacional)
  • Pia Margarit Bahamonde (UDI)
  • Natalia Romero Talguia (Independiente – UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Patricio Arenas Roman (Partido Social Cristiano)
  • Paula Muñoz Carrasco (Partido Social Cristiano)
  • Fernando Ugarte Tejeda (Partido Republicano de Chile)
  • Emiliano Garcia Bobadilla (Partido Republicano de Chile)
  • Christian Vargas Paredes (Partido Nacional Libertario)
  • Javiera Moreno Cerpa (Partido Nacional Libertario)

Distrito 16

Incluye Chimbarongo; Las Cabras; Peumo; Pichidegua; San Fernando; San Vicente; Chépica; La Estrella; Litueche; Lolol; Marchihue; Nancagua; Navidad; Palmilla; Paredones; Peralillo; Pichilemu; Placilla; Pumanque; Santa Cruz.

Se disputan 4 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Antonio Carvacho Cardenas (Federación Regionalista Verde Social)
  • Cristian Diaz Correa (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Jaime Gonzalez Ramirez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Maria Carolina Miranda Campos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Pamela Navarro Leppe (Independiente – Acción Humanista)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Felix Bugueño Sotelo (Frente Amplio)
  • Florencia Carvajal Cid (Partido Por la Democracia)
  • Carolina Cucumides Calderon (Independiente – Partido Socialista de Chile)
  • Gloria Paredes Valdes (Partido Demócrata Cristiano)
  • Cosme Mellado Pino (Partido Radical de Chile)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Susan Evelyn Gomez Pardo
  • Jose Antonio Carvallo Castro
  • Daniela Denisse Gaete Cornejo
  • Hector Andres Sanchez Moreno
  • Rodrigo Andres Maldonado Becerra

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Carla Morales Maldonado (Renovación Nacional)
  • Humberto Garcia Diaz (Independiente – Renovación Nacional)
  • Ignacio Mori Perez (Evópoli)
  • Ricardo Neumann Bertin (UDI)
  • Eduardo Cornejo Lagos (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Sebastian Cristoffanini Jaraquemada (Partido Republicano de Chile)
  • Maria Del Pilar Zuñiga Zamorano (Partido Republicano de Chile)
  • Luis Bustamante Moraga (Partido Nacional Libertario)
  • Francisco Avaria Marraccini (Partido Social Cristiano)

REGIÓN DEL MAULE

Distrito 17

Incluye Curicó; Hualañé; Licantén; Molina; Rauco; Romeral; Sagrada Familia; Teno; Vichuquén; Talca; Constitución; Curepto; Empedrado; Maule; Pelarco; Pencahue; Río Calro; San Clemente; San Rafael.

Se disputan 7 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Jose Eduardo Gonzalez Gaete (Federación Regionalista Verde Social)
  • Marisol Perez Saavedra (Federación Regionalista Verde Social)
  • Elia Piedras Garrido (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Claudia Morales Courtin (Independiente – Acción Humanista)
  • Jose Ignacio Avello Ortiz (Independiente – Acción Humanista)
  • Sandra Patricia Sanchez Aguilar (Independiente – Acción Humanista)
  • Jose Nuñez Herrera (Independiente – Acción Humanista)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Roberto Celedon Fernandez (Independiente – Frente Amplio)
  • Nataly Rojas Seguel (Frente Amplio)
  • Priscilla Castillo Gerli (Partido Demócrata Cristiano)
  • Javier Muñoz Riquelme (Partido Demócrata Cristiano)
  • Boris Duran Reyes (Partido Socialista de Chile)
  • Gabriel Rojas Rojas (Independiente – Partido Socialista de Chile)
  • Ana Muñoz Muñoz (Independiente – Partido Radical de Chile)
  • Pablo Del Rio Jimenez (Partido Radical de Chile)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Guillermo Victoriano Valdes Carmona
  • Viviana De Las Mercedes Rodriguez Saavedra
  • Nicolas Enrique Garcia Espinoza
  • Eduardo Alexander Oteiza Vasquez
  • Rosa Irene Bravo Herrera
  • Lorena Alejandra Balladares Chamorro
  • Daniela Francisca Diaz Gomez
  • Javier Morales Morales

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Jorge Guzman Zepeda (Evópoli)
  • Claudia Urrutia Marquez (Independiente – Evópoli)
  • Ariel Amigo Vidal (Renovación Nacional)
  • Baldemar Higueras Vivar (Independiente – Renovación Nacional)
  • Isabel Ubal Faundez (Demócratas Chile)
  • Carolina Torres Pirazzoli (UDI)
  • Felipe Donoso Castro (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Benjamin Moreno Bascur (Partido Republicano de Chile)
  • Greis Parada Rojas (Partido Republicano de Chile)
  • Bernardo Fontaine Montero (Independiente – Republicano de Chile)
  • Mario Caraves Heck (Partido Nacional Libertario)
  • German Verdugo Soto (Partido Nacional Libertario)
  • Patricio Lineros Gonzalez (Partido Social Cristiano)
  • Bernardo Vasquez Bobadilla (Partido Social Cristiano)
  • Fernanda Aguirre Torres (Partido Social Cristiano)

Distrito 18

Incluye a Colbún; Linares; San Javier; Villa Alegre; Yerbas Buenas; Cauquenes; Chanco; Longaví; Parral; Pelluhue; Retiro.

Se disputan 4 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Rodrigo Bravo Bustos (Acción Humanista)
  • Paulina Alvarez Rodriguez (Independiente – Acción Humanista)
  • Edward Robinson Flores Y Castillo (Independiente – Acción Humanista)
  • Daphne Saldaña San Martín (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Angela Selmira Veliz Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Consuelo Veloso Avila (Independiente – Partido Radical de Chile)
  • Lucia Gonzalez Gaete (Partido Demócrata Cristiano)
  • Rodrigo Hermosilla Gatica (Partido Socialista de Chile)
  • Monica Muñoz Guajardo (Partido Por la Democracia)
  • Karina Cartagena Bastias (Frente Amplio)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Rubén Ignacio Martinez Nuñez
  • Daniela Del Pilar Olguin Andrade
  • Carlos Antonio Bascuñan Tapia
  • Carolina Alejandra Morales Ortega
  • Rodrigo Reimundo Vergara Valdes

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Gustavo Benavente Vergara (UDI)
  • Paula Retamal Urrutia (Independiente – UDI)
  • Gladys Gonzalez Alvarez (Independiente – Demócratas Chile)
  • Rodrigo Ramirez Parra (Independiente – Renovación Nacional)
  • Macarena San Martin Freire (Renovación Nacional)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Genesis Veloso Lobos (Partido Social Cristiano)
  • Cristobal Garcia Ogaz (Partido Republicano de Chile)
  • Daniel Bustos Leal (Partido Republicano de Chile)
  • Cristian Menchaca Pinochet (Independiente – Republicano de Chile)
  • Joaquin Morales Gomez (Partido Nacional Libertario)

REGIÓN DE ÑUBLE

Distrito 19

Incluye a Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Cobquecura, Coelemu, Coihueco, El Carmen, Ninhue, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Carlos, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Treguaco, Yungay.

Se disputan 5 cupos entre:

Partido Ecologista Verde (Lista A)

  • Felipe Aylwin Lagos
  • Graciela Huenuman Lincopi
  • Patricio Antonio Palma Molina
  • Eliana Sanhueza Ortiz
  • Carolina Monsalves Sanhueza
  • Juan Manuel Rivas Garrido

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Wilson Olivares Bustamante (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Maria Romero Peña (Federación Regionalista Verde Social)
  • Catalina Medina Rivas (Federación Regionalista Verde Social)
  • Fanny Araya Bahamonde (Federación Regionalista Verde Social)
  • Patricia Torres Astete (Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Felipe Camaño Cardenas (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)
  • Erick Solo De Zaldivar Garay (Frente Amplio)
  • Josefa Javiera Del Pilar Balmaceda Vasquez (Independiente – Partido Liberal de Chile)
  • Cesar Riquelme Alarcon (Partido Radical de Chile)
  • Francisco Crisostomo Llanos (Partido Socialista de Chile)
  • Scarlet Hidalgo Jara (Partido Por la Democracia)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Cesar Uribe Araya (Independiente – Partido Igualdad)
  • Eduardo Savattini Nuñez (Partido Igualdad)
  • Susana Yañez Balague (Independiente – Partido Igualdad)
  • Valentina Ibarra Moya (Partido Igualdad)
  • James Mery Bell (Independiente – Partido Igualdad)
  • Patricio San Martin Solis (Independiente – Partido Igualdad)

Movimiento Amarillos por Chile (Lista E)

  • Reinaldo Henry Figueroa Alarcon
  • Osvaldo Antonio Caro Caro
  • Rodrigo Andres Castro Galaz
  • Cecilia Victoria Roxana Jacqueline Ortiz Vera
  • Sergio Herman Contreras Navarro
  • Hernan Alvarez Roman

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Julia Leticia Zappettini Vasquez
  • Ricardo Rodriguez Rivas
  • Oscar Miguel Montecinos Garcia

Partido de la Gente (Lista I)

  • Daniel Godoy Lagos
  • Jeniffer Carolina Salazar Zuñiga
  • Hector Guzman Vasquez
  • Ignacio Luengo Quijada
  • Mariela Espinoza Navarrete
  • Cliff Henriquez Retamal

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Cristobal Martinez Ramirez (UDI)
  • Marta Bravo Salinas (UDI)
  • Frank Sauerbaum Muñoz (Renovación Nacional)
  • Carlos Chandia Alarcon (Renovación Nacional)
  • Patricio Caamaño Viveros (Independiente – Demócratas Chile)
  • Jorge Sabag Villalobos (Independiente – Demócratas Chile)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Sara Concha Smith (Partido Social Cristiano)
  • Erick Jimenez Garay (Partido Social Cristiano)
  • Alejandra Osorio Cortes (Partido Social Cristiano)
  • Magdalena Oyarce Sepulveda (Partido Republicano de Chile)
  • Diego Sepulveda Palma (Partido Republicano de Chile)
  • Freddy Blanc Sperberg (Partido Nacional Libertario)

REGIÓN DEL BÍO BÍO

Distrito 20

Incluye Hualpén; Talcahuano; Chiguayante; Concepción; San Pedro de la Paz; Coronel; Florida; Hualqui; Penco; Santa Juana; Tomé.

Se disputan 8 diputados entre:

Partido Ecologista Verde (Lista A)

  • Felix Gonzalez Gatica
  • Elizabeth Mujica Zepeda
  • Hernan Pino Seguel
  • Atrix Badilla Hernandez
  • Felipe Arancibia Labraña
  • Paula Olimpia Valdebenito Chavez
  • Javier Muñoz Cauchupan
  • Marisol Vidal Friz
  • Manuel Jara Bao

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Ana Albornoz Cuevas (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Elsa Olave Soto (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Romina Toledo Quevedo (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Mario Gonzalez Figueroa (Federación Regionalista Verde Social)
  • Alejandro Navarro Brain (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Gustavo Sotomayor Olate (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Felipe Romero Pedreros (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Jorge Aguayo Cerro (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Maria Candelaria Acevedo Saez (Partido Comunista de Chile)
  • Eduardo Barra Jofre (Partido Comunista de Chile)
  • Alicia Yañez Soto (Partido Por la Democracia)
  • Carolina Beatriz Martinez Ebner (Partido Liberal de Chile)
  • Daniela Dresdner Vicencio (Frente Amplio)
  • Macarena Flores Montoya (Partido Radical de Chile)
  • Antonio Rivas Villalobos (Partido Socialista de Chile)
  • Alvaro Ortiz Vera (Partido Demócrata Cristiano)
  • Eric Aedo Jeldres (Partido Demócrata Cristiano)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Javier Sandoval Ojeda (Partido Igualdad)
  • Camila Arriagada Gonzalez (Partido Igualdad)
  • Ximena Muñoz Vallejos (Partido Igualdad)
  • Eliana Quevedo Hernandez (Independiente – Igualdad)
  • Mauricio Sandoval Salazar (Independiente – Igualdad)
  • Angelica Alvarez Rodriguez (Independiente – Igualdad)
  • Melissa Santibañez Mancilla (Independiente – Igualdad)
  • Javier Del Rio Richter (Independiente – Igualdad)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Patricio Antonio Briones Moller
  • Carolina Andrea Venegas Aranda
  • Hugo Antonio Soto Becerra
  • Mariella Andrea Gonzalez Hidalgo
  • Luis Zuñiga Montt
  • Marcela Andrea Gonzalez Zarate
  • Bernardo Orlando Ulloa Pereira
  • Francisca Mariana Zenteno Araos
  • Juliette Cristina Villalobos Cares

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Sergio Bobadilla Muñoz (UDI)
  • Marlene Perez Cartes (Independiente – UDI)
  • Henry Campos Coa (UDI)
  • Luciano Silva Mora (Renovación Nacional)
  • Robert Contreras Reyes (Renovación Nacional)
  • Mirtha Encina Ovalle (Renovación Nacional)
  • Victor Hugo Figueroa Rebolledo (Independiente – Demócratas Chile)
  • Andrea De La Barra Manriquez (Independiente – Demócratas Chile)
  • Ana Araneda Gomez (Independiente – Demócratas Chile)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Francesca Muñoz Gonzalez (Partido Social Cristiano)
  • Roberto Arroyo Muñoz (Partido Social Cristiano)
  • Antaris Varela Compagnon (Partido Social Cristiano)
  • Jessica Flores Reyes (Partido Social Cristiano)
  • Gabriel Torres Hermosilla (Independiente – Partido Social Cristiano)
  • Reinaldo Gonzalez Mariangel (Partido Nacional Libertario)
  • Jimena Figueroa Negron (Partido Nacional Libertario)
  • James Argo Chávez (Partido Republicano de Chile)
  • Paz Charpentier Rajcevich (Partido Republicano de Chile)

Candidatura Independiente

  • Saul Gonzalez Caceres

Distrito 21

Incluye Arauco; Cañete; Contulmo; Curanilahue; Lebu; Los Álamos; Lota; Tirúa; Alto Biobío; Antuco; Laja; Los Ángeles; Mulchén; Nacimiento; Negrete; Quilaco; Quilleco; San Rosendo; Santa Bárbara; Tucapel.

Se disputan 5 cupos entre:

Partido Ecologista Verde (Lista A)

  • Alexis Zuñiga Jelvez
  • Johanna Barra Astudillo
  • Pedro Pablo Valenzuela Castro
  • Barbara Lepez Monsalvez
  • Ricardo Flores Paredes

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Luis Islas Cofre (Federación Regionalista Verde Social)
  • Rodrigo Reinoso Cendoya (Federación Regionalista Verde Social)
  • Joaquin Sanhueza Villaman (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Jorge Rivas Figueroa (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Clara Sagardia Cabezas (Frente Amplio)
  • Adolfo Millabur Ñancuil (Independiente – Frente Amplio)
  • Lorena Perez Larenas (Partido Radical de Chile)
  • Anwar Farran Veloso (Independiente – Partido Radical de Chile)
  • Patricio Pinilla Valencia (Partido Demócrata Cristiano)
  • Karen Medina Vasquez (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Carla Belen Burgos Escobar (Partido Igualdad)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Lilian Alejandra Betancurt Delgado
  • Carlos Alberto Peña Opazo
  • Karen Marcela Morales Rozas
  • Carlos Felipe Agurto Pedreros
  • Christian Rodrigo Fuentes Cabezas
  • Sandra America Neira Espinoza

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Joanna Perez Olea (Demócratas Chile)
  • Elizabeth Marican Rivas (Independiente – Demócratas Chile)
  • Barbara Kast Sommerhoff (Evópoli)
  • Jorge Contreras Blumel (Independiente – Evópoli)
  • Mario Gierke Quevedo (Independiente – UDI)
  • Flor Weisse Novoa (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Cristobal Urruticoechea Rios (Partido Nacional Libertario)
  • Evelyn Caamaño Gonzalez (Partido Nacional Libertario)
  • Fernando Peña Rivera (Partido Republicano de Chile)
  • Solange Etchepare Lacoste (Independiente – Partido Republicano de Chile)
  • Ivania Paola Rojas Castillo (Partido Social Cristiano)
  • Patricio Badilla Cofre (Partido Social Cristiano)

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Distrito 22

Incluye a Angol; Collipulli; Ercilla; Los Sauces; Lumaco; Purén; Renaico; Traiguén; Curacautín; Galvarino; Lautaro; Lonquimay; Melipeuco; Perquenco; Victoria; Vilcún.

Se disputan 4 cupos entre:

Partido Ecologista Verde (Lista A)

  • Valentina Saez Casanova
  • Raul Huilcal Barria
  • Wanglen Mila Huenumilla
  • Eduardo Cuellar Ferreira

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Emilia Coñumil Quiñimil (Federación Regionalista Verde Social)
  • Lautaro Guanca Vallejos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Juan Pablo Jaramillo Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Andrea Parra Sauterel (Partido Por la Democracia)
  • Patricio Poza Barrera (Partido Por la Democracia)
  • Luis Penchuleo Morales (Frente Amplio)
  • Manuela Royo Letelier (Independiente – Frente Amplio)
  • Ximena Sepulveda Varas (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)

Movimiento Amarillos por Chile (Lista E)

  • Marcela Roa Suazo
  • Javiera Francisca Victoria Ibarra Larenas
  • Llery Yanira Carrasco Espinoza
  • Edith Elena Palma Mendez

Partido de la Gente (Lista I)

  • Daniela Nataly Gonzalez Fariña
  • Guido Antonio Diaz Vergara
  • Alexis Ojeda Altamirano
  • Patricia Del Carmen Muñoz Beltran
  • Ramiro Adrian Rodriguez Maureira

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Juan Carlos Beltran Silva (Renovación Nacional)
  • Eduardo Cretton Rebolledo (UDI)
  • Victor Manoli Nazal (Independiente – Evolución Política)
  • Jorge Saffirio Espinoza (Independiente – Demócratas Chile)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Gloria Naveillan Arriagada (Partido Nacional Libertario)
  • Victor Badilla Urra (Partido Nacional Libertario)
  • Roberto Quintana Burgos (Partido Social Cristiano)
  • Felipe Martinez Reyes (Partido Republicano de Chile)
  • Deborah Negrete Plaza (Independiente – Partido Republicano de Chile)

Distrito 23

Incluye a Padre las Casas; Temuco; Carahue; Cholchol; Freire; Nueva Imperial; Pitrufquén; Saavedra; Teodoro Schmidt; Cunco; Curarrehue; Gorbea; Loncoche; Pucón; Toltén; Villarrica.

Se disputan 7 cupos entre:

Partido Ecologista Verde (Lista A)

  • Jessica Mendez Canaves
  • Ivan Gorky Rojas Villagra
  • Constanza Gonzalez Gonzalez
  • Victor Vilches Vargas
  • Doris Blanco Llanquileo
  • Leonel Meriño Bahamonde
  • Tamara Morales Silva

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Daniel Sandoval Poblete (Federación Regionalista Verde Social)
  • Marcelo Carrasco Carrasco (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Pamela Ñancupil Martin (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Daniel Hidalgo Veloso (Federación Regionalista Verde Social)
  • Oscar Albornoz Torres (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Ana Nicul Sabaria (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Hector Cumilaf Huentemil (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Patricia Escobar Apablaza (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Jaime Quintana Leal (Partido Por la Democracia)
  • Jose Montalva Feuerhake (Independiente – Partido Por la Democracia)
  • Coca Ñanco Vasquez (Frente Amplio)
  • Christian Dulansky Araya (Frente Amplio)
  • Pablo Diaz Salazar (Partido Demócrata Cristiano)
  • Carlos Alexis Vallejos Vallejos (Partido Demócrata Cristiano)
  • Claudia Tapia De La Peña (Partido Socialista de Chile)
  • Raul Allard Soto (Partido Socialista de Chile)

Movimiento Amarillos por Chile (Lista E)

  • Andres Alfonso Jouannet Valderrama
  • Francisca Sylvia Huirilef Barra
  • Jorge Dennis Jaramillo Hott
  • Isadora Alejandra Reynolds Cavallieri
  • Miguel Angel Cortes Ibarra
  • Soledad Burgos Martinez
  • Sergio Hector Yañez Reveco
  • Solange Noel Carmine Rojas

Partido de la Gente (Lista I)

  • Flor Rossany Contreras Vivallo
  • Orlando Christian Machefert Inostroza
  • Cristian Aliro Muñoz Garrido
  • Hernan Gonzalo Coñoman Lepiman
  • Robinson Dario Illanes Acuña
  • Jessica Lorena Antilef Lincolao
  • Maria Delia Yañez Barrera
  • Americo Arlin Muñoz Beltran

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Tomas Kast Sommerhoff (Evópoli)
  • Claudia Salas Melinao (Independiente – Evópoli)
  • Ignacia Gomez Martinez (Independiente – Demócratas Chile)
  • Axel Gonzalez Manquein (Independiente – Demócratas Chile)
  • Genoveva Sepulveda Venegas (UDI)
  • German Vergara Lagos (UDI)
  • Rene Manuel Garcia Garcia (Renovación Nacional)
  • Pedro Duran Sanhueza (Renovación Nacional)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Stephan Schubert Rubio (Partido Republicano de Chile)
  • Cristian Neira Martinez (Partido Republicano de Chile)
  • Claudia Stambuk Mardones (Partido Nacional Libertario)
  • Claudia Pichulman Cuadra (Partido Nacional Libertario)
  • Rodolfo Valenzuela Pardo (Partido Nacional Libertario)
  • Miguel Sanzana Villablanca (Partido Social Cristiano)
  • Jose Bravo Burgos (Independiente – Partido Social Cristiano)
  • Jorge Sepulveda Rosales (Partido Social Cristiano)

REGIÓN DE LOS RÍOS

Distrito 24

Incluye a Corral; Lanco; Máfil; Mariquina; Valdivia; Futrono; La Unión; Lago Ranco; Los Lagos; Paillaco; Panguipulli; Río Bueno.

Se disputan 5 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Cecilia Bravo Moraga (Federación Regionalista Verde Social)
  • Mario Montecinos Aros (Federación Regionalista Verde Social)
  • Jova Oporto Valenzuela (Federación Regionalista Verde Social)
  • Yessica Gavilan Robles (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Juan Araya Mardones (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Ana Maria Bravo Castro (Partido Socialista de Chile)
  • Marcos Ilabaca Cerda (Partido Socialista de Chile)
  • Matias Fernandez Hartwig (Frente Amplio)
  • Waldo Flores Vera (Partido Demócrata Cristiano)
  • Vanessa Huaiquimilla Pinochet (Partido Por la Democracia)
  • Lorenna Saldias Yañez (Partido Radical de Chile)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Gerardo Lara Martinez
  • Tabina Gabriela Manque Manque
  • Felipe Emilio Aranda Saravia
  • Andrea Burgos Vicuña
  • Marcelo Miguel Franco Franco

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Gaston Von Muhlenbrock Zamora (UDI)
  • Omar Sabat Guzman (Independiente – UDI)
  • Ann Hunter Gutierrez (Independiente – UDI)
  • Karina Silva Fernandez (Renovación Nacional)
  • Sylvia Yunge Wulf (Renovación Nacional)
  • Daniel Valenzuela Salazar (Independiente – Renovación Nacional)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Tamar Muñoz Sepulveda (Partido Social Cristiano)
  • Luis Gaete Alvarez (Partido Nacional Libertario)
  • Leandro Kunstmann Collado (Partido Republicano de Chile)
  • Paulina Hernandez Valderrama (Partido Republicano de Chile)

Candidatura Independiente

  • Jose Antonio Urrutia Riesco

REGIÓN DE LOS LAGOS

Distrito 25

Incluye a Osorno; San Juan de La Costa; San Pablo; Fresia; Frutillar; Llanquihue; Los Muermos; Puerto Octay; Puerto Varas; Purranque; Puyehue; Río Negro.

Se disputan 4 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Gustavo Lobos Contreras (Federación Regionalista Verde Social)
  • Manuel Rivera Altamirano (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Flora Colipai Pafian (Federación Regionalista Verde Social)
  • Carlos Lizana Mardones (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Pamela Mansilla Lavado (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Hector Barria Angulo (Partido Demócrata Cristiano)
  • Jaime Figueroa Leviguan (Frente Amplio)
  • Nataly Javiera Oyarzo Cardenas (Partido Liberal de Chile)
  • Ramon Espinoza Sandoval (Independiente – Partido Por la Democracia)
  • Emilia Nuyado Ancapichun (Partido Socialista de Chile)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Isidoro Rodolfo Barquin Pardo
  • Maurice Goudie Dominguez
  • Angelica Eliana Manriquez Santibañez
  • Erwin David Perez Monje
  • Samuel Dario Cardenas Vivar

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Daniel Lilayu Vivanco (UDI)
  • Ramon Bahamonde Cea (Independiente – UDI)
  • Lorena Leichtle Bertin (Renovación Nacional)
  • Matias Domeyko Prieto (Independiente – Renovación Nacional)
  • Juanclaudio Garcia Filun (Evópoli)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Sebastian Cristi Alfonso (Partido Nacional Libertario)
  • Paulina Muñoz Minte (Partido Nacional Libertario)
  • Karen Berrios Guerra (Partido Republicano de Chile)
  • Andrea Iturriaga Hewstone (Independiente – Partido Republicano de Chile)

Distrito 26

Incluye Calbuco; Cochamó; Maullín; Puerto Montt; Ancud; Castro; Chaitén; Chonchi; Curaco de Vélez; Dalcahue; Futaleufú; Hualaihué; Palena; Puqueldón; Queilén; Quellón; Quemchi; Quinchao.

Se disputan 5 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Adriana Ampuero Barrientos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Marisol Rosas Alvarado (Federación Regionalista Verde Social)
  • Claudio Turra Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Daniela Quezada Seron (Federación Regionalista Verde Social)
  • Claudio Cid Jara (Federación Regionalista Verde Social)
  • Juan Carcamo Carcamo (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Hector Ulloa Aguilera (Independiente – Partido Por la Democracia)
  • Jaime Saez Quiroz (Frente Amplio)
  • Manuel Ballesteros Curumilla (Partido Socialista de Chile)
  • Alexis Osses Moyano (Partido Comunista de Chile)
  • Feve Hugo Lorca (Partido Demócrata Cristiano)
  • Alejandro Javier Bernales Maldonado (Partido Liberal de Chile)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Alex Manuel Nahuelquin Nahuelquin
  • Andrea Quintana Diaz
  • Ximena Uribe Canobra
  • Alexis Maldonado Ramos
  • Luis Mariano Chodil Soto

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Mauro Gonzalez Villarroel (Renovación Nacional)
  • Juan Eduardo Vera Sanhueza (Renovación Nacional)
  • Loreto Kemp Oyarzun (Evópoli)
  • Alejandro Caroca Marazzi (Independiente – Evópoli)
  • Katerine Montealegre Navarro (UDI)
  • Fernando Borquez Montecinos (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Claudia Reyes Larenas (Partido Republicano de Chile)
  • Carlos Seitz Aspee (Partido Republicano de Chile)
  • Maria Soledad Lorca Sau (Partido Nacional Libertario)
  • Marcelo Castillo Aldunate (Partido Nacional Libertario)
  • Marco Melo Hernandez (Partido Social Cristiano)
  • Natacha Rivas Morales (Partido Social Cristiano)

REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Distrito 27

Incluye Aysén; Chile Chico; Cisnes; Cochrane; Coyhaique; Guaitecas; Lago Verde; O'Higgins; Río Ibáñez; Tortel.

Se disputan 3 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Rene Alinco Bustos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Sergio Gonzalez Borquez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Daniela Olavarria Moreira (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Boris Romero Bello (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Andrea Macias Palma (Partido Socialista de Chile)
  • Romina Cejas Hidalgo (Frente Amplio)
  • Luperciano Muñoz Gonzalez (Independiente – Partido Radical de Chile)
  • Patricio Aylwin Fuentealba (Partido Demócrata Cristiano)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Karin Pamela Contreras Murtschwa

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Marcia Raphael Mora (Renovación Nacional)
  • Alejandra Valdebenito Torres (UDI)
  • Guillermo Perez Pacheco (Demócratas Chile)
  • Geoconda Navarrete Arratia (Evópoli)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Cristian Borquez Acuña (Partido Nacional Libertario)
  • Jorge Perez Urra (Partido Social Cristiano)
  • Jaime Ceballos Vergara (Partido Republicano de Chile)

REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Distrito 28

Incluye a Antártica; Cabo de Hornos; Laguna Blanca; Natales; Porvenir; Primavera; Punta Arenas; Río Verde; San Gregorio; Timaukel; Torres del Paine.

Se disputan 3 cupos entre:

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Rodrigo Utz Contreras (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Thomas Lorca Almonacid (Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Javiera Morales Alvarado (Frente Amplio)
  • Veronica Aguilar Martinez (Independiente – Partido Radical de Chile)
  • Ivania Salinas Villanueva (Partido Comunista de Chile)
  • Pablo Bussenius Cornejo (Partido Socialista de Chile)

Partido de la Gente (Lista I)

  • Abel Alejandro Fernandez Traipe
  • Roberto Sahr Domian

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Ricardo Hernandez Cremaschi (Evópoli)
  • Jenniffer Rojas Garcia (Renovación Nacional)
  • Graciela Andrade Pacheco (Independiente – UDI)
  • Christian Matheson Villan (Independiente – UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano de Chile)
  • Juan Srdanovic Arcos (Independiente – Partido Republicano de Chile)
  • Javiera Calvo Rifo (Partido Social Cristiano)
  • Ramon Aguilar Tovar (Partido Nacional Libertario)

Candidaturas Independientes

  • Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
  • Claudia Paola Barrientos Sanchez

NOTAS DESTACADAS

13

En televisión, digital y radio: la cobertura en 360 que tendrá el 13 para las elecciones

"Hay gente cercana involucrada" Hijo de Eduardo Bonvallet asegura que su padre no se quitó la vida
El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Qué tan grave es? El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Ya no llegará? Opción de fichaje de Universidad de Chile renovó con su equipo
Escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón

¡Lo vio todo pero temía involucrarse! El escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón
Gustavo Álvarez dejaría la U.

¿Llega a la Roja? Universidad de Chile se prepara para una inminente salida de Gustavo Álvarez
Bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional

IMPACTO: Reportan que bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

¡LA POLÉMICA SIGUE ACTIVA! Fernando Ortiz habla sobre los dichos de Esteban Pavez
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡FUERTE POLÉMICA! Las críticas a Alejandro Tabilo por posible nueva ausencia en Copa Davies

¡Siguen a paso firme! Cristián Garín y Tomás Barrios siguen triunfando en Montevideo
Rival de Colo Colo se queda sin DT.

Sonríen los albos: rival directo de Colo Colo en lucha por Sudamericana se queda sin DT
Cristian Garín Challenger de Uruguay

Por el paso a las semis: dónde y a qué hora ver a Cristian Garín en Challenger de Montevideo
Fallece Xabier Azkargorta, exDT de Chile.

Fútbol de luto: Xabier Azkargorta, exentrenador de la Selección Chilena, fallece a sus 72 años
Gabriel Arias se postula para Colo Colo y la U.

"Quiere jugar en Colo Colo o la U": arquero de La Roja toma decisión clave sobre su futuro
Ortiz habla de Manley Clerveaux en Colo Colo.

Fernando Ortiz confirma y detalla la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Carabineros formalizados asesinato hinchas Colo Colo.

Por homicidio: dos carabineros serán formalizados tras tragedia en el partido de Colo Colo vs Fortaleza
OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos

¿Será por tanto completo? OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos
¡Rompieron el silencio! Familia Ugalde Cruz-Coke dejó impactante declaración tras triple homicidio

¡Rompieron el silencio! Familia Ugalde Cruz-Coke dejó impactante declaración tras triple homicidio
Colo Colo no quiere ver más a Salomón Rodríguez.

¡Sólo ha traído penas! El nuevo problema de Colo Colo con Salomón Rodríguez
Alexis Sánchez fue suplente en derrota del Sevilla

¡Pese a su lesión! Sevilla está encantado con Alexis Sánchez y quiere mantenerlo en el equipo