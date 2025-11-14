¿Ya sabes por quien votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025
Por: Catalina Martínez
NOTAS DESTACADAS
Este 16 de noviembre Chile volverá a las urnas en una de las elecciones más relevantes del ciclo político: además de escoger entre los candidatos a presidente y renovar por completo la Cámara de Diputadas y Diputados, siete regiones del país elegirán a las y los nuevos integrantes del Senado.
Será una jornada decisiva para la conformación del próximo Congreso y para el equilibrio político que enfrentará a la futura administración. En estas regiones y distritos los votantes recibirán una papeleta extensa, con candidaturas agrupadas por pactos y partidos.
Para facilitar la consulta, te dejamos todas las listas oficiales de candidatos al Senado (por región y circunscripción) y de candidatos a la Cámara de Diputadas y Diputados (por región y distrito), según los boletines del Servel.
Candidatos y candidatas al Senado
REGIÓN DE TARAPACÁ
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Paola Alzamora Aguirre (Acción Humanista)
Unidad por Chile (Lista C)
- Danisa Astudillo Peiretti (Partido Socialista)
- Gonzalo Prieto Navarrete (PPD)
- Hugo Gutiérrez Gálvez (Partido Comunista)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Juan Carlos Huerta Moraga (Humanista)
Partido de la Gente (Lista I)
- Marta Cortés Zapata
- José Luis Paredes Cortés
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Luz Ebensperger Orrego (UDI)
- Lucrecia Mena Acosta (RN)
- Jorge Zavala Valenzuela (Demócratas)
Cambio por Chile (Lista K)
- Renzo Trisotti Martínez (Republicano)
- Karen Heyne Bolados (Republicano)
- Solange Jiménez Dinamarca (Social Cristiano)
REGIÓN DE ATACAMA
Unidad por Chile (Lista C)
- Yasna Provoste Campillay (DC)
- Daniella Cicardini Milla (PS)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Arturo Fernández Díaz (Ind. – Igualdad)
- Marina Cáceres Carvajal (Igualdad)
Partido de la Gente (Lista I)
- Sebastián Vicente Carmona Orquera
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Rafael Prohens Espinosa (RN)
- Giovanni Calderón Bassi (Ind. Evópoli)
- Nicolás Noman Garrido (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Sofía Cid Versalovic (Republicano)
- Ulises Carabantes Ahumada (Republicano)
- Milka del Canto Urrelo (Ind. Social Cristiano)
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Partido Ecologista Verde (Lista A)
- Aucán Huilcamán Paillama
- Jal Yjade Evila
Unidad por Chile (Lista C)
- Francisco Huenchumilla Jaramillo (DC)
- Elisa Loncon Antileo (Ind. – PC)
- Ricardo Celis Araya (Ind. – PPD)
- Eugenio Tuma Zedán (Ind. – Liberal)
- Ronald Kliebs Yáñez (PS)
- Cristian Epuin Brevis (Radical)
Partido de la Gente (Lista I)
- Viviana Manríquez Mora
- Juan Francisco Madariaga Méndez
- Pamela Correa Quezada
- Marisel Pedreros Venegas
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Henry Leal Bizama (UDI)
- Jorge Andrés Luchsinger Mackay (Ind. – UDI)
- Carola Elgueta Fernández (Ind. – Demócratas)
- Patricia Lagos Meier (Ind. – Demócratas)
- Jorge Rathgeb Schifferli (RN)
- Miguel Becker Alvear (RN)
Cambio por Chile (Lista K)
- Vanessa Kaiser Barents-von Hohenhagen (Nacional Libertario)
- César Vargas Zurita (Nacional Libertario)
- Anita de Arzumendi Cifuentes (Social Cristiano)
- Pablo Becker Vásquez (Social Cristiano)
- Ruth Hurtado Olave (Republicano)
- Rodolfo Carter Fernández (Ind. – Republicano)
Candidatura Independiente
- Rosa Elizabeth Catrileo Arias
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Miguel Ángel Calisto Águila (Ind. – FRVS)
- Jorge Abello Moll (Ind. – FRVS)
Unidad por Chile (Lista C)
- Ximena Órdenes Neira (Ind. – PPD)
- Tomás Laibe Sáez (PS)
- Rodrigo Araya Morales (Frente Amplio)
Cambio por Chile (Lista K)
- Manuel Anabalón Jeldres (Ind. – Social Cristiano)
- Belén Oyarzún Eihhorst (Republicano)
- Felipe Henríquez Raglianti (Ind. – Nacional Libertario)
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Mauricio Paredes Escanilla (FRVS)
Unidad por Chile (Lista C)
- Cinthia Vargas Morales (Ind. – PS)
- Vlado Mirosevic Verdugo (Liberal)
- Carmen Hertz Cadiz (PC)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Claudio Vicente Ojeda Murillo (Humanista)
- Andrea Rosita Chellew Stambuk (Humanista)
Popular (Lista H)
- Fernando Alex Fernández Barraza
Partido de la Gente (Lista I)
- Friedrich Renard Mencia Piconi
Chile Grande y Unido (Lista J)
- José “Pilo” Durana Semir (UDI)
- Enrique Lee Flores (Ind. – Demócratas)
- Sandra Zapata Velásquez (Ind. – RN)
Cambio por Chile (Lista K)
- Irene Mamani Lovera (Nacional Libertario)
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Manuel Woldarsky González (Acción Humanista)
- Andrea Araya Toro (Acción Humanista)
- Germán Correa Díaz (Ind. – FRVS)
- Yessica Flandez Flandez (FRVS)
Unidad por Chile (Lista C)
- Karol Cariola Oliva (PC)
- Carolina Marzán Pinto (PPD)
- Diego Ibáñez Cotroneo (Frente Amplio)
- Mónica Alicia Valencia Becerra (Ind. – Liberal)
- Jazmín Aguilar Ortiz (Radical)
- José Miguel Insulza Salinas (PS)
Partido de la Gente (Lista I)
- Marcela Patricia del Sol Hallett
- Claudio Abraham Uribe Hernández
- Elías Canelo Pérez
- Diego Alonso Cortez Barrera
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Andrés Longton Herrera (RN)
- Camila Flores Oporto (RN)
- Daniel Verdessi Belemmi (Demócratas)
- Monserrat Alessandri Spencer (Demócratas)
- María Paz Santelices Cañas (Ind. – UDI)
- María José Hoffmann Opazo (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Arturo Squella Ovalle (Republicano)
- Alberto Soto Valenzuela (Ind. – Republicano)
- Soledad Loyola Vera (Republicano)
- Julio Martínez Colina (Nacional Libertario)
- Verónica Vega Orellana (Nacional Libertario)
- Esteban Barahona Contreras (Social Cristiano)
REGIÓN DEL MAULE
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Felipe Durán Martínez (Acción Humanista)
- Tomás Bize Brintrup (Acción Humanista)
- Alejandra Molina Tobar (FRVS)
- Jaime Naranjo Ortiz (Ind. – FRVS)
- Carla Fernández Riffo (Ind. – FRVS)
Unidad por Chile (Lista C)
- Paulina Vodanovic Rojas (PS)
- Sixto González Soto (PC)
- Beatriz Sánchez Muñoz (Frente Amplio)
- Ricardo Lizama Soto (PPD)
- Juan Carlos Figueroa Urrutia (DC)
- Alexis Sepúlveda Soto (Radical)
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Kim Nikki Gutiérrez Ulloa
- Carlos Eugenio Ravera Fernández
Partido de la Gente (Lista I)
- Mario Campos Rojas
- Claudia Sosa Flores
- Paulina Miranda Barriga
- Cecilia González Bello
- Yenny Soto Avendaño
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Ian Mac-Niven Carlsson (Ind. – Demócratas)
- Hugo Rey Martínez (RN)
- Andrea Balladares Letelier (RN)
- Patricia Labra Besserer (Ind. – UDI)
- Juan Antonio Coloma Álamos (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Juan Castro Prieto (Social Cristiano)
- Camila Soto Rodríguez (Social Cristiano)
- Felipe González López (Social Cristiano)
- Ignacio Urrutia Bonilla (Republicano)
- Cristian Vial Maceratta (Ind. – Republicano)
- Pablo Catalán Ramírez (Nacional Libertario)
Candidatura Independiente
- Juan Francisco Pulgar Castillo
Candidatos y Candidatas a la Cámara de Diputadas y Diputados
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Distrito 1
Incluye a Arica, Camarones, General Lagos; y Putre.
Se disputan 3 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Ricardo Sanzana Oteiza (Independiente – Acción Humanista)
- Leonardo Valenzuela Atenas (Acción Humanista)
- Paulina Saldía Pinto (Independiente – Acción Humanista)
- Luis Alejandro Paredes Escanilla (Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Luis Malla Valenzuela (Partido Liberal de Chile)
- Jorge Díaz Ibarra (Partido Demócrata Cristiano)
- Giovanna Calle Capuma (Partido Por la Democracia)
- Sandra Flores Contreras (Partido Socialista de Chile)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Juan Jacobo Tancara Chambe (Partido Humanista)
- Ana Andrea Carvajal Maripán (Independiente – Partido Humanista)
- Roberto Samuel Flores Salgado (Independiente – Partido Humanista)
Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)
- Camilo Martín Jofre Cañipa
Popular (Lista H)
- Óscar Boris Palleres Flores
- Daldym Eugenia Pinochet Pérez
Partido de la Gente (Lista I)
- Rodrigo Cuevas Troncoso
- Ernesto Plasencia Rojas
- Raúl Parada Flores
- Candy Andrade Jara
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Juan Carlos Chinga Palma (Independiente – Renovación Nacional)
- Sebastián Huerta González (UDI)
- Aracely Berrios Gajardo (Evópoli)
Cambio por Chile (Lista K)
- Marcelo Zara Pizarro (Partido Nacional Libertario)
- Jose Lee Rodríguez (Partido Social Cristiano)
- Stephanie Jeldrez Ortiz (Partido Republicano de Chile)
- Pollyana Rivera Bigas (Partido Republicano de Chile)
REGIÓN DE TARAPACÁ
Distrito 2
Incluye Alto Hospicio; Camiña; Colchane; Huara; Iquique; Pica; Pozo Almonte.
Se disputan 3 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Marco Calcagno Zuleta (Independiente – Acción Humanista)
- Ruben Rojo Sembler (Acción Humanista)
- Angel Campos Diaz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Enzo Morales Norambuena (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Matias Ramirez Pascal (Partido Comunista de Chile)
- Carlos Jose Carvajal Gallardo (Independiente – Partido por la Democracia)
- Abraham Diaz Mamani (Partido Demócrata Cristiano)
- Noemi Salinas Polanco (Frente Amplio)
Partido de la Gente (Lista I)
- Patricio Quisbert Lazo
- Ana Toro Ojane
- Claudio Saez Muñoz
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Ximena Naranjo Pinto (UDI)
- Vittorio Canessa Morales (Independiente – Evópoli)
- Ivan Jimenez Correa (Demócratas Chile)
- Ramon Galleguillos Castillo (Renovación Nacional)
Cambio por Chile (Lista K)
- Jorge Muñoz Oyarce (Partido Republicano de Chile)
- Cristian Cabezas Mundaca (Partido Social Cristiano)
- Alvaro Jofre Caceres (Partido Nacional Libertario)
- Agustin Rendic Galleguillos (Partido Nacional Libertario)
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Distrito 3
Incluye Calama; María Elena; Ollagüe; San Pedro de Atacama; Tocopilla; Antofagasta; Mejillones; Sierra Gorda; Taltal.
Se disputan 5 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Hernan Velasquez Nuñez (Federación Regionalista Verde Social)
- Marion Tapia Gonzalez (Federación Regionalista Verde Social)
- Danahe Rojas Mamani (Federación Regionalista Verde Social)
- Maria Gloria Lazcano Torres (Acción Humanista)
- Eduardo Sotomayor Ortiz (Acción Humanista)
- Marco Ramo Paez (Acción Humanista)
Unidad por Chile (Lista C)
- Sebastian Patricio Videla Castillo (Independiente – Partido Liberal de Chile)
- Jaime Araya Guerrero (Independiente – Partido por la Democracia)
- Paulina Lizana Martinez (Partido Comunista de Chile)
- Marcela Hernando Perez (Partido Radical de Chile)
- Margarita Montecino Cortez (Partido Demócrata Cristiano)
- Gabriela Carrasco Urquieta (Frente Amplio)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Adela María Pizarro Goncalvez (Partido Humanista)
- Dan Ibacache Paniagua (Partido Igualdad)
Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)
- Natalia Valentina Sanchez Muñoz
- Daniel Andres Vargas Downing
- Daniela Beatriz Aviles Honores
- Nestor Luis Vera Rojas
Popular (Lista H)
- Nelcy Nieves Castillo Saravia
Partido de la Gente (Lista I)
- Fabian Ossandon Briceño
- Paola Debia Gonzalez
- Sergio Marmie Ibarrondo
- Jessie Gonzalez Bugueño
- Vilma de Lourdes Esquivel Cespedes
- Luis Ramos Bustos
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Jose Miguel Castro Bascuñan (Renovación Nacional)
- Daniela Castro Araya (Renovación Nacional)
- Carolina Latorre Cruz (Demócratas Chile)
- Jose Luis Veliz Veliz (Independiente – Demócratas Chile)
- Jorge Olivares Puentes (Evópoli)
- Yantiel Calderon Valenzuela (Evópoli)
Cambio por Chile (Lista K)
- Yovana Ahumada Palma (Partido Social Cristiano)
- Carolina Moscoso Carrasco (Partido Social Cristiano)
- Leslie Moll Vera (Partido Social Cristiano)
- Adriana Jimenez Retamal (Partido Nacional Libertario)
- Carlo Arqueros Pizarro (Partido Republicano de Chile)
- Silvana Ubillo Rojas (Partido Republicano de Chile)
REGIÓN DE ATACAMA
Distrito 4
Incluye a Chañaral; Copiapó; Diego de Almagro; Alto del Carmen; Caldera; Freirína; Huasco; Tierra Amarilla; y Vallenar.
Se disputan 5 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Jaime Mulet Martinez (Federación Regionalista Verde Social)
- Carolina Armenakis Daher (Federación Regionalista Verde Social)
- Carlo Pezo Correa (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Jaime Vargas Guerra (Federación Regionalista Verde Social)
- Julieta Varas Silva (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Cristian Tapia Ramos (Independiente – Partido por la Democracia)
- Carla Matus Gonzalez (Independiente – Partido por la Democracia)
- Ericka Portilla Barrios (Partido Comunista de Chile)
- Pablo Zenteno Muñoz (Partido Comunista de Chile)
- Pamela Bordones Olivares (Independiente – Partido Socialista de Chile)
- Juan Santana Castillo (Partido Socialista de Chile)
Popular (Lista H)
- Inti Eleodoro Salamanca Fernandez
- Joana Andrea Barrios Paez
- Jorge David Varas Henriquez
- Marcelo Ismael Ruiz Tagle Escobar
- Oscar Alejandro Nuñez Veneros
Partido de la Gente (Lista I)
- Paula Andrea Olmos Contreras
- Jessica Alejandra Liquitay Martinez
- Alex Alejandro Farias Perez
- Francisco Javier Vargas Mery
- Hector Raul Vergara Seura
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Maximiliano Barrionuevo Garcia (Renovación Nacional)
- Carla Guaita Carrizo (Independiente – Renovación Nacional)
- Tania Borcosky Ramirez (Independiente – UDI)
- Kyle Campbell Campbell (UDI)
- Nayaret Oviedo Alvarez (Evópoli)
- Guillermo Cofre Muñoz (Evópoli)
Cambio por Chile (Lista K)
- Ignacio Urcullu Clement-Lund (Partido Republicano de Chile)
- Susana Hiplan Esteffan (Partido Republicano de Chile)
- Karina Palleres Guzman (Partido Republicano de Chile)
- Daniela Gallegos Porcile (Partido Social Cristiano)
- Luis Nuñez Barrientos (Partido Nacional Libertario)
- Margarita Contreras Rios (Partido Nacional Libertario)
REGIÓN DE COQUIMBO
Distrito 5
Incluye a Andacollo; La Higuera; La Serena; Paiguano; Vicuña; Coquimbo; Ovalle; Río Hurtado; Canela; Combarbalá; Illapel; Los Vilos; Monte Patria; Punitaqui; y Salamanca.
Se disputan 7 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Daniela Molina Barrera (Acción Humanista)
- Claudia Valenzuela Torres (Independiente – Acción Humanista)
- Eduardo Vargas Gonzalez (Independiente – Acción Humanista)
- Mireya Corona Contreras (Independiente – Acción Humanista)
- Pablo Ramirez Inostroza (Acción Humanista)
- Claudio Ibañez Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Alejandro Campusano Massad (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Rosa Pinto Rojas (Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Carolina Tello Rojas (Frente Amplio)
- Daniel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos (Partido Socialista de Chile)
- Nathalie Castillo Rojas (Partido Comunista de Chile)
- Bernardo Salinas Maya (Independiente – Partido Comunista de Chile)
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras (Partido Por la Democracia)
- Rafael Vera Castillo (Independiente – Partido Radical de Chile)
- Ricardo Cifuentes Lillo (Partido Demócrata Cristiano)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- María Galleguillos Torres (Partido Igualdad)
- Rodrigo Andrade Ramirez (Partido Igualdad)
- Arturo Ellis Cataldo (Independiente – Partido Igualdad)
- Francisca Pemjean Letelier (Independiente – Partido Igualdad)
- Cristopher Suazo Benavides (Independiente – Partido Igualdad)
- Rafael Muñoz Urrutia (Independiente – Partido Igualdad)
- Ana María Iturralde Peña (Independiente – Partido Igualdad)
- Caterina Simoncelli Fracchia (Partido Igualdad)
Movimiento Amarillos por Chile (Lista E)
- Carlos Eduardo Ruiz Benitez
- Montserrat Margarita Pizarro Carreño
- Pablo Alejandro Yañez Pizarro
- Franchesca Nicole Plaza Gonzalez
- Yerko Neftali Zambra Villalobos
- Elizabeth Solange Fredes Rosales
- Tomas Felipe Yavar Aguilera
- Felix Alonso Velasco Ladron de Guevara
Partido de la Gente (Lista I)
- Eileen Patricia Urqueta Rojas
- Juan Carlos Thenoux Ciudad
- Maricel Andrea Tapia Salgueiro
- Francisco Javier Nuñez Rencoret
- Fernanda Cristina Nuñez Araos
- Juan Salvador Saul Dabed Tozo
- Jorge Franklin Dunstan Pavez
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Marco Antonio Sulantay Olivares (UDI)
- Juan Manuel Fuenzalida Cobo (UDI)
- Giannina Gonzalez Michea (Renovación Nacional)
- Roberto Vega Campusano (Renovación Nacional)
- Rosetta Paris Avalos (Evópoli)
- Rodrigo Orrego Galvez (Evópoli)
- Francisco Martinez Rivera (Demócratas Chile)
- Victor Pino Fuentes (Demócratas Chile)
Cambio por Chile (Lista K)
- Tatiana Castillo Gonzalez (Partido Social Cristiano)
- Andrea Barrera Escobar (Partido Social Cristiano)
- Matias Guzman Galleguillos (Partido Social Cristiano)
- Erich Grohs Marin (Partido Nacional Libertario)
- Constanza Peña Contreras (Partido Nacional Libertario)
- María Soledad Robles Espinosa (Partido Nacional Libertario)
- Veronica Pizarro Garcia (Partido Republicano de Chile)
- Pamela Rishmague Buzzo (Partido Republicano de Chile)
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Distrito 6
Incluye Cabildo; Calera; Hijuelas; La Cruz; La Ligua; Nogales; Papudo; Petorca; Puchuncaví; Quillota; Quintero; Zapallar; Calle Larga; Catemu; Lllai Llay; Los Andes; Panquehue; Putaendo; Rinconada; San Esteban; San Felipe; Santa María; Limache; Olmué; Quilpué; Villa Alemana.
Se disputan 8 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Octavio Gonzalez Ojeda (Federación Regionalista Verde Social)
- Claudia Jofre Vidal (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Roberto Videla Pavez (Federación Regionalista Verde Social)
- Maria Claudia Canales Lemus (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Javiera Toledo Muñoz (Independiente Acción Humanista)
- Yanixsa Aguilera Catalan (Independiente Acción Humanista)
- Pamela Gonzalez Muñoz (Independiente Acción Humanista)
- Francisca Salama Pimentel (Independiente Acción Humanista)
- Luis Hurtado Muñoz (Independiente – Acción Humanista)
Unidad por Chile (Lista C)
- Juan Latorre Riveros (Frente Amplio)
- Francisca Bello Campos (Frente Amplio)
- Nelson Venegas Salazar (Partido Socialista de Chile)
- Mauricio Viñambres Adasme (Independiente – Partido Radical de Chile)
- Luis Foncea Calderon (Independiente – Partido por la Democracia)
- Sabas Ivan Chahuan Sarras (Independiente – Partido Liberal de Chile)
- Sofia Gonzalez Cortes (Partido Comunista de Chile)
- Cristian Mella Andaur (Partido Demócrata Cristiano)
- Gaspar Rivas Sanchez (Independiente – Demócrata Cristiano)
Partido de la Gente (Lista I)
- Javier Olivares Avendaño
- Maykol Castillo Fernandez
- Jorge Cristi Ramirez
- Gonzalo Marcelo Soto Pizarro
- Camila Francesca Doñas Vargas
- Bonnie Silva Villarroel
- Blanca Esther Currieco Soto
- Marcia Ximena Marchant Farias
- Ruby Villalobos Aracena
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Luis Pardo Sainz (Renovación Nacional)
- Percy Marin Vera (Renovación Nacional)
- Danilo Quiroz Crovetto (Independiente – Evópoli)
- Carolina Julio Latorre (Independiente – Evópoli)
- Jordan Guajardo Vicencio (Independiente – Evópoli)
- Javier Crasemann Alfonso (Independiente – UDI)
- Catalina Otero Perez (Independiente – UDI)
- Viviana Nuñez Carrasco (Independiente – UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Chiara Barchiesi Chavez (Partido Republicano de Chile)
- Benjamin Lorca Inzunza (Partido Republicano de Chile)
- Manuel Millones Chirino (Independiente – Partido Republicano de Chile)
- Marlene Gonzalez Ahumada (Partido Social Cristiano)
- Rodolfo Ponce Vargas (Independiente – Partido Social Cristiano)
- Jose Vallejo Knockaert (Partido Nacional Libertario)
- Soledad Calvo Herrera (Partido Nacional Libertario)
- Veronica Becerra Vergara (Partido Nacional Libertario)
- Jorge Villarroel Perez (Partido Nacional Libertario)
Distrito 7
Incluye a Isla de Pascua; Juan Fernández; Valparaíso; Con Cón; Viña del Mar; Algarrobo; Cartagena; Casablanca; El Quisco; El Tabo; San Antonio; Santo Domingo.
Se disputan 8 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Jorge Sharp Fajardo (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Rene Lues Escobar (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Priscila Fleming Aranguiz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Angela Cabezon Contreras (Federación Regionalista Verde Social)
- Rodrigo Ruiz Encina (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Tania Madriaga Flores (Acción Humanista)
- Carlos Muñoz Lecerf (Independiente – Acción Humanista)
- Lucía Ortiz Leon (Independiente – Acción Humanista)
- Claudio Valle Figueroa (Independiente – Acción Humanista)
Unidad por Chile (Lista C)
- Tomas Lagomarsino Guzman (Partido Radical de Chile)
- Jorge Brito Hasbun (Frente Amplio)
- Jaime Bassa Mercado (Frente Amplio)
- Luis Cuello Peña y Lillo (Partido Comunista de Chile)
- Roy Crichton Orellana (Partido Demócrata Cristiano)
- Felipe Alfredo Rios Cuevas (Partido Liberal de Chile)
- Manuel Murillo Calderon (Independiente – Partido Por la Democracia)
- Tomas De Rementería Venegas (Partido Socialista de Chile)
- Arturo Barrios Oteiza (Partido Socialista de Chile)
Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)
- Antonio Alejandro Paez Aguilar
- Alejandra Valderrama Zuñiga
- Romina Fernanda Ibañez San Martín
Popular (Lista H)
- Cristian Eduardo Cuevas Zambrano
- Constanza Loreto Ahumada Fuentes
- Monserrat Michel España Valdivia
- Amaro Enrique Ramirez García
- Rodrigo Andres Wittwer Salinas
- Matías Gazmuri Kruberg
- Francisco-Jesus Peñaloza Aguilera
- Valentina Rayen Nuñez Godoy
- Mariela Del Carmen Hidalgo Diaz
Partido de la Gente (Lista I)
- Juan Marcelo Valenzuela Henriquez
- Nicolas Eduardo Farfan Vega
- Vanessa Ferrer Radovich
- Guillermo Escobar Arriagada
- Veronica Rojas Arenas
- Caroll Salome Meyer Meyer
- Natalia Vanessa Navarro Alday
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Andres Celis Montt (Renovación Nacional)
- Samira Chahuan Akle (Renovación Nacional)
- Leopoldo Moreno Contardo (Independiente – Renovación Nacional)
- Carlos Mondaca Matzner (Independiente – Evópoli)
- Jorge Garces Rojas (Independiente – Evópoli)
- Marlen Olivari Mayer (Independiente – Evópoli)
- Jorge Castro Muñoz (UDI)
- Macarena Urenda Salamanca (UDI)
- Hotuiti Teao Drago (Independiente – UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Luis Fernando Sanchez Ossa (Partido Republicano de Chile)
- Rafael Gonzalez Camus (Partido Republicano de Chile)
- Angela Carrasco Jofre (Partido Republicano de Chile)
- Sebastian Zamora Soto (Independiente – Partido Republicano de Chile)
- Jaime Morales Otarola (Independiente – Partido Nacional Libertario)
- Pedro Schwedelbach Puga (Partido Nacional Libertario)
- Alejandra Carrasco Perez (Partido Nacional Libertario)
- Barbara Vera Sepulveda (Partido Social Cristiano)
- Juan Alberto Sepulveda Quezada (Partido Social Cristiano)
REGIÓN METROPOLITANA
Distrito 8
Incluye a Colina; Lampa; Pudahuel; Quilicura; Til Til; Cerrillos; Estación Central; Maipú.
Se disputan 8 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Cesar Leiva Rubio (Independiente – Acción Humanista)
- Carlos Astudillo Ulloa (Independiente – Acción Humanista)
- Javier Ibarra Reyes (Acción Humanista)
- Guillermo Flores Contreras (Federación Regionalista Verde Social)
- Christian Vittori Muñoz (Federación Regionalista Verde Social)
- David Quezada Gomez (Federación Regionalista Verde Social)
- Erica Velasquez Montenegro (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Jaime Cayuqueo Zambrano (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Ruben Oyarzo Figueroa (Partido Radical de Chile)
- Viviana Soledad Delgado Riquelme (Partido Liberal de Chile)
- Cristopher Valdivia Olate (Partido Liberal de Chile)
- Gustavo Gatica Villarroel (Independiente – Partido Comunista de Chile)
- Marcos Barraza Gomez (Partido Comunista de Chile
- Claudia Atenas Soza (Partido Demócrata Cristiano)
- Juan Carlos Valdivia Lena (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)
- Tatiana Urrutia Herrera (Frente Amplio)
- Claudia Mix Jimenez (Frente Amplio)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Elisa Andrea Rojas Herrera (Independiente – Partido Humanista)
- Maria Teresa Alvarez Aguilar (Partido Humanista)
- Maximo Quitral Rojas (Independiente – Partido Humanista)
- Rossana Del Pilar Tarsetti Guajardo (Independiente – Partido Humanista)
- Pablo Andres Morales Montoya (Independiente – Partido Humanista)
- Yessenia Lia Crisostomo Valenzuela (Independiente – Partido Humanista)
- Richard Tapia Fuentes (Independiente – Partido Humanista)
- Amauri Alen Quilaleo Valencia (Independiente – Partido Humanista)
Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)
- Francisco Vladimir Flores Cobo
Partido de la Gente (Lista I)
- Cristian Contreras Radovic
- Leyla Massiel Jara Lopez
- Richard Matta Parra
- Lucy Muñoz Marticorena
- Sandra Luz Vergara Castro
- Felix Enrique Molina Riquelme
- Jacqueline Patricia Alarcon Borquez
- Andres Henriquez Riquelme
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Jorge Galdames Horostica (Demócratas Chile)
- Gonzalo Egas Pourailly (Demócratas Chile)
- Elizabeth Carrasco Urrutia (Demócratas Chile)
- Rosa Oyarce Suazo (Renovación Nacional)
- Cesar Vega Lazo (Renovación Nacional)
- Nataly Ortuzar Mendez (Renovación Nacional)
- Sebastian Keitel Rondon (Independiente – UDI)
- Beatriz Lagos Campos (UDI)
- Mario Olavarria Rodriguez (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Agustin Romero Leiva (Partido Republicano de Chile)
- Enrique Bassaletti Riess (Independiente – Partido Republicano de Chile)
- Catherine Cebulj Navarrete (Partido Republicano de Chile)
- Enrique Muñoz Lagos (Partido Social Cristiano)
- Felipe Corvalan Destefani (Partido Social Cristiano)
- Italo Omegna Vergara (Partido Nacional Libertario)
- Anita Escobar Gattas (Independiente – Partido Nacional Libertario)
- Juan Carlos Gomez Escobar (Partido Nacional Libertario)
- Pier Karlezi Hazleby (Partido Nacional Libertario)
Distrito 9
Incluye a Conchalí; Huechuraba; Renca; Cerro Navia; Lo Prado; Quinta Normal; Independencia; y Recoleta.
Se disputan 7 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Alejandra Perez Espina (Acción Humanista)
- Ariel Mateluna Mateluna (Independiente – Acción Humanista)
- Waleska Ubierna Navarro (Acción Humanista)
- Jose Luis Villagran Barahona (Independiente – Acción Humanista)
- Paola Cadiz Nuñez (Federación Regionalista Verde Social)
- Evelyn Farias Ailio (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- José Sepúlveda Zelada (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Andres Giordano Salazar (Frente Amplio)
- Leonardo Jofre Rios (Frente Amplio)
- Boris Barrera Moreno (Partido Comunista de Chile)
- Carola Rivero Canales (Partido Socialista de Chile)
- Cesar Valenzuela Maass (Partido Socialista de Chile)
- Sandra Gonzalez Zamorano (Independiente – Partido Por la Democracia)
- Carlos Cuadrado Prats (Partido Por la Democracia)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Amelia Del Carmen Gallegos Ramirez (Partido Humanista)
- Viviana Montecinos Suazo (Independiente – Partido Humanista)
- Adrian Antonio Lizama Barra (Independiente – Partido Humanista)
- Juan Andres Pino Madrid (Independiente – Partido Humanista)
- Sergio Enrique Flores Ramirez (Independiente – Partido Humanista)
- Ester Barrientos Vargas (Independiente – Partido Humanista)
- Luis Alberto Donoso Uribe (Independiente – Partido Humanista)
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Manuel Enrique Muñoz Palacios
- Xuxa Alvarez Fernandez
- Jose Guillermo Rojas Inostroza
- Isabel Palma Palma
- María Elena Valenzuela Pino
- Lorenzo Lepin Araneda
- Daniel Eduardo Canto Gonzalez
- Roberto Lobos Villaseca
Partido de la Gente (Lista I)
- Tamara Alejandra Ramirez Ramirez
- Andres Rigoberto Caceres Bravo
- Pamela Del Transito Amaro Araya
- Francisco Javier Lizana Donoso
- Cesar Abraham Suay Jerez
- María Soledad Liempan Apeleo
- Crescencio Alberto Lopez Perez
- Christopher Elias Yañez Leal
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Guillermo Ramirez Diez (UDI)
- Jose Miguel Gonzalez Zapata (UDI)
- Erika Olivera De La Fuente (Demócratas Chile)
- Veronica Montecinos Ortiz (Demócratas Chile)
- Aldo Duque Santos (Independiente – Renovación Nacional)
- María Elena Barco Sanchez (Renovación Nacional)
- Felipe Vidal Cuevas (Independiente – Evópoli)
- Juan Manuel Santa Cruz Campaña (Evópoli)
Cambio por Chile (Lista K)
- Jose Carlos Meza Pereira (Partido Republicano de Chile)
- Macarena Garcia-Huidobro Llort (Partido Republicano de Chile)
- Javiera Rodriguez Pascual (Partido Republicano de Chile)
- Maximiliano Murath Mansilla (Partido Nacional Libertario)
- Margarita Garrido Acevedo (Partido Nacional Libertario)
- Valeska Oyarce Peña (Partido Social Cristiano)
- Alberto Seguel Mena (Partido Social Cristiano)
- Carolina Garate Vergara (Partido Social Cristiano)
Distrito 10
Incluye a Ñuñoa; Providencia; Santiago; Macul; San Joaquín, y La Granja.
Se disputan 8 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Francisco Estévez Valencia (Independiente – Acción Humanista)
- Gloria Carolina Perez Sepulveda (Independiente – Acción Humanista)
- Claudia Ruiz Montecino (Independiente – Acción Humanista)
- Luis Mariano Rendon Escobar (Independiente – Acción Humanista)
- Claudia Ruz Rothen (Federación Regionalista Verde Social)
- Antonio Arriagada Jure (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Javiera Gonzalez Arenas (Federación Regionalista Verde Social)
- Katherine Perez Contreras (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Marcia Soto Diaz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Gonzalo Winter Etcheberry (Frente Amplio)
- Emilia Schneider Videla (Frente Amplio)
- Lorena Fries Monleon (Frente Amplio)
- Alejandra Placencia Cabello (Partido Comunista de Chile)
- Iraci Hassler Jacob (Partido Comunista de Chile)
- Fernanda Villegas Acevedo (Partido Socialista de Chile)
- Ana Maria Hernandez San Martin (Partido Demócrata Cristiano)
- Helia Molina Milman (Partido Por la Democracia)
- Jose Toro Kemp (Partido Por la Democracia)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Celeste Jimenez Riveros (Independiente Partido Humanista)
- Alfredo Grossi Robles (Independiente – Partido Humanista)
- Daniela King Reyes (Independiente – Partido Humanista)
- Gary Javier Nuñez Ordoña (Partido Humanista)
- Jorge Palma Acuña (Independiente – Partido Humanista)
- Matias Jorge Reyes Vargas (Independiente – Partido Humanista)
- Carolina Venegas Rivera (Independiente – Partido Humanista)
- Ibar Nicolas Zepeda Alcota (Partido Humanista)
Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)
- Dauno Totoro Navarro
- Joseffe Tamara Caceres Torres
- Fabian Ernesto Puelma Muller
- Barbara Belen Brito Carrasco
- Yuri Ernesto Peña Jimenez
- Valeria Paz Yañez Alvarez
- Julio Humberto Mancilla Maraboli
- Claudia Andrea Tassara Ruilova
- Yamila De Lourdes Martinez Urrutia
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Nicol Aguilera Ortiz
- Hector Soto Gallardo
- Sofia Mariela Gonzalez Peralta
- Catalina Militza Duran Chanan
- Cesar Lorca Hidalgo
- Nella Reyes Vallejos
- Jessica Saint-Pierre Collado
- Belen Jesus Carvajal Zuñiga
- Andres Urzua Corvalan
Partido de la Gente (Lista I)
- Karen Osorio Muñoz
- Gianny Contenla Ojeda
- Alejandra Jara Quiroz
- Andrea Del Pilar Herrera Cachaña
- Barbara Molina Silva
- Francisca Andrea Acevedo Leon
- Betzabe Patricia Vigorena Nuñez
- Jasmin Nicole Osorio Cesped
- Francisco Javier Patiño Tobar
Chile Grande Y Unido (Lista J)
- Jorge Alessandri Vergara (UDI)
- Macarena Zarhi Cordero (Independiente – UDI)
- Maria Jesus Schwerter Cabezas (UDI)
- Juan Pablo Saez Rey (Independiente – Demócratas)
- Vicente Almonacid Heyl (Independiente – Demócratas)
- Sandra Solimano Latorre (Independiente – Demócratas)
- Maria Luisa Cordero Velasquez (Independiente – Renovación Nacional)
- Johanna Olivares Gribbell (Renovación Nacional)
- Francisco Orrego Gutierrez (Renovación Nacional)
Cambio por Chile (Lista K)
- Hans Marowski Cuevas (Partido Nacional Libertario)
- Leticia Araya Ahumada (Partido Nacional Libertario)
- Franco Frias Gutierrez (Partido Nacional Libertario)
- Evelyn Hernandez Flores (Partido Nacional Libertario)
- Jean Bonvallet Setti (Independiente – Partido Social Cristiano)
- Gino Lorenzini Barrios (Independiente – Partido Social Cristiano)
- Matias Bellolio Merino (Partido Republicano De Chile)
- Abigail Aburto Cardenas (Partido Republicano De Chile)
- José Antonio Kast Adriasola (Partido Republicano De Chile)
Distrito 11
Incluye a Las Condes; Vitacura; Lo Barnechea; La Reina; Peñalolén.
Se disputan 6 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Tomas Hirsch Goldschmidt (Acción Humanista)
- Elizabeth Contreras Becerra (Independiente – Acción Humanista)
- Catalina Vidal Mendez (Acción Humanista)
- Pedro Davis Urzua (Independiente – Acción Humanista)
- Myriam Meza Ancaten (Acción Humanista)
- German Rojas Volmar (Federación Regionalista Verde Social)
- Melina Gianelli Altamirano (Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Rodrigo Alfonso Rettig Vargas (Partido Liberal de Chile)
- Marcela Hevia Cubillos (Independiente – Partido Liberal de Chile)
- Constanza Schonhaut Soto (Frente Amplio)
- Isidora Alcalde Egaña (Frente Amplio)
- Cindy Solis Ibarra (Independiente – Partido Por la Democracia)
- Maria Ester Olea Rodriguez (Partido Radical de Chile)
- Cecilia Celis Ahumada (Partido Demócrata Cristiano)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Nelson Nicolas Peña Gallardo (Humanista)
- Guillermo Gonzalez Castro (Independiente – Partido Humanista)
- Maria Angelica Romero Donoso (Humanista)
- Elio Zarate Moraga (Independiente – Partido Humanista)
- Nicolas Andres Romero Reeves (Independiente – Partido Humanista)
- Ninoska Henriquez Araya (Independiente – Partido Humanista)
- Elizabeth Tudela Cruz (Partido Humanista)
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Igor Contreras Jeria
- Paula Huechaqueo Rojas
Partido de la Gente (Lista I)
- Ricardo Andres Aviles Rubilar
- Cristopher Alexis Suarez Gonzalez
- Elizabeth Fuentes Bravo
- Ernesto Exequiel Cortez Ulbrich
- Marcela Ivonne Caballero Reyes
- Maricel Donoso Acevedo
- Ricardo Andres Silva Calcagno
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Francisco Undurraga Gazitua (Evópoli)
- Macarena Cornejo Fuentes (Evópoli)
- Diego Schalper Sepulveda (Renovación Nacional)
- Claudia Mora Vega (Renovación Nacional)
- Percy Carter Morong (Independiente – Demócratas Chile)
- Carlos Ward Edwards (UDI)
- Constanza Hube Portus (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Cristian Araya Lerdo de Tejada (Partido Republicano de Chile)
- Catalina Del Real Mihovilovic (Partido Republicano de Chile)
- Pedro Lea-Plaza Edwards (Partido Republicano de Chile)
- Michel Cartes Zuñiga (Partido Social Cristiano)
- Cristian Daly Dagorret (Partido Nacional Libertario)
- Carlos Alarcon Castro (Partido Nacional Libertario)
- María Carolina Cotapos Mardones (Partido Nacional Libertario)
Distrito 12
Incluye a La Florida; La Pintana; Pirque; Puente Alto; San José de Maipo.
Se disputan 7 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Ana María Gazmuri Vieira (Acción Humanista)
- Margarita Paz Araya Flores (Acción Humanista)
- Giovanna Grandon Caro (Independiente – Acción Humanista)
- Fabrizio Alday Valdovinos (Independiente – Acción Humanista)
- Hernan Palma Perez (Federación Regionalista Verde Social)
- Gustavo Lorca Quitral (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Ricardo Santana Perez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Daniela Serrano Salazar (Partido Comunista de Chile)
- Juan Navarro Romero (Partido Comunista de Chile)
- Simon Ramirez Gonzalez (Frente Amplio)
- Marco Velarde Salinas (Frente Amplio)
- Claudia Hasbun Faila (Partido Socialista de Chile)
- Li Fridman Moses (Independiente – Partido Socialista de Chile)
- Dinka Tomicic Bobadilla (Partido Demócrata Cristiano)
- Monica Arce Castro (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Natalia Garrido Toro (Independiente – Partido Humanista)
- Rene Valle Toro (Independiente – Partido Humanista)
- Rafael Harvey Valdes (Independiente – Partido Humanista)
- Rita Pino Mardones (Independiente – Partido Humanista)
- Juan Carlos Zurita Medina (Partido Humanista)
- Paula Ocares Cerda (Independiente – Partido Humanista)
- Dominique Muñoz Venegas (Independiente – Partido Humanista)
- Catalina Valeska Valenzuela Maureira (Partido Humanista)
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Patricia Del Pilar Toledo Jerez
- Sebastian Rodriguez Cortes
- Andres Teodoro Jara Perez
- Nicolas Patricio Farnet Toledo
- Darlyng Dayane Fuentes Gomez
- Valentina Ignacia Castillo Reyes
- Vania Andrea Neculqueo Saavedra
Partido de la Gente (Lista I)
- Pamela Jiles Moreno
- Pablo Maltes Biskupovic
- Zandra Parisi Fernandez
- Luis Eduardo Molina Castillo
- Leonardo Javier Maturana Vergara
- Hernan Jonathan Alvarez Vargas
- Jorge Marcelo Chavez Arevalo
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Ximena Ossandon Irarrazabal (Renovación Nacional)
- Paola Romero Llanos (Independiente – Renovación Nacional)
- Hugo Estrella Muñoz (Renovación Nacional)
- Paz Ortuzar Fuenzalida (Independiente – UDI)
- Claudia Rasso Socias (Independiente – UDI)
- Anibal Pinto Ferrada (UDI)
- Johana Concha Ortiz (Demócratas Chile)
- Jonathan Barrera Guajardo (Demócratas Chile)
Cambio por Chile (Lista K)
- Judith Marin Morales (Partido Social Cristiano)
- Elein Ossandon Manrique (Partido Social Cristiano)
- Kevin Valenzuela Arroyo (Partido Social Cristiano)
- Camille Sigl Fuentes (Partido Nacional Libertario)
- María Isabel Saez Vila (Partido Nacional Libertario)
- Andres Arce Bustos (Partido Nacional Libertario)
- Macarena Santelices Cañas (Partido Republicano de Chile)
- Alvaro Carter Fernandez (Partido Republicano de Chile)
Distrito 13
Incluye a El Bosque; La Cisterna; San Ramón; Lo Espejo; Pedro Aguirre Cerda; San Miguel.
Se disputan 5 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Jose Silva Diaz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Sebastian Vega Umatino (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Roxana Riquelme Tabach (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Matias Freire Vallejos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Percy Campos Coronel (Independiente – Acción Humanista)
Unidad por Chile (Lista C)
- Lorena Pizarro Sierra (Partido Comunista de Chile)
- Gael Yeomans Araya (Frente Amplio)
- Cristobal Barra Catalan (Partido Por la Democracia)
- Renata Vasquez Aldunce (Partido Demócrata Cristiano)
- Elizabeth Zuñiga Cruz (Partido Radical de Chile)
- Daniel Melo Contreras (Partido Socialista de Chile)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Jorge Cristian Muñoz Reyes (Independiente – Partido Humanista)
- Fernando Israel Vilches Cespedes (Partido Humanista)
- Gazzi Andres Jacob Nuñez (Independiente – Partido Humanista)
- Marisela Del Pilar Petersen Basaez (Independiente – Partido Humanista)
Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)
- Juan Francisco Gamboa Higuera
- María Isabel Margarita Martinez Lizama
- Camila Paz Burgos Gonzalez
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Paola Joyce Martinez Sandoval
- Pedro Alejandro Valenzuela Yañez
Partido de la Gente (Lista I)
- Cristian Arturo Seguel Olivos
- Marcelo Andres Olivares Figueroa
- Alexander Rodolfo Rojas Villarroel
- Erika Maribel Lizama Fuentes
- Nelson David Alvarez Galleguillos
- Noemi Lapostol Jara
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Eduardo Duran Salinas (Renovación Nacional)
- Susan Atuan Salcedo (Renovación Nacional)
- Macarena Venegas Tassara (Independiente – Evópoli)
- Daniel Coronado Coronado (Evópoli)
- Claudia Lange Farias (UDI)
- Cristhian Moreira Barros (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Felipe Ross Correa (Partido Republicano de Chile)
- Valentina Becerra Peña (Partido Republicano de Chile)
- Taryn Coopman Palavicino (Partido Nacional Libertario)
- Oscar Calfileo Castro (Partido Nacional Libertario)
- Cristian Vivian Troncoso (Partido Social Cristiano)
- Daniel Tapia Mella (Independiente – Partido Social Cristiano)
Distrito 14
Incluye a Buin; Calera de Tango; Paine; San Bernardo; Alhué; Curacaví; El Monte; Isla de Maipo; María Pinto; Melipilla; Padre Hurtado; Peñaflor; San Pedro; Talagante.
Se disputan 6 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Pilar Farfan Villagra (Federación Regionalista Verde Social)
- Evelyn Bastias Araya (Federación Regionalista Verde Social)
- Daniel Dominguez Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Maria Elena Flores Martinez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Bernarda Lagos Farfan (Federación Regionalista Verde Social)
- Carlos Morales Flores (Independiente – Acción Humanista)
- Sara Pascual Rodriguez (Acción Humanista)
Unidad por Chile (Lista C)
- Raul Leiva Carvajal (Partido Socialista de Chile)
- Roberto Soto Ferrada (Partido Socialista de Chile)
- Marisela Santibañez Novoa (Independiente – Partido Comunista de Chile)
- Ignacio Achurra Diaz (Frente Amplio)
- Nibaldo Meza Garfia (Demócrata Cristiano)
- Christian Pino Lopez (Independiente – Partido Radical de Chile)
- Camila Musante Muller (Independiente – Partido Por la Democracia)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Ricardo Martinez Valencia (Independiente – Partido Humanista)
- Gustavo Enrique Gonzalez Araya (Independiente – Partido Humanista)
- Abraham Muñoz Vilches (Independiente – Partido Humanista)
- Jasmin Lizette Donoso Romero (Humanista)
- Dina Luisa Figueroa Mardones (Independiente – Partido Humanista)
- Felipe Alexander Pino Castillo (Independiente – Partido Humanista)
- Francisco Valdes Reyes (Independiente – Partido Humanista)
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Tamara Fredes Gutierrez
- Kein Soto Lama
- Sergio Millalen Himilaf
Partido de la Gente (Lista I)
- Andres Sanchez Fredes
- Leticia Del Carmen Zuñiga Silva
- Cindy Macias Toledo
- Juan Anselmo Melo Ramirez
- Sergio Antonio Palma Briones
- Rogelio Alfredo Urbina Leal
- Jorge Andres Meza Infante
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Jaime Coloma Alamos (UDI)
- Christian Gomez Diaz (Independiente – UDI)
- Claudia Castro Gutierrez (Independiente – UDI)
- Alejandra Novoa Sandoval (Renovación Nacional)
- Pablo Mira Hurtado (Renovación Nacional)
- Pablo Herrera Rogers (Independiente – Renovación Nacional)
- Trinidad Biggs Montaner (Evópoli)
Cambio por Chile (Lista K)
- Juan Irarrazaval Rossel (Partido Republicano de Chile)
- Diego Vergara Rodriguez (Partido Republicano de Chile)
- Annemarie Muller During (Partido Republicano de Chile)
- Juan Molina Romo (Partido Social Cristiano)
- Carlos Barberis Avendaño (Partido Social Cristiano)
- Claudia Ormeño Urra (Partido Nacional Libertario)
- Josefina Dieguez Russell (Partido Nacional Libertario)
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HiGGINS
Distrito 15
Incluye a Rancagua; Codegua; Coínco; Coltauco; Doñihue; Graneros; Machalí; Malloa; Mostazal; Olivar; Quinta de Tilcoco; Rengo; Requínoa.
Se disputan 5 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Nicolas Salgado Ahumada (Independiente – Acción Humanista)
- Claudio Segovia Cofre (Independiente – Acción Humanista)
- Franklin Esteban Gallardo Gallardo (Independiente – Acción Humanista)
- Hugo Boza Valdenegro (Federación Regionalista Verde Social)
- Marta Gonzalez Olea (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Hugo Guzman Millan (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Raul Soto Mardones (Partido Por la Democracia)
- Fernando Zamorano Peralta (Partido Por la Democracia)
- Raisa Martinez Muñoz (Partido Comunista de Chile)
- Valentina Caceres Monsalvez (Independiente – Frente Amplio)
- Carolina Herrera Contreras (Independiente – Partido Socialista de Chile)
- Marcela Riquelme Aliaga (Independiente – Partido Radical de Chile)
Movimiento Amarillos por Chile (Lista E)
- Carol Aros Seguel
- Alejandro Valdivia Latorre
- Mauricio Mella Vasquez
- Pablo Vasquez Pavez
- Alex Becerra Espinoza
- Paz Suarez Briones
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Damarie Moyano Madrid
- Luis Antonio Dote Orellana
- Ricardo Lisboa Henriquez
- Katherine Alejandra Toledo Guerra
- Judith Mercedes Cornejo Toledo
Partido de la Gente (Lista I)
- Pedro Gubernatti Toro
- Marcela Narvaez Zapata
- Jose Miguel Latorre Ludueña
- Carla Eugenia Rubio Carrasco
- Luisa Elena Caceres Miranda
- Rodrigo Peñailillo Valenzuela
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Patricio Laguna Gebauer (Independiente – Demócratas Chile)
- Lennin Arroyo Vega (Independiente – Demócratas Chile)
- Emiliano Orueta Bustos (Renovación Nacional)
- Juan De Dios Valdivieso Tagle (Renovación Nacional)
- Pia Margarit Bahamonde (UDI)
- Natalia Romero Talguia (Independiente – UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Patricio Arenas Roman (Partido Social Cristiano)
- Paula Muñoz Carrasco (Partido Social Cristiano)
- Fernando Ugarte Tejeda (Partido Republicano de Chile)
- Emiliano Garcia Bobadilla (Partido Republicano de Chile)
- Christian Vargas Paredes (Partido Nacional Libertario)
- Javiera Moreno Cerpa (Partido Nacional Libertario)
Distrito 16
Incluye Chimbarongo; Las Cabras; Peumo; Pichidegua; San Fernando; San Vicente; Chépica; La Estrella; Litueche; Lolol; Marchihue; Nancagua; Navidad; Palmilla; Paredones; Peralillo; Pichilemu; Placilla; Pumanque; Santa Cruz.
Se disputan 4 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Antonio Carvacho Cardenas (Federación Regionalista Verde Social)
- Cristian Diaz Correa (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Jaime Gonzalez Ramirez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Maria Carolina Miranda Campos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Pamela Navarro Leppe (Independiente – Acción Humanista)
Unidad por Chile (Lista C)
- Felix Bugueño Sotelo (Frente Amplio)
- Florencia Carvajal Cid (Partido Por la Democracia)
- Carolina Cucumides Calderon (Independiente – Partido Socialista de Chile)
- Gloria Paredes Valdes (Partido Demócrata Cristiano)
- Cosme Mellado Pino (Partido Radical de Chile)
Partido de la Gente (Lista I)
- Susan Evelyn Gomez Pardo
- Jose Antonio Carvallo Castro
- Daniela Denisse Gaete Cornejo
- Hector Andres Sanchez Moreno
- Rodrigo Andres Maldonado Becerra
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Carla Morales Maldonado (Renovación Nacional)
- Humberto Garcia Diaz (Independiente – Renovación Nacional)
- Ignacio Mori Perez (Evópoli)
- Ricardo Neumann Bertin (UDI)
- Eduardo Cornejo Lagos (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Sebastian Cristoffanini Jaraquemada (Partido Republicano de Chile)
- Maria Del Pilar Zuñiga Zamorano (Partido Republicano de Chile)
- Luis Bustamante Moraga (Partido Nacional Libertario)
- Francisco Avaria Marraccini (Partido Social Cristiano)
REGIÓN DEL MAULE
Distrito 17
Incluye Curicó; Hualañé; Licantén; Molina; Rauco; Romeral; Sagrada Familia; Teno; Vichuquén; Talca; Constitución; Curepto; Empedrado; Maule; Pelarco; Pencahue; Río Calro; San Clemente; San Rafael.
Se disputan 7 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Jose Eduardo Gonzalez Gaete (Federación Regionalista Verde Social)
- Marisol Perez Saavedra (Federación Regionalista Verde Social)
- Elia Piedras Garrido (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Claudia Morales Courtin (Independiente – Acción Humanista)
- Jose Ignacio Avello Ortiz (Independiente – Acción Humanista)
- Sandra Patricia Sanchez Aguilar (Independiente – Acción Humanista)
- Jose Nuñez Herrera (Independiente – Acción Humanista)
Unidad por Chile (Lista C)
- Roberto Celedon Fernandez (Independiente – Frente Amplio)
- Nataly Rojas Seguel (Frente Amplio)
- Priscilla Castillo Gerli (Partido Demócrata Cristiano)
- Javier Muñoz Riquelme (Partido Demócrata Cristiano)
- Boris Duran Reyes (Partido Socialista de Chile)
- Gabriel Rojas Rojas (Independiente – Partido Socialista de Chile)
- Ana Muñoz Muñoz (Independiente – Partido Radical de Chile)
- Pablo Del Rio Jimenez (Partido Radical de Chile)
Partido de la Gente (Lista I)
- Guillermo Victoriano Valdes Carmona
- Viviana De Las Mercedes Rodriguez Saavedra
- Nicolas Enrique Garcia Espinoza
- Eduardo Alexander Oteiza Vasquez
- Rosa Irene Bravo Herrera
- Lorena Alejandra Balladares Chamorro
- Daniela Francisca Diaz Gomez
- Javier Morales Morales
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Jorge Guzman Zepeda (Evópoli)
- Claudia Urrutia Marquez (Independiente – Evópoli)
- Ariel Amigo Vidal (Renovación Nacional)
- Baldemar Higueras Vivar (Independiente – Renovación Nacional)
- Isabel Ubal Faundez (Demócratas Chile)
- Carolina Torres Pirazzoli (UDI)
- Felipe Donoso Castro (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Benjamin Moreno Bascur (Partido Republicano de Chile)
- Greis Parada Rojas (Partido Republicano de Chile)
- Bernardo Fontaine Montero (Independiente – Republicano de Chile)
- Mario Caraves Heck (Partido Nacional Libertario)
- German Verdugo Soto (Partido Nacional Libertario)
- Patricio Lineros Gonzalez (Partido Social Cristiano)
- Bernardo Vasquez Bobadilla (Partido Social Cristiano)
- Fernanda Aguirre Torres (Partido Social Cristiano)
Distrito 18
Incluye a Colbún; Linares; San Javier; Villa Alegre; Yerbas Buenas; Cauquenes; Chanco; Longaví; Parral; Pelluhue; Retiro.
Se disputan 4 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Rodrigo Bravo Bustos (Acción Humanista)
- Paulina Alvarez Rodriguez (Independiente – Acción Humanista)
- Edward Robinson Flores Y Castillo (Independiente – Acción Humanista)
- Daphne Saldaña San Martín (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Angela Selmira Veliz Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Consuelo Veloso Avila (Independiente – Partido Radical de Chile)
- Lucia Gonzalez Gaete (Partido Demócrata Cristiano)
- Rodrigo Hermosilla Gatica (Partido Socialista de Chile)
- Monica Muñoz Guajardo (Partido Por la Democracia)
- Karina Cartagena Bastias (Frente Amplio)
Partido de la Gente (Lista I)
- Rubén Ignacio Martinez Nuñez
- Daniela Del Pilar Olguin Andrade
- Carlos Antonio Bascuñan Tapia
- Carolina Alejandra Morales Ortega
- Rodrigo Reimundo Vergara Valdes
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Gustavo Benavente Vergara (UDI)
- Paula Retamal Urrutia (Independiente – UDI)
- Gladys Gonzalez Alvarez (Independiente – Demócratas Chile)
- Rodrigo Ramirez Parra (Independiente – Renovación Nacional)
- Macarena San Martin Freire (Renovación Nacional)
Cambio por Chile (Lista K)
- Genesis Veloso Lobos (Partido Social Cristiano)
- Cristobal Garcia Ogaz (Partido Republicano de Chile)
- Daniel Bustos Leal (Partido Republicano de Chile)
- Cristian Menchaca Pinochet (Independiente – Republicano de Chile)
- Joaquin Morales Gomez (Partido Nacional Libertario)
REGIÓN DE ÑUBLE
Distrito 19
Incluye a Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Cobquecura, Coelemu, Coihueco, El Carmen, Ninhue, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Carlos, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Treguaco, Yungay.
Se disputan 5 cupos entre:
Partido Ecologista Verde (Lista A)
- Felipe Aylwin Lagos
- Graciela Huenuman Lincopi
- Patricio Antonio Palma Molina
- Eliana Sanhueza Ortiz
- Carolina Monsalves Sanhueza
- Juan Manuel Rivas Garrido
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Wilson Olivares Bustamante (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Maria Romero Peña (Federación Regionalista Verde Social)
- Catalina Medina Rivas (Federación Regionalista Verde Social)
- Fanny Araya Bahamonde (Federación Regionalista Verde Social)
- Patricia Torres Astete (Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Felipe Camaño Cardenas (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)
- Erick Solo De Zaldivar Garay (Frente Amplio)
- Josefa Javiera Del Pilar Balmaceda Vasquez (Independiente – Partido Liberal de Chile)
- Cesar Riquelme Alarcon (Partido Radical de Chile)
- Francisco Crisostomo Llanos (Partido Socialista de Chile)
- Scarlet Hidalgo Jara (Partido Por la Democracia)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Cesar Uribe Araya (Independiente – Partido Igualdad)
- Eduardo Savattini Nuñez (Partido Igualdad)
- Susana Yañez Balague (Independiente – Partido Igualdad)
- Valentina Ibarra Moya (Partido Igualdad)
- James Mery Bell (Independiente – Partido Igualdad)
- Patricio San Martin Solis (Independiente – Partido Igualdad)
Movimiento Amarillos por Chile (Lista E)
- Reinaldo Henry Figueroa Alarcon
- Osvaldo Antonio Caro Caro
- Rodrigo Andres Castro Galaz
- Cecilia Victoria Roxana Jacqueline Ortiz Vera
- Sergio Herman Contreras Navarro
- Hernan Alvarez Roman
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Julia Leticia Zappettini Vasquez
- Ricardo Rodriguez Rivas
- Oscar Miguel Montecinos Garcia
Partido de la Gente (Lista I)
- Daniel Godoy Lagos
- Jeniffer Carolina Salazar Zuñiga
- Hector Guzman Vasquez
- Ignacio Luengo Quijada
- Mariela Espinoza Navarrete
- Cliff Henriquez Retamal
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Cristobal Martinez Ramirez (UDI)
- Marta Bravo Salinas (UDI)
- Frank Sauerbaum Muñoz (Renovación Nacional)
- Carlos Chandia Alarcon (Renovación Nacional)
- Patricio Caamaño Viveros (Independiente – Demócratas Chile)
- Jorge Sabag Villalobos (Independiente – Demócratas Chile)
Cambio por Chile (Lista K)
- Sara Concha Smith (Partido Social Cristiano)
- Erick Jimenez Garay (Partido Social Cristiano)
- Alejandra Osorio Cortes (Partido Social Cristiano)
- Magdalena Oyarce Sepulveda (Partido Republicano de Chile)
- Diego Sepulveda Palma (Partido Republicano de Chile)
- Freddy Blanc Sperberg (Partido Nacional Libertario)
REGIÓN DEL BÍO BÍO
Distrito 20
Incluye Hualpén; Talcahuano; Chiguayante; Concepción; San Pedro de la Paz; Coronel; Florida; Hualqui; Penco; Santa Juana; Tomé.
Se disputan 8 diputados entre:
Partido Ecologista Verde (Lista A)
- Felix Gonzalez Gatica
- Elizabeth Mujica Zepeda
- Hernan Pino Seguel
- Atrix Badilla Hernandez
- Felipe Arancibia Labraña
- Paula Olimpia Valdebenito Chavez
- Javier Muñoz Cauchupan
- Marisol Vidal Friz
- Manuel Jara Bao
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Ana Albornoz Cuevas (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Elsa Olave Soto (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Romina Toledo Quevedo (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Mario Gonzalez Figueroa (Federación Regionalista Verde Social)
- Alejandro Navarro Brain (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Gustavo Sotomayor Olate (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Felipe Romero Pedreros (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Jorge Aguayo Cerro (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Maria Candelaria Acevedo Saez (Partido Comunista de Chile)
- Eduardo Barra Jofre (Partido Comunista de Chile)
- Alicia Yañez Soto (Partido Por la Democracia)
- Carolina Beatriz Martinez Ebner (Partido Liberal de Chile)
- Daniela Dresdner Vicencio (Frente Amplio)
- Macarena Flores Montoya (Partido Radical de Chile)
- Antonio Rivas Villalobos (Partido Socialista de Chile)
- Alvaro Ortiz Vera (Partido Demócrata Cristiano)
- Eric Aedo Jeldres (Partido Demócrata Cristiano)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Javier Sandoval Ojeda (Partido Igualdad)
- Camila Arriagada Gonzalez (Partido Igualdad)
- Ximena Muñoz Vallejos (Partido Igualdad)
- Eliana Quevedo Hernandez (Independiente – Igualdad)
- Mauricio Sandoval Salazar (Independiente – Igualdad)
- Angelica Alvarez Rodriguez (Independiente – Igualdad)
- Melissa Santibañez Mancilla (Independiente – Igualdad)
- Javier Del Rio Richter (Independiente – Igualdad)
Partido de la Gente (Lista I)
- Patricio Antonio Briones Moller
- Carolina Andrea Venegas Aranda
- Hugo Antonio Soto Becerra
- Mariella Andrea Gonzalez Hidalgo
- Luis Zuñiga Montt
- Marcela Andrea Gonzalez Zarate
- Bernardo Orlando Ulloa Pereira
- Francisca Mariana Zenteno Araos
- Juliette Cristina Villalobos Cares
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Sergio Bobadilla Muñoz (UDI)
- Marlene Perez Cartes (Independiente – UDI)
- Henry Campos Coa (UDI)
- Luciano Silva Mora (Renovación Nacional)
- Robert Contreras Reyes (Renovación Nacional)
- Mirtha Encina Ovalle (Renovación Nacional)
- Victor Hugo Figueroa Rebolledo (Independiente – Demócratas Chile)
- Andrea De La Barra Manriquez (Independiente – Demócratas Chile)
- Ana Araneda Gomez (Independiente – Demócratas Chile)
Cambio por Chile (Lista K)
- Francesca Muñoz Gonzalez (Partido Social Cristiano)
- Roberto Arroyo Muñoz (Partido Social Cristiano)
- Antaris Varela Compagnon (Partido Social Cristiano)
- Jessica Flores Reyes (Partido Social Cristiano)
- Gabriel Torres Hermosilla (Independiente – Partido Social Cristiano)
- Reinaldo Gonzalez Mariangel (Partido Nacional Libertario)
- Jimena Figueroa Negron (Partido Nacional Libertario)
- James Argo Chávez (Partido Republicano de Chile)
- Paz Charpentier Rajcevich (Partido Republicano de Chile)
Candidatura Independiente
- Saul Gonzalez Caceres
Distrito 21
Incluye Arauco; Cañete; Contulmo; Curanilahue; Lebu; Los Álamos; Lota; Tirúa; Alto Biobío; Antuco; Laja; Los Ángeles; Mulchén; Nacimiento; Negrete; Quilaco; Quilleco; San Rosendo; Santa Bárbara; Tucapel.
Se disputan 5 cupos entre:
Partido Ecologista Verde (Lista A)
- Alexis Zuñiga Jelvez
- Johanna Barra Astudillo
- Pedro Pablo Valenzuela Castro
- Barbara Lepez Monsalvez
- Ricardo Flores Paredes
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Luis Islas Cofre (Federación Regionalista Verde Social)
- Rodrigo Reinoso Cendoya (Federación Regionalista Verde Social)
- Joaquin Sanhueza Villaman (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Jorge Rivas Figueroa (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Clara Sagardia Cabezas (Frente Amplio)
- Adolfo Millabur Ñancuil (Independiente – Frente Amplio)
- Lorena Perez Larenas (Partido Radical de Chile)
- Anwar Farran Veloso (Independiente – Partido Radical de Chile)
- Patricio Pinilla Valencia (Partido Demócrata Cristiano)
- Karen Medina Vasquez (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Carla Belen Burgos Escobar (Partido Igualdad)
Partido de la Gente (Lista I)
- Lilian Alejandra Betancurt Delgado
- Carlos Alberto Peña Opazo
- Karen Marcela Morales Rozas
- Carlos Felipe Agurto Pedreros
- Christian Rodrigo Fuentes Cabezas
- Sandra America Neira Espinoza
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Joanna Perez Olea (Demócratas Chile)
- Elizabeth Marican Rivas (Independiente – Demócratas Chile)
- Barbara Kast Sommerhoff (Evópoli)
- Jorge Contreras Blumel (Independiente – Evópoli)
- Mario Gierke Quevedo (Independiente – UDI)
- Flor Weisse Novoa (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Cristobal Urruticoechea Rios (Partido Nacional Libertario)
- Evelyn Caamaño Gonzalez (Partido Nacional Libertario)
- Fernando Peña Rivera (Partido Republicano de Chile)
- Solange Etchepare Lacoste (Independiente – Partido Republicano de Chile)
- Ivania Paola Rojas Castillo (Partido Social Cristiano)
- Patricio Badilla Cofre (Partido Social Cristiano)
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Distrito 22
Incluye a Angol; Collipulli; Ercilla; Los Sauces; Lumaco; Purén; Renaico; Traiguén; Curacautín; Galvarino; Lautaro; Lonquimay; Melipeuco; Perquenco; Victoria; Vilcún.
Se disputan 4 cupos entre:
Partido Ecologista Verde (Lista A)
- Valentina Saez Casanova
- Raul Huilcal Barria
- Wanglen Mila Huenumilla
- Eduardo Cuellar Ferreira
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Emilia Coñumil Quiñimil (Federación Regionalista Verde Social)
- Lautaro Guanca Vallejos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Juan Pablo Jaramillo Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Andrea Parra Sauterel (Partido Por la Democracia)
- Patricio Poza Barrera (Partido Por la Democracia)
- Luis Penchuleo Morales (Frente Amplio)
- Manuela Royo Letelier (Independiente – Frente Amplio)
- Ximena Sepulveda Varas (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)
Movimiento Amarillos por Chile (Lista E)
- Marcela Roa Suazo
- Javiera Francisca Victoria Ibarra Larenas
- Llery Yanira Carrasco Espinoza
- Edith Elena Palma Mendez
Partido de la Gente (Lista I)
- Daniela Nataly Gonzalez Fariña
- Guido Antonio Diaz Vergara
- Alexis Ojeda Altamirano
- Patricia Del Carmen Muñoz Beltran
- Ramiro Adrian Rodriguez Maureira
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Juan Carlos Beltran Silva (Renovación Nacional)
- Eduardo Cretton Rebolledo (UDI)
- Victor Manoli Nazal (Independiente – Evolución Política)
- Jorge Saffirio Espinoza (Independiente – Demócratas Chile)
Cambio por Chile (Lista K)
- Gloria Naveillan Arriagada (Partido Nacional Libertario)
- Victor Badilla Urra (Partido Nacional Libertario)
- Roberto Quintana Burgos (Partido Social Cristiano)
- Felipe Martinez Reyes (Partido Republicano de Chile)
- Deborah Negrete Plaza (Independiente – Partido Republicano de Chile)
Distrito 23
Incluye a Padre las Casas; Temuco; Carahue; Cholchol; Freire; Nueva Imperial; Pitrufquén; Saavedra; Teodoro Schmidt; Cunco; Curarrehue; Gorbea; Loncoche; Pucón; Toltén; Villarrica.
Se disputan 7 cupos entre:
Partido Ecologista Verde (Lista A)
- Jessica Mendez Canaves
- Ivan Gorky Rojas Villagra
- Constanza Gonzalez Gonzalez
- Victor Vilches Vargas
- Doris Blanco Llanquileo
- Leonel Meriño Bahamonde
- Tamara Morales Silva
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Daniel Sandoval Poblete (Federación Regionalista Verde Social)
- Marcelo Carrasco Carrasco (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Pamela Ñancupil Martin (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Daniel Hidalgo Veloso (Federación Regionalista Verde Social)
- Oscar Albornoz Torres (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Ana Nicul Sabaria (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Hector Cumilaf Huentemil (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Patricia Escobar Apablaza (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Jaime Quintana Leal (Partido Por la Democracia)
- Jose Montalva Feuerhake (Independiente – Partido Por la Democracia)
- Coca Ñanco Vasquez (Frente Amplio)
- Christian Dulansky Araya (Frente Amplio)
- Pablo Diaz Salazar (Partido Demócrata Cristiano)
- Carlos Alexis Vallejos Vallejos (Partido Demócrata Cristiano)
- Claudia Tapia De La Peña (Partido Socialista de Chile)
- Raul Allard Soto (Partido Socialista de Chile)
Movimiento Amarillos por Chile (Lista E)
- Andres Alfonso Jouannet Valderrama
- Francisca Sylvia Huirilef Barra
- Jorge Dennis Jaramillo Hott
- Isadora Alejandra Reynolds Cavallieri
- Miguel Angel Cortes Ibarra
- Soledad Burgos Martinez
- Sergio Hector Yañez Reveco
- Solange Noel Carmine Rojas
Partido de la Gente (Lista I)
- Flor Rossany Contreras Vivallo
- Orlando Christian Machefert Inostroza
- Cristian Aliro Muñoz Garrido
- Hernan Gonzalo Coñoman Lepiman
- Robinson Dario Illanes Acuña
- Jessica Lorena Antilef Lincolao
- Maria Delia Yañez Barrera
- Americo Arlin Muñoz Beltran
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Tomas Kast Sommerhoff (Evópoli)
- Claudia Salas Melinao (Independiente – Evópoli)
- Ignacia Gomez Martinez (Independiente – Demócratas Chile)
- Axel Gonzalez Manquein (Independiente – Demócratas Chile)
- Genoveva Sepulveda Venegas (UDI)
- German Vergara Lagos (UDI)
- Rene Manuel Garcia Garcia (Renovación Nacional)
- Pedro Duran Sanhueza (Renovación Nacional)
Cambio por Chile (Lista K)
- Stephan Schubert Rubio (Partido Republicano de Chile)
- Cristian Neira Martinez (Partido Republicano de Chile)
- Claudia Stambuk Mardones (Partido Nacional Libertario)
- Claudia Pichulman Cuadra (Partido Nacional Libertario)
- Rodolfo Valenzuela Pardo (Partido Nacional Libertario)
- Miguel Sanzana Villablanca (Partido Social Cristiano)
- Jose Bravo Burgos (Independiente – Partido Social Cristiano)
- Jorge Sepulveda Rosales (Partido Social Cristiano)
REGIÓN DE LOS RÍOS
Distrito 24
Incluye a Corral; Lanco; Máfil; Mariquina; Valdivia; Futrono; La Unión; Lago Ranco; Los Lagos; Paillaco; Panguipulli; Río Bueno.
Se disputan 5 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Cecilia Bravo Moraga (Federación Regionalista Verde Social)
- Mario Montecinos Aros (Federación Regionalista Verde Social)
- Jova Oporto Valenzuela (Federación Regionalista Verde Social)
- Yessica Gavilan Robles (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Juan Araya Mardones (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Ana Maria Bravo Castro (Partido Socialista de Chile)
- Marcos Ilabaca Cerda (Partido Socialista de Chile)
- Matias Fernandez Hartwig (Frente Amplio)
- Waldo Flores Vera (Partido Demócrata Cristiano)
- Vanessa Huaiquimilla Pinochet (Partido Por la Democracia)
- Lorenna Saldias Yañez (Partido Radical de Chile)
Partido de la Gente (Lista I)
- Gerardo Lara Martinez
- Tabina Gabriela Manque Manque
- Felipe Emilio Aranda Saravia
- Andrea Burgos Vicuña
- Marcelo Miguel Franco Franco
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora (UDI)
- Omar Sabat Guzman (Independiente – UDI)
- Ann Hunter Gutierrez (Independiente – UDI)
- Karina Silva Fernandez (Renovación Nacional)
- Sylvia Yunge Wulf (Renovación Nacional)
- Daniel Valenzuela Salazar (Independiente – Renovación Nacional)
Cambio por Chile (Lista K)
- Tamar Muñoz Sepulveda (Partido Social Cristiano)
- Luis Gaete Alvarez (Partido Nacional Libertario)
- Leandro Kunstmann Collado (Partido Republicano de Chile)
- Paulina Hernandez Valderrama (Partido Republicano de Chile)
Candidatura Independiente
- Jose Antonio Urrutia Riesco
REGIÓN DE LOS LAGOS
Distrito 25
Incluye a Osorno; San Juan de La Costa; San Pablo; Fresia; Frutillar; Llanquihue; Los Muermos; Puerto Octay; Puerto Varas; Purranque; Puyehue; Río Negro.
Se disputan 4 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Gustavo Lobos Contreras (Federación Regionalista Verde Social)
- Manuel Rivera Altamirano (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Flora Colipai Pafian (Federación Regionalista Verde Social)
- Carlos Lizana Mardones (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Pamela Mansilla Lavado (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Hector Barria Angulo (Partido Demócrata Cristiano)
- Jaime Figueroa Leviguan (Frente Amplio)
- Nataly Javiera Oyarzo Cardenas (Partido Liberal de Chile)
- Ramon Espinoza Sandoval (Independiente – Partido Por la Democracia)
- Emilia Nuyado Ancapichun (Partido Socialista de Chile)
Partido de la Gente (Lista I)
- Isidoro Rodolfo Barquin Pardo
- Maurice Goudie Dominguez
- Angelica Eliana Manriquez Santibañez
- Erwin David Perez Monje
- Samuel Dario Cardenas Vivar
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Daniel Lilayu Vivanco (UDI)
- Ramon Bahamonde Cea (Independiente – UDI)
- Lorena Leichtle Bertin (Renovación Nacional)
- Matias Domeyko Prieto (Independiente – Renovación Nacional)
- Juanclaudio Garcia Filun (Evópoli)
Cambio por Chile (Lista K)
- Sebastian Cristi Alfonso (Partido Nacional Libertario)
- Paulina Muñoz Minte (Partido Nacional Libertario)
- Karen Berrios Guerra (Partido Republicano de Chile)
- Andrea Iturriaga Hewstone (Independiente – Partido Republicano de Chile)
Distrito 26
Incluye Calbuco; Cochamó; Maullín; Puerto Montt; Ancud; Castro; Chaitén; Chonchi; Curaco de Vélez; Dalcahue; Futaleufú; Hualaihué; Palena; Puqueldón; Queilén; Quellón; Quemchi; Quinchao.
Se disputan 5 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Adriana Ampuero Barrientos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Marisol Rosas Alvarado (Federación Regionalista Verde Social)
- Claudio Turra Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Daniela Quezada Seron (Federación Regionalista Verde Social)
- Claudio Cid Jara (Federación Regionalista Verde Social)
- Juan Carcamo Carcamo (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Hector Ulloa Aguilera (Independiente – Partido Por la Democracia)
- Jaime Saez Quiroz (Frente Amplio)
- Manuel Ballesteros Curumilla (Partido Socialista de Chile)
- Alexis Osses Moyano (Partido Comunista de Chile)
- Feve Hugo Lorca (Partido Demócrata Cristiano)
- Alejandro Javier Bernales Maldonado (Partido Liberal de Chile)
Partido de la Gente (Lista I)
- Alex Manuel Nahuelquin Nahuelquin
- Andrea Quintana Diaz
- Ximena Uribe Canobra
- Alexis Maldonado Ramos
- Luis Mariano Chodil Soto
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Mauro Gonzalez Villarroel (Renovación Nacional)
- Juan Eduardo Vera Sanhueza (Renovación Nacional)
- Loreto Kemp Oyarzun (Evópoli)
- Alejandro Caroca Marazzi (Independiente – Evópoli)
- Katerine Montealegre Navarro (UDI)
- Fernando Borquez Montecinos (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Claudia Reyes Larenas (Partido Republicano de Chile)
- Carlos Seitz Aspee (Partido Republicano de Chile)
- Maria Soledad Lorca Sau (Partido Nacional Libertario)
- Marcelo Castillo Aldunate (Partido Nacional Libertario)
- Marco Melo Hernandez (Partido Social Cristiano)
- Natacha Rivas Morales (Partido Social Cristiano)
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Distrito 27
Incluye Aysén; Chile Chico; Cisnes; Cochrane; Coyhaique; Guaitecas; Lago Verde; O'Higgins; Río Ibáñez; Tortel.
Se disputan 3 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Rene Alinco Bustos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Sergio Gonzalez Borquez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Daniela Olavarria Moreira (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Boris Romero Bello (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Andrea Macias Palma (Partido Socialista de Chile)
- Romina Cejas Hidalgo (Frente Amplio)
- Luperciano Muñoz Gonzalez (Independiente – Partido Radical de Chile)
- Patricio Aylwin Fuentealba (Partido Demócrata Cristiano)
Partido de la Gente (Lista I)
- Karin Pamela Contreras Murtschwa
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Marcia Raphael Mora (Renovación Nacional)
- Alejandra Valdebenito Torres (UDI)
- Guillermo Perez Pacheco (Demócratas Chile)
- Geoconda Navarrete Arratia (Evópoli)
Cambio por Chile (Lista K)
- Cristian Borquez Acuña (Partido Nacional Libertario)
- Jorge Perez Urra (Partido Social Cristiano)
- Jaime Ceballos Vergara (Partido Republicano de Chile)
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
Distrito 28
Incluye a Antártica; Cabo de Hornos; Laguna Blanca; Natales; Porvenir; Primavera; Punta Arenas; Río Verde; San Gregorio; Timaukel; Torres del Paine.
Se disputan 3 cupos entre:
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Rodrigo Utz Contreras (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Thomas Lorca Almonacid (Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Javiera Morales Alvarado (Frente Amplio)
- Veronica Aguilar Martinez (Independiente – Partido Radical de Chile)
- Ivania Salinas Villanueva (Partido Comunista de Chile)
- Pablo Bussenius Cornejo (Partido Socialista de Chile)
Partido de la Gente (Lista I)
- Abel Alejandro Fernandez Traipe
- Roberto Sahr Domian
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Ricardo Hernandez Cremaschi (Evópoli)
- Jenniffer Rojas Garcia (Renovación Nacional)
- Graciela Andrade Pacheco (Independiente – UDI)
- Christian Matheson Villan (Independiente – UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano de Chile)
- Juan Srdanovic Arcos (Independiente – Partido Republicano de Chile)
- Javiera Calvo Rifo (Partido Social Cristiano)
- Ramon Aguilar Tovar (Partido Nacional Libertario)
Candidaturas Independientes
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Claudia Paola Barrientos Sanchez