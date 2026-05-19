Arturo Vidal declaró ante la justicia por robo a casa de cambio: Las claves para entender el caso

Arturo vidal casa de cambio

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa

¿Deja el Claro Arena?: Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa
víctor chanfreau PC

Flotilla fue interceptada antes de llegar con ayuda a Gaza: PC exige liberación de Víctor Chanfreau y llama a "movilizarse"
Destapan el impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

¡Bombazo inminente!: Destapan impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City
DC rechazo megarreforma

"Nos cansamos de…": La DC se suma a otros partidos y anunció su rechazo a "megarreforma" del Gobierno
Revelan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico ante la UC

¿Llega o no?: Detallan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico frente a la UC
chileno-detenido-en-brasil-racismo-homofobia

"Estuve en tratamiento psiquiátrico, mi mente estaba…" Chileno detenido en Brasil redactó carta pidiendo disculpas
Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores

Calculadora en mano: Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores
Jorge Huenchullán Temucuicui

¿Quién es Jorge Huenchullán? Ministra Steinert encabeza operativo que dejó dos detenidos en Temucuicui
Confirman fecha del primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno

¡Vuelve la tradición!: Confirman fecha para el primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno
Gendarmería pedófilo confeso

Gendarmería perdió contra pedófilo confeso y tendrá que darle internet para estudiar: Fue puntaje nacional en Paes

El histórico jugador de la selección chilena y emblema de Colo Colo, Arturo Vidal, enfrenta una situación de poco agrado que lo llevó a declarar ante la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo a información revelada por Chilevisión Noticias, el hecho se enmarca en la investigación de una causa penal por el robo de una casa de cambio. Situación que habría ocurrido el pasado enero.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Los antecedentes dan cuenta de que el dueño del establecimiento de divisas captó una situación irregular vinculada con su caja fuerte. Aquello sucedió de forma sistemática en el tiempo acumulando una pérdida de 50 millones de pesos.

Hasta ahí, nada tenía que ver con "el king", sin embargo, desde la casa de cambio se sorprendieron con la revelación de un trabajador del cual sospechaban. En la instancia, el empleado señaló que el dinero fue entregado a Arturo Vidal.

Te puede interesar: VIDEO | Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense: "Confío tanto en mi equipo..."

Debido a este hecho, el jugador tuvo que prestar declaraciones en calidad de testigo durante la tarde de este lunes en un cuartel de la PDI.

NOTAS DESTACADAS

Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa

¿Deja el Claro Arena?: Figura de Universidad Católica es seguida desde Argentina y Europa
víctor chanfreau PC

Flotilla fue interceptada antes de llegar con ayuda a Gaza: PC exige liberación de Víctor Chanfreau y llama a "movilizarse"
Destapan el impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

¡Bombazo inminente!: Destapan impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City
DC rechazo megarreforma

"Nos cansamos de…": La DC se suma a otros partidos y anunció su rechazo a "megarreforma" del Gobierno
Revelan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico ante la UC

¿Llega o no?: Detallan lesión de figura de Colo Colo previo al Clásico frente a la UC
chileno-detenido-en-brasil-racismo-homofobia

"Estuve en tratamiento psiquiátrico, mi mente estaba…" Chileno detenido en Brasil redactó carta pidiendo disculpas
Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores

Calculadora en mano: Esto necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de Copa Libertadores
Jorge Huenchullán Temucuicui

¿Quién es Jorge Huenchullán? Ministra Steinert encabeza operativo que dejó dos detenidos en Temucuicui
Confirman fecha del primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno

¡Vuelve la tradición!: Confirman fecha para el primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno
Gendarmería pedófilo confeso

Gendarmería perdió contra pedófilo confeso y tendrá que darle internet para estudiar: Fue puntaje nacional en Paes

¡OTRA VEZ! Jorge Sampaoli pide millonaria indemnización en Brasil
Las dos prioridades de Colo Colo y Ortiz en el mercado de fichajes

¡NO ES OPCIÓN PARA ORTIZ! El primer cortado de Colo Colo de cara al mercado de fichajes

¡BOMBAZO MUNDIAL! Famoso DT dejaría equipo grande de Inglaterra esta temporada

¿VA NEYMAR? Brasil entrega su lista definitiva para el Mundial 2026 con grandes ausencias

¡PARA ASEGURAR LA CLASIFICACIÓN! La programación de la penúltima fecha de copas internacionales
Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"

Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"
Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense

VIDEO | Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense: "Confío tanto en mi equipo..."
El duro golpe que sacude a Carlos Palacios en Boca Juniors

Tras recibir alta médica: Carlos Palacios sufre duro revés de su técnico en Boca Juniors
Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago

Mercado clave: Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago
Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

Volvió The Special One: Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid