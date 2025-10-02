Clásico de mercado: U de Chile y U Católica se pelean el fichaje de esta figura argentina

U de Chile y U Católica pelean por un crack.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Profe Artés lanzó crítica contra candidatos de derecha

“Son cínicos, así de simple”: El feroz descargo del Profe Artés contra candidatos de derecha
Nuevo roles para Esteban Pavez y Arturo Vidal en Colo Colo.

¡Polémica decisión! La nueva fórmula de Fernando Ortiz con Pavez y Vidal en Colo Colo
La dura lesión de Matías Sepúlveda en Universidad de Chile.

¡No jugaría con Lanús! Figura de Universidad de Chile sufre por dura lesión
Johannes Kaiser critica a ministra Orellana por su postura sobre el aborto

Fuego cruzado por el aborto: Kaiser lanzó fuerte crítica contra ministra Antonia Orellana
Joaquín Montecinos podría quedarse sin club.

¡Complicada situación! Exseleccionado nacional podría quedarse sin club
Universidad de Chile quiere aprovechar a Luciano Pons.

¡Pons es clave! El gran negocio de Universidad de Chile con Luciano Pons y Lucas Di Yorio
Hijo de Julia Chuñil se refirió al caso tras revelación de audio interceptado

“Si algo me pasa, ustedes sabrán quién fue”: Hijo de Julia Chuñil apunta contra empresario tras revelación de audio
Chile Sub 20 cómo, cuándo y dónde ver.

Será una verdadera final: Cuándo y dónde ver el Chile Sub 20 vs Egipto en el Mundial
Abren expediente contra Pipo Gorosito.

Por declaraciones contra la U de Chile: Conmebol toma severa decisión con "Pipo" Gorosito
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¿Se acerca a Juan Pinto Durán? Revelan la oferta de la ANFP para convencer a Manuel Pellegrini

Aún restan meses para que comience el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, pero los clubes están atentos para no perder tiempo. En ese sentido, la U de Chile y U Católica planean protagonizar un clásico de mercado al disputarse el fichaje de una figura argentina.

Se trata de Matías Palavecino, actual estrella de Coquimbo Unido que tiene todo listo para coronarse campeón del fútbol chileno. El talentoso '10' argentino termina contrato con los Piratas a final de año, razón por la que podría negociar libre para dar el salto en su carrera.

Es más, según las informaciones surgidas durante los últimos días, ambas universidades se han contactado con el entorno del jugador para conocer su situación contractual y expectativas de cara a la próxima temporada.

Quizás te pueda interesar: Por declaraciones contra la U de Chile: Conmebol toma severa decisión con "Pipo" Gorosito

U de Chile y U Católica buscan a Matías Palavecino.
La U y la UC se pelean el fichaje de Matías Palavecino.

El jugador, que probablemente terminará como campeón del fútbol chileno, deberá evaluar qué le conviene más de cara al 2026. Esto considerando los desafíos profesionales que podrían enfrentar tanto al U como la UC el próximo año y teniendo en cuenta que los Piratas clasificarán a Copa Libertadores.

Los números que convencen a la U de Chile y la UC

En 22 partidos disputados con Coquimbo Unido en la Liga de Primera, el '10' registra tres goles y seis asistencias que han aportado en la histórica campaña del equipo. Esto tiene a los dirigentes de las universidades convencidos en que es el jugador que necesitan para la próxima temporada.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Profe Artés lanzó crítica contra candidatos de derecha

“Son cínicos, así de simple”: El feroz descargo del Profe Artés contra candidatos de derecha
Nuevo roles para Esteban Pavez y Arturo Vidal en Colo Colo.

¡Polémica decisión! La nueva fórmula de Fernando Ortiz con Pavez y Vidal en Colo Colo
La dura lesión de Matías Sepúlveda en Universidad de Chile.

¡No jugaría con Lanús! Figura de Universidad de Chile sufre por dura lesión
Johannes Kaiser critica a ministra Orellana por su postura sobre el aborto

Fuego cruzado por el aborto: Kaiser lanzó fuerte crítica contra ministra Antonia Orellana
Joaquín Montecinos podría quedarse sin club.

¡Complicada situación! Exseleccionado nacional podría quedarse sin club
Universidad de Chile quiere aprovechar a Luciano Pons.

¡Pons es clave! El gran negocio de Universidad de Chile con Luciano Pons y Lucas Di Yorio
Hijo de Julia Chuñil se refirió al caso tras revelación de audio interceptado

“Si algo me pasa, ustedes sabrán quién fue”: Hijo de Julia Chuñil apunta contra empresario tras revelación de audio
Chile Sub 20 cómo, cuándo y dónde ver.

Será una verdadera final: Cuándo y dónde ver el Chile Sub 20 vs Egipto en el Mundial
Abren expediente contra Pipo Gorosito.

Por declaraciones contra la U de Chile: Conmebol toma severa decisión con "Pipo" Gorosito
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¿Se acerca a Juan Pinto Durán? Revelan la oferta de la ANFP para convencer a Manuel Pellegrini
Colo Colo busca a este jugador.

Para reemplazar a un histórico: Colo Colo busca el fichaje de este crack del fútbol chileno
Alejandro Tabilo gana en Masters de Shanghai.

Imparable: Alejandro Tabilo vuelve a ganar en Masters de Shanghái y sigue firme en terreno chino
Grupo de sujetos desenterró el cuerpo de su amigo en Dalcahue

¡Insólito caso en Dalcahue! Sujetos entraron borrachos al cementerio y se llevaron el cuerpo de su amigo
venezolana desata ola de críticas con fea burla sobre chilenos

“Esta conch... merece todas las recetas”: Venezolana desató furia en redes sociales con cruda burla sobre suicidios en Chile
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Con varias goleadas! Los resultados de la fecha dos de la Champions League
Giorgio Jackson se lanzó contra José Antonio Kast tras críticas al Gobierno

“Está acorralado”: Giorgio Jackson responde con todo a Kast tras fuertes acusaciones contra el gobierno
Trbunal rechaza nueva prisión preventiva para Jorge Valdivia

Se salvó: Tribunal rechaza prisión preventiva para Jorge Valdivia pese a polémico video
Gran marco de público en el Mundial sub-20.

¡Un gran apoyo del público! La buena asistencia que ha tenido el Mundial sub-20
La Roja cayó ante Japón en el Mundial sub-20.

¿Excusas o tiene un punto? Nicolás Córdova entrega las razones de la posición de Francisco Rossel
Abogadas de familia de Julia Chuñil revelan audio interceptado

¡Acusan montaje judicial! Audio interceptado revelaría el terrible destino de Julia Chuñil