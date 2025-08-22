"No teníamos por donde escapar": El desgarrador testimonio de uno de los hinchas de la U lanzado al vacío

A casi dos días desde la barbarie ocurrida en el duelo entre Universidad de Chile e Independiente de los octavos de final de la Copa Sudamericana, siguen apareciendo nuevos detalles que retratan el nivel de violencia vivido en el Estadio Libertadores de América. Esta vez, uno de los hinchas que fue lanzado al vacío decidió contar su experiencia.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo: barristas de Independiente empujando a seguidores azules desde lo alto de la tribuna visitante. Entre ellos, está el hincha afectado que habló con Meganoticias bajo reserva de identidad.

"Todos los doctores me han dicho que estoy caminando de milagro. A mis compañeros lo mismo. Me empujaron, tengo los videos. Somos tres personas los que saltamos porque nos pegaron. Nos hicieron saltar. Venían con cuchillas, con fierros, no había otra opción, no teníamos por donde escapar", relató.

El condenable actuar de la policía argentina con hinchas de la U

El drama no terminó con la caída, pues -según su testimonio- una vez en el suelo la violencia continuó: "Después de caer, en vez de sacarnos, la policía de ahí nos hacen encontrarnos con más hinchas de Independiente. Nos quitaron la ropa, las zapatillas, las poleras, todo, después nos pesca la policía y nos sube a un retén que era máximo para 10 personas, y nos suben a 50, era un hacinamiento que no se podía respirar".

El hincha describe la confusión y el dolor tras la caída: "Cuando caigo perdí la consciencia. Sentí un pitido en el oído, la vista nublada y adolorido. Ahí empecé a levantarme, a recuperarme. Ayudé a mi amigo que estaba al lado mío que también se había tirado. Después nos pegan los de Independiente, nos quitan las cosas y ahí sale la policía, nos pegan y nos tiran donde había más hinchas de la U. Nos trataron como animales, no nos dejaron comer".

