Arturo Vidal declaró ante la justicia por robo a casa de cambio: Las claves para entender el caso

El histórico jugador de la selección chilena y emblema de Colo Colo, Arturo Vidal, enfrenta una situación de poco agrado que lo llevó a declarar ante la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo a información revelada por Chilevisión Noticias, el hecho se enmarca en la investigación de una causa penal por el robo de una casa de cambio. Situación que habría ocurrido el pasado enero.

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Los antecedentes dan cuenta de que el dueño del establecimiento de divisas captó una situación irregular vinculada con su caja fuerte. Aquello sucedió de forma sistemática en el tiempo acumulando una pérdida de 50 millones de pesos.

Hasta ahí, nada tenía que ver con "el king", sin embargo, desde la casa de cambio se sorprendieron con la revelación de un trabajador del cual sospechaban. En la instancia, el empleado señaló que el dinero fue entregado a Arturo Vidal.

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Debido a este hecho, el jugador tuvo que prestar declaraciones en calidad de testigo durante la tarde de este lunes en un cuartel de la PDI.