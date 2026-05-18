¡OTRA VEZ! Jorge Sampaoli pide millonaria indemnización en Brasil

Uno de los entrenadores que dejaron su huella en el fútbol chileno fue el caso de Jorge Sampaoli, el estratega argentino primero llegó a nuestro país a dirigir a Universidad de Chile, con quienes consiguió un bicampeonato nacional en 2011, la Copa Chile de 2012 y la histórica Copa Sudamericana del cuadro azul también en 2011.

Luego de esto, llegó a la selección chilena donde estuvo por 4 años al mando del equipo nacional. Fue aquí donde consiguió la última clasificación de Chile a un Mundial en Brasil 2014 y conquistó la primera Copa América de nuestro país en 2015, venciendo por los penales en casa a la selección de Argentina.

Luego de esto tuvo distintos pasos por variados equipos, donde si bien no lo hizo mal, consiguiendo varios subcampeonatos y clasificaciones a copas internacionales, lo que más lo destacaba eran sus complicadas salidas de los equipos.

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Jorge Sampaoli siempre será recordado como uno de los buenos directores técnicos que pasó por nuestro país, esto debido a los títulos que consiguió con Universidad de Chile como la histórica Copa Sudamericana y luego con la selección chilena al levantar la primera Copa América de nuestro país.

Otra vez el mismo problema

Si bien ha triunfado en distintos equipos, tiene un problema recurrente, que es la complicada salida de las instituciones, donde siempre termina llevándose una cuantiosa indemnización. Esto está pasando ahora con el Atlético Mineiro, donde tras rescindir de su contrato, ahora reclama ante la justicia que el club le adeuda 14 cuotas impagas, las cuáles ascienden a unos 2 millones de dólares.

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