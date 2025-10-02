Por declaraciones contra la U de Chile: Conmebol toma severa decisión con "Pipo" Gorosito

La serie entre Alianza Lima y la U de Chile terminó hace rato, pero continúa jugándose sin parar en los escritorios de la Conmebol. Y es que el ente rector del fútbol sudamericano no dejó pasar las potentes declaraciones de Néstor "Pipo" Gorosito con las que se burló de la masacre sufrida en Avellaneda.

Es justamente por aquello que el organismo acusó al técnico del equipo peruano de infringir los artículos 8.1 y 11.2 del Código Disciplinario, además del artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes, normas estipuladas para sancionar actos que promuevan odio, discriminación o violencia en el contexto deportivo.

Es por eso que abrieron un expediente contra el entrenador argentino, lo que lo expone a recibir desde sanciones económicas hasta suspensión de partidos. Todo esto quedará sujeto a la investigación que realicen los agentes encargados dentro de Conmebol.

Si bien es cierto que Alianza Lima ya quedó eliminada de la Copa Sudamericana, el castigo podría perseguir a "Pipo" Gorosito en las próximas competencias internacionales que pueda dirigir en el futuro ya sea en el equipo peruano o en algún otro club que decida contratar sus servicios.

Las declaraciones de Gorosito contra la U de Chile

"UN SEÑOR DE U. DE CHILE NOS DIJO QUE NOS VAYAMOS A CASA. DESUBICADO. NOSOTROS NO DIJIMOS QUE ELLOS MOSTRARON EL C*** EN ARGENTINA"



🗣️ Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, se mostró molesto por las burlas de miembros del equipo chileno al finalizar el partido#DFSHA 🇵🇪 pic.twitter.com/zzsr6QeQ5d — DSPORTS Perú (@DSportsPE) September 26, 2025

