Cartas reveladoras y una rápida detención: El caso de parricidio que conmociona a Chiguayante

Durante la mañana del domingo, Carabineros de la Subcomisaría de Coihueco lograron la detención de una mujer de 64 años, quien es investigada por su presunta participación en un trágico parricidio que dejó sin vida a su hija de 39 años y mantiene a su hijo en estado crítico en Chiguayante.

La captura se produjo luego de que residentes de la zona reportaran la presencia de una persona sospechosa cerca del kilómetro 1 del camino a Coleal Central. Al ser intervenida, las autoridades encontraron un arma de fuego en su chaqueta, junto a cuatro cartuchos sin percutar y dos vainillas.

El prefecto de Ñuble, José Villegas, destacó que “las rápidas diligencias de investigación y la oportuna coordinación entre los equipos territoriales permitieron identificar la presencia de un vehículo vinculado a la imputada, lo que activó un patrullaje focalizado para dar con su paradero”.

Cartas con un perturbador análisis familiar

Antes de desaparecer del lugar en un vehículo, que posteriormente fue hallado en la región de Ñuble a más de 100 kilómetros, la mujer habría dejado varias cartas cuyo contenido está siendo periciado por la policía.

Según informó Meganoticias, “habría dejado una carta, de al menos nueve hojas, no inculpándose, sino que haciendo un análisis de la familia”. Estos documentos podrían ofrecer claves sobre el contexto de los hechos.

La imputada será formalizada por porte ilegal de arma de fuego y permanece bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer los detalles de este caso que ha impactado a la comunidad de Chiguayante.

