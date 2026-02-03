¿Copiándole a Colo Colo? U de Chile sorprende en el mercado y ficha al "nuevo Lucas Cepeda"

El primer partido de Francisco Meneghini en U de Chile dejó mucho que desear mostrando un rendimiento bastante lejano al que mostraron bajo las órdenes de Gustavo Álvarez. Es por esto que la dirigencia tomó cartas en el asunto y le copió el método a Colo Colo para fichar al "nuevo Lucas Cepeda".

Y es que, según informó La Voz Azul, la dirigencia estudiantil decidió quedarse con los servicios de Santiago Martín, delantero de 18 años proveniente de Santiago Wanderers. El atacante llega para potenciar las series menores de la U, pero con el objetivo de trabajarlo para tenerlo pronto en el primer equipo.

U de Chile ficha al "nuevo Cepeda"

"Juega como extremo por ambas bandas, con preferencia por el sector izquierdo. Su pierna hábil es la izquierda y destaca por su velocidad, su buena pegada y su capacidad goleadora", informaron desde el citado medio, destacando cualidades similares a las de Lucas Cepeda.

La U ficha al "nuevo Cepeda".

El arribo de Santiago Martín coincide con con el de Martín Galdames y Tomás Meneses, jóvenes futbolistas que llegaron provenientes desde Everton y Melipilla respectivamente. El objetivo de esto es potenciar las series menores confiando en el potencial de los jóvenes jugadores y, porqué no, obtener futuros réditos económicos a futuro.

De momento ahora los azules tendrán que esperar para ver cómo progresan los futbolistas, quienes llegan con la misión de convertirse en las próximas estrellas de la U. Recordar que la dirigencia hizo algo parecido con un joven Ignacio Vásquez, quien llegó hace algunos años proveniente desde Cobresal y que ahora ya alterna desde el año pasado con el primer equipo.