Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo

Este viernes, la Corte de Apelaciones de Concepción desestimó el recurso de nulidad que había presentado el Ministerio Público, mediante el cual se pretendía anular la absolución de Jorge Escobar Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, acusado de abandono de menor con resultado de muerte.

Con esta decisión, se ratifica el veredicto emitido por el Tribunal Oral de Cañete el 2 de julio, poniendo fin, al menos en la región del Biobío, a la investigación iniciada en 2021, tras la desaparición del niño de tres años mientras estaba bajo el cuidado de Escobar, y cuyo cuerpo fue hallado sin vida pocos días después.

Recordemos que el 17 de febrero de aquel año ocurrió el hecho que marcaría a la familia. Ese día, el tío abuelo y el pequeño se dirigieron a un campo cercano a su hogar con la intención de reunir unos terneros. De acuerdo con su relato, en un momento se apartó para rastrear a los animales y, cuando volvió al punto donde había dejado al niño, éste había desaparecido.

“Sin la posibilidad real de perseguir"

Al respecto, el defensor regional, Osvaldo Pizarro, afirmó que "el rechazo al recurso de nulidad del Ministerio Público no hace más que confirmar lo que nosotros sostuvimos hace cuatro años y siete meses: que don Jorge Escobar es inocente, que no tuvo ningún tipo de responsabilidad en la desaparición y muerte de Tomás".

"Recordar que don Jorge Escobar fue imputado por un delito de homicidio calificado y que luego eso mutó al delito de abandono de menor, que respecto de ambas imputaciones él nunca tuvo ningún tipo de responsabilidad y con esto se pone término de una vez por todas a su persecución", añadió.

Según explicó el abogado, tras esta resolución únicamente permanece pendiente la causa vinculada a Valdivia. En esa línea, precisó que el Ministerio Público de la región de Los Ríos aún mantiene en curso una indagatoria, sin formalizaciones. Esta estaría destinada a esclarecer las circunstancias de la desaparición y fallecimiento de Tomás Bravo.

El defensor afirmó que el objetivo es terminar con esa indagatoria. "Que esa investigación se cierre y se confirme lo que siempre hemos sostenido desde estos cuatro años y siete meses: don Jorge Escobar no tiene ningún tipo de responsabilidad", recalcó Pizarro.

"Evidentemente que el rechazo al recurso de nulidad del Ministerio Público, en la arista Biobío, debe necesariamente golpear fuertemente al Ministerio Público en Valdivia. Marca un precedente muy importante", sentenció.

El profesional declaró que es "imposible hacer caso omiso a la envergadura y entidad de la prueba científica y de la prueba testimonial y pericial que se rindió ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete". Afirmó además que el Ministerio Público de Valdivia queda "casi sin la posibilidad real de perseguir" a Escobar.