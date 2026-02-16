¡El nuevo tesoro Pirata! Coquimbo Unido sorprende con lanzamiento de nuevo producto

Coquimbo Unido continúa peleando para volver a tener una gran temporada como la del año pasado donde fueron levantaron por primera vez en su historia el trofeo del Campeonato Nacional. Ahora en lo que va del año, también se alzaron con un nuevo trofeo para sus vitrinas con la Supercopa, donde vencieron en la final a Universidad Católica desde los 12 pasos.

Actualmente, el cuadro pirata está teniendo un buen inicio en el Campeonato Nacional, ya que se ubican en la tercera posición con seis unidades, a sólo un punto del actual líder del torneo, Deportes Limache. Si bien el campeón no inició de la mejor manera al caer en la primera fecha ante Universidad de Concepción, luego encadenó dos vistorias seguidas.

Este fin de semana por la fecha tres del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido se quedó con el clásico de la cuarta región al vencer en condición de visitante y por la cuenta mínima a Deportes La Serena, gracias a la anotación de Alejandro Camargo al minuto 75'. Pero el partido no estuvo exento de polémicas, ya que le anularon un cuestionado gol al local.

Coquimbo Unido continúa haciendo noticia, ya que tras la buena campaña del año pasado donde levantaron el título del Campeonato Nacional, actualmente están teniendo un buen inicio en el torneo, por lo que sus hinchas están completamente ilusionados por lo que puedan hacer este año con copas internacionales de por medio.

El nuevo exclusivo producto pirata

La locura es tal por el cuadro pirata, que ahora la institución salió al mercado con un exclusivo producto para todos su hinchas, esta es, la cerveza oficial del campeón de la cuarta región. La bebida variedad pilsen lager (4,6°) y fabricada en Valparaíso por la cervecería Del Puerto, llegó de manera exlusiva al supermercado Líder el pasado sábado 14 de febrero con un valor de $2.890.

