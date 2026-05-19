¿Quién es Jorge Huenchullán? Ministra Steinert encabeza operativo que dejó dos detenidos en Temucuicui

Jorge Huenchullán Temucuicui

Por: Paula Osorio

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A través de un operativo encabezado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, las policías nacionales lograron la detención de dos individuos en Temucuicui, Ercilla. Uno de ellos fue el comunero Jorge Huenchullán.

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La propia jefa de la cartera comunicó a través de su cuenta de X que se trató de "una operación coordinada" que va en la línea de "recuperar el control del territorio". Cabe recordar que la zona es considerada una de las más violentas en el marco del conflicto de la macrozona sur.

Según información de radio ADN, también se capturó a Carolina Padilla Manquel en la acción policial. Ambos requeridos por la justicia fueron extraídos de la zona rural de Ercilla en un helicóptero institucional y trasladados hasta Victoria para enfrentar a los tribunales.

¿QUIÉN ES JORGE HUENCHULLÁN?

El emblemático dirigente mapuche de Temucuicui se encontraba prófugo de la justicia desde agosto de 2021, tras declararse formalmente en "clandestinidad política".

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Jorge Huenchullán optó por su actitud de rebeldía luego de que el Tribunal de Garantía de Collipulli ordenara su prisión preventiva en una indagatoria penal. Desde entonces, el comunero evadió las notificaciones judiciales aduciendo además complejos problemas asociados a su estado de salud.

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