"Nos cansamos de…": La DC se suma a otros partidos y anunció su rechazo a "megarreforma" del Gobierno

A través de una de sus autoridades, la Democracia Cristiana (DC) finalmente anunció su rechazo al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, popularmente conocido como "megarreforma".

Fue el presidente de la falange en la Cámara de Diputadas y Diputados, Álvaro Ortiz, quien comunicó la decisión definitiva del partido en horas claves para el trámite legislativo. Según el Ejecutivo, la idea busca un equilibrio fiscal de las cuentas estatales.

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Según lo entregado por Cooperativa, Ortiz señaló de manera categórica que el rechazo de la DC a la megarreforma deviene luego de nulos esfuerzos llegar a acuerdos con el Gobierno. "Nos cansamos de dialogar", enfatizó.

El parlamentario resaltó que desde el Ejecutivo han tenido "poca capacidad de recibir y de aplicar ideas y propuestas que hemos entregado como bancada en el ámbito agrícola".

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Finalmente, el mandamás de la DC en la Cámara Baja cerró su alocución descontento por la nula posibilidad de "bajar en tres años del 27% al 25% el impuesto de primera categoría".

De esta manera, el partido de Ortiz se desmarca de la derecha y posiciona su voto junto a colectivos de Izquierda como el Partido Socialista, Comunista y el Frente Amplio, que ya han sido categóricos en su posición opositora a la administración de José Antonio Kast.