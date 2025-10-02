Clásico de mercado: U de Chile y U Católica se pelean el fichaje de esta figura argentina

Aún restan meses para que comience el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, pero los clubes están atentos para no perder tiempo. En ese sentido, la U de Chile y U Católica planean protagonizar un clásico de mercado al disputarse el fichaje de una figura argentina.

Se trata de Matías Palavecino, actual estrella de Coquimbo Unido que tiene todo listo para coronarse campeón del fútbol chileno. El talentoso '10' argentino termina contrato con los Piratas a final de año, razón por la que podría negociar libre para dar el salto en su carrera.

Es más, según las informaciones surgidas durante los últimos días, ambas universidades se han contactado con el entorno del jugador para conocer su situación contractual y expectativas de cara a la próxima temporada.

La U y la UC se pelean el fichaje de Matías Palavecino.

El jugador, que probablemente terminará como campeón del fútbol chileno, deberá evaluar qué le conviene más de cara al 2026. Esto considerando los desafíos profesionales que podrían enfrentar tanto al U como la UC el próximo año y teniendo en cuenta que los Piratas clasificarán a Copa Libertadores.

Los números que convencen a la U de Chile y la UC

En 22 partidos disputados con Coquimbo Unido en la Liga de Primera, el '10' registra tres goles y seis asistencias que han aportado en la histórica campaña del equipo. Esto tiene a los dirigentes de las universidades convencidos en que es el jugador que necesitan para la próxima temporada.

