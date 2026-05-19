¡Vuelve la tradición!: Confirman fecha para el primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno

Confirman fecha del primer Clásico con hinchas visitantes en el fútbol chileno

Por: Kevin Vejar

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Se avecina un cambio histórico para la celebración de los partidos dentro del fútbol chileno, y es que Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, anunció que para el segundo semestre se llevará a cabo el retorno de los hinchas visitantes a los encuentros de alta convocatoria.

Efectivamente, si bien hace un largo tiempo los clubes forasteros no cuentan con su público para este tipo de compromisos como medida de seguridad, en una reunión con la presencia de los dirigentes de Blanco y Negro, Azul Azul, Cruzados y la ANFP se confirmó que esto cambiará gradualmente en este 2026.

De esta manera, los fanáticos de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica podrán hacerse presentes en el estadio de sus rivales de toda la vida cuando se disputen los denominados como Clásicos, e incluso ya se dio a conocer cuál será el primer mano a mano entre dos 'grandes' para estrenar la medida.

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La U y Colo Colo tendrán el primer clásico con público visitante

Fue la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien indicó que la U comenzará recibiendo hinchas albos en el Superclásico: "Nosotros le hemos señalado que estamos a disposición, sabiendo que vamos a ser el primer organizador de un club que tenga este desafío, como es recibir en el mes de agosto a Colo Colo, a nuestros archirrivales".

Superclásico entre la U y Colo Colo tendrá público visitante.

"En conjunto con el presidente de Colo Colo, le hemos dicho que a partir de ahora nos ponemos a trabajar para poder tener ese partido con la mayor tranquilidad y alegría, donde prime finalmente el resultado y no otros hechos que uno tenga que lamentar", agregó la mandamás del 'Romántico Viajero'.

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