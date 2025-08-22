"Un par de amigos andaban ahí": La sentida revelación de Esteban Pavez sobre la barbarie ocurrido en partido de la U

Colo Colo empató 0-0 con Palestino en La Cisterna por la fecha 21 del Campeonato Nacional, en un partido que estiró a cinco los duelos sin victorias para el Cacique. Quien alzó la voz en zona mixta fue el capitán Esteban Pavez, que también tuvo palabras para los graves hechos ocurridos en Argentina, donde hinchas de Universidad de Chile fueron brutalmente agredidos en el Estadio Libertadores de América durante el choque ante Independiente.

"Es bastante triste lo que el otro día pasó con la gente de Universidad de Chile. Yo creo que este año a nosotros también nos pasó algo muy duro, que todavía no se hace justicia, los Carabineros mataron a dos de nuestros hinchas, ojalá se haga justicia luego", señaló el futbolista de 35 años recordando la tragedia ocurrida en el Monumental el pasado 10 de abril.

El capitán albo incluso confesó tener cercanos entre los afectados: "Yo le mando mucha fuerza a la gente de Universidad de Chile, sé que la pasaron muy mal por allá, tengo un par de amigos que andaban ahí, la verdad que fue bastante duro. El fútbol no es violencia, el fútbol es algo muy lindo, pero cada vez se ha llevado más la violencia que el fútbol. Creo que eso no puede ser".

Finalmente, Esteban Pavez envió un mensaje de apoyo a los hinchas heridos en Avellaneda: "Le mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor, que tengan una pronta recuperación y que puedan volver bien a Chile la gente de Universidad de Chile".

El esperado superclásico del fútbol chileno se vivirá el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas, cuando Colo Colo reciba a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, partido válido por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

