¿Copiándole a Colo Colo? U de Chile sorprende en el mercado y ficha al "nuevo Lucas Cepeda"

U de Chile ficha al nuevo Lucas Cepeda.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Sevilla de Alexis Sánchez no lo pasa bien en España.

VIDEO | Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no lo pasan bien en Sevilla: hinchas hacen "apretón" por pésimo momento
anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla

Verano sin imprevistos: anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla
Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

¿No será mucho? Impuestos se quedan con casi la mitad de premio de Alcaraz en Australian Open
¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU

¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡ATENCIÓN Y CUIDADO ALBOS! Equipo grande de sudamérica vendría por Javier Correa
“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

¡Una gran noticia! La Copa de La Liga podría ser vista a través de la televisión abierta
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¿Se podrá ver por TV Abierta? El canal para ver a Chile en la Copa Davis ante Serbia
José Antonio Kast y la tajante decisión sobre importante tema en agenda internacional

No se pronunciará hasta marzo: José Antonio Kast y la tajante decisión sobre importante tema en agenda internacional

El primer partido de Francisco Meneghini en U de Chile dejó mucho que desear mostrando un rendimiento bastante lejano al que mostraron bajo las órdenes de Gustavo Álvarez. Es por esto que la dirigencia tomó cartas en el asunto y le copió el método a Colo Colo para fichar al "nuevo Lucas Cepeda".

Y es que, según informó La Voz Azul, la dirigencia estudiantil decidió quedarse con los servicios de Santiago Martín, delantero de 18 años proveniente de Santiago Wanderers. El atacante llega para potenciar las series menores de la U, pero con el objetivo de trabajarlo para tenerlo pronto en el primer equipo.

U de Chile ficha al "nuevo Cepeda"

"Juega como extremo por ambas bandas, con preferencia por el sector izquierdo. Su pierna hábil es la izquierda y destaca por su velocidad, su buena pegada y su capacidad goleadora", informaron desde el citado medio, destacando cualidades similares a las de Lucas Cepeda.

Quizás te pueda interesar: ¡Tomaron la decisión! Colo Colo elige al reemplazante de Fernando Ortiz ante un eventual despido

U de Chile ficha al nuevo Cepeda.
La U ficha al "nuevo Cepeda".

El arribo de Santiago Martín coincide con con el de Martín Galdames y Tomás Meneses, jóvenes futbolistas que llegaron provenientes desde Everton y Melipilla respectivamente. El objetivo de esto es potenciar las series menores confiando en el potencial de los jóvenes jugadores y, porqué no, obtener futuros réditos económicos a futuro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

De momento ahora los azules tendrán que esperar para ver cómo progresan los futbolistas, quienes llegan con la misión de convertirse en las próximas estrellas de la U. Recordar que la dirigencia hizo algo parecido con un joven Ignacio Vásquez, quien llegó hace algunos años proveniente desde Cobresal y que ahora ya alterna desde el año pasado con el primer equipo.

NOTAS DESTACADAS

Sevilla de Alexis Sánchez no lo pasa bien en España.

VIDEO | Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no lo pasan bien en Sevilla: hinchas hacen "apretón" por pésimo momento
anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla

Verano sin imprevistos: anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla
Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

¿No será mucho? Impuestos se quedan con casi la mitad de premio de Alcaraz en Australian Open
¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU

¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡ATENCIÓN Y CUIDADO ALBOS! Equipo grande de sudamérica vendría por Javier Correa
“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

¡Una gran noticia! La Copa de La Liga podría ser vista a través de la televisión abierta
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¿Se podrá ver por TV Abierta? El canal para ver a Chile en la Copa Davis ante Serbia
José Antonio Kast y la tajante decisión sobre importante tema en agenda internacional

No se pronunciará hasta marzo: José Antonio Kast y la tajante decisión sobre importante tema en agenda internacional

VIDEO | ¡Se vendría un fuerte castigo! El duro informe arbitral que complica a Universidad de Chile
VIDEO | El aterrador momento en que actor Osvaldo Silva sufrió violenta encerrona y terminó apuñalado

VIDEO | El aterrador momento en que actor Osvaldo Silva sufrió violenta encerrona y terminó apuñalado
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¡Tendría el visto bueno! Colo Colo habría encontrado en el torneo nacional a su nuevo refuerzo
Lo que exalumnas de Ángela Vivanco recuerdan de su tiempo como profesora de la UC

“Causaba rechazo en un sector”: Lo que exalumnas de Ángela Vivanco recuerdan de su tiempo como profesora de la UC
U de Chile apela a roja de Juan Martín Lucero.

No se quedan de brazos cruzados: U de Chile toma decisión clave con la expulsión de Juan Martín Lucero
Colo Colo tiene reemplazo para Ortiz.

¡Tomaron la decisión! Colo Colo elige al reemplazante de Fernando Ortiz ante un eventual despido
U de Chile recibe novedad por incidentes de sus hinchas.

¿Tendrán que buscar estadio? U de Chile recibe novedades tras los desmanes de sus hinchas en el Estadio Nacional
Damián Pizarro recibe portazo en Racing.

Presente complejo: Damián Pizarro recibe nuevo portazo en Racing y su carrera sigue cuesta arriba
Quieren reemplazar a Ortiz con Gustavo Álvarez en Colo Colo

En Colo Colo piden el despido de Ortiz y reclaman arribo de este exDT de la U: “Es una buena opción…”
Paulo Díaz habla tras su renacer en River Plate.

¿Recuperando el prime? Paulo Díaz rompe el silencio después de su renacer en River Plate: “Di vuelta la…”