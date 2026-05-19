¡Bombazo inminente!: Destapan impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

Destapan el impensado destino de Pep Guardiola tras abandonar el Manchester City

Por: Kevin Vejar

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De forma completamente inesperada, Josep Guardiola habría decidido poner fin a su exitoso ciclo como entrenador del Manchester City una vez que concluya la presente temporada 2025/26, y mientras el mundo del fútbol se pregunta cuál será el próximo paso de 'Pep', salió a la luz un impensado posible destino.

Así es, si bien hace unos días el estratega español aseguraba ante los medios de comunicación que seguiría al menos una campaña más en el banco de los 'ciudadanos', aparentemente solo se trataba de una estrategia para no desviar el foco de su equipo en la lucha contra el Arsenal por la Premier League.

De hecho, según los trascendidos, su salida será oficializada tras el compromiso contra el Aston Villa en el Etihad Stadium programado para este domingo 24 de mayo, jornada donde, de vencer hoy a Bournemouth, su club y los 'gunners' definirán en simultáneo al flamante campeón del certamen inglés.

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¿A dónde se irá Pep Guardiola?

De esta manera, luego de 10 años donde levantó 20 títulos y la primera UEFA Champions League de la institución, Pep Guardiola se despide del Manchester City y podría cumplir uno de sus confesos sueños como director técnico: dirigir una Selección, y es que ya habría una candidata para hacerse con sus servicios.

Se trata de nada más y nada menos que la poderosa Italia, campeona del mundo en cuatro ocasiones que se ha perdido las últimas tres ediciones de la cita planetaria, por lo que sus fichas estarían puestas en en el prestigioso entrenador que marcó época en el FC Barcelona, Bayern Múnich y el propio City.

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