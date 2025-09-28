Cartas reveladoras y una rápida detención: El caso de parricidio que conmociona a Chiguayante

parricidio

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad

¡Decisión tomada!: Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad y la ANFP
El elogio del DT de Sevilla a Alexis Sánchez

DT del Sevilla saca aplausos en Chile con particular elogio a Alexis Sánchez: "Es el jugador que..."
PATRICIO TOLEDO VIDEO

IMÁGENES SENSIBLES | Preocupación en la UC: Histórico jugador se desvanece durante despedida de capitanes
El inusual gesto de Fernando Ortiz tras goleada de Colo Colo

¡Un DT inusual!: La nueva rareza de Fernando Ortiz en Colo Colo tras goleada a Deportes Iquique
Peric indignado con Chile en el Mundial Sub 20

Lapidaria crítica de Nicolás Peric tras el debut de Chile en el Mundial Sub 20: "Fuimos un..."
Alejandro Tabilo vs Jie Cui en el Masters 1000 de Shanghai

¡Todo listo!: El inédito rival de Tabilo para su debut en la qualy del Masters 1000 de Shanghai
boric por casa de allende

Filtran declaración del Presidente Boric sobre frustrada compra de casa de Salvador Allende
Chile Sub 20

Chile Sub 20 logra ajustada victoria ante Nueva Zelanda en su estreno mundialista
Los Cóndores al Mundial de Rugby

¡Triunfazo en Viña!: Los Cóndores derrotan a Samoa y consiguen hito histórico para el rugby chileno
¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Salarios agrícolas: la razón por la que Chile atrae mano de obra extranjera

Durante la mañana del domingo, Carabineros de la Subcomisaría de Coihueco lograron la detención de una mujer de 64 años, quien es investigada por su presunta participación en un trágico parricidio que dejó sin vida a su hija de 39 años y mantiene a su hijo en estado crítico en Chiguayante.

La captura se produjo luego de que residentes de la zona reportaran la presencia de una persona sospechosa cerca del kilómetro 1 del camino a Coleal Central. Al ser intervenida, las autoridades encontraron un arma de fuego en su chaqueta, junto a cuatro cartuchos sin percutar y dos vainillas.

El prefecto de Ñuble, José Villegas, destacó que “las rápidas diligencias de investigación y la oportuna coordinación entre los equipos territoriales permitieron identificar la presencia de un vehículo vinculado a la imputada, lo que activó un patrullaje focalizado para dar con su paradero”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Cartas con un perturbador análisis familiar

Antes de desaparecer del lugar en un vehículo, que posteriormente fue hallado en la región de Ñuble a más de 100 kilómetros, la mujer habría dejado varias cartas cuyo contenido está siendo periciado por la policía.

Según informó Meganoticias“habría dejado una carta, de al menos nueve hojas, no inculpándose, sino que haciendo un análisis de la familia”. Estos documentos podrían ofrecer claves sobre el contexto de los hechos.

La imputada será formalizada por porte ilegal de arma de fuego y permanece bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer los detalles de este caso que ha impactado a la comunidad de Chiguayante.

Te puede interesar: Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad

¡Decisión tomada!: Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad y la ANFP
El elogio del DT de Sevilla a Alexis Sánchez

DT del Sevilla saca aplausos en Chile con particular elogio a Alexis Sánchez: "Es el jugador que..."
PATRICIO TOLEDO VIDEO

IMÁGENES SENSIBLES | Preocupación en la UC: Histórico jugador se desvanece durante despedida de capitanes
El inusual gesto de Fernando Ortiz tras goleada de Colo Colo

¡Un DT inusual!: La nueva rareza de Fernando Ortiz en Colo Colo tras goleada a Deportes Iquique
Peric indignado con Chile en el Mundial Sub 20

Lapidaria crítica de Nicolás Peric tras el debut de Chile en el Mundial Sub 20: "Fuimos un..."
Alejandro Tabilo vs Jie Cui en el Masters 1000 de Shanghai

¡Todo listo!: El inédito rival de Tabilo para su debut en la qualy del Masters 1000 de Shanghai
boric por casa de allende

Filtran declaración del Presidente Boric sobre frustrada compra de casa de Salvador Allende
Chile Sub 20

Chile Sub 20 logra ajustada victoria ante Nueva Zelanda en su estreno mundialista
Los Cóndores al Mundial de Rugby

¡Triunfazo en Viña!: Los Cóndores derrotan a Samoa y consiguen hito histórico para el rugby chileno
¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Salarios agrícolas: la razón por la que Chile atrae mano de obra extranjera
Claudio Borghi y la posible Sudamericana de la U

La sinceridad de Claudio Borghi ante una posible Copa Sudamericana para la U: "Ojalá que..."
Johnny Herrera desprestigia a Arturo Vidal y Colo Colo

¡Ni se inmutó!: Johnny Herrera quita precio a la goleada de Colo Colo con brutal repaso a Vidal
Empate histórico: La carrera presidencial toma importante camino según Panel Ciudadano UDD

Empate histórico: La carrera presidencial toma importante camino según Panel Ciudadano UDD
Aníbal Mosa responde tras suspensión de amistoso en Colo Colo

La ácida respuesta de Aníbal Mosa tras suspensión de un nuevo amistoso de Colo Colo: "Hoy en día..."
Formación de Chile para su debut en el Mundial Sub 20

¡Con una gran duda!: La formación de La Roja para su debut en el Mundial Sub 20 ante Nueva Zelanda
Denuncian red que lucraba con horas médicas en de Pitrufquén

Insólito caso en la salud pública: Revelan red informal que lucraba con horas médicas en Cesfam de Pitrufquén
Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno