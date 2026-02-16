VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr

Por: Gonzalo Zamora

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina, donde sólo faltan algunos meses para disfrutar de la más grande fiesta del fútbol en el norte del continente. Por ahora sólo falta conocer a los últimos países participantes, quienes se sumarán tras disputar el repechaje mundialista.

Si bien las actuales ligas continúan su funcionamiento normal, los seleccionadores de cada país están con los ojos bien abiertos, ya que entraron en el tiempo más peligroso de todos en la previa de un Mundial, donde los jugadores pueden lesionarse de gravedad y perderse la cita mundialista, algo que ocurre regularmente cada cuatro años.

Uno que quiere volver a estar a tope para ser una opción en el Mundial de este año es el caso de Neymar Junior, quien luego de salvar a Santos del descenso, se sometió a una operación para poder mejorarse de la complicada lesión que lo acomplejaba y así poder recuperar toda su fuerza pensando en lo que será la cita mundialista.

Actualmente Carlo Ancelotti es el actual director técnico de la selección de Brasil, quien tiene varias opciones para llevar a Estados Unidos para el Mundial de este año. Es aquí donde uno que también quiere subirse al avión es el caso de Neymar Jr, quien tras someterse a una operación estaría recuperado de su lesión.

Un ataque cobarde

Pero en el último duelo del Santos ante el Velo Clube, donde el cuadro de Neymar Jr ganó por 6-0, el astro brasileño recibió una fuerte y fea patada que pudo haberlo mandado al hospital. Esto toma aún más relevancia ya que durante la semana, los Ultras del Velo Clube hablaron con los jugadores exigiendo que lesionaran a Neymar a cualquier costo.

Revisa el patadón que recibió el jugador a continuación:

