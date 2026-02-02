¡Tomaron la decisión! Colo Colo elige al reemplazante de Fernando Ortiz ante un eventual despido

Colo Colo tiene reemplazo para Ortiz.

Por: Fabián Marambio

La situación de Fernando Ortiz en Colo Colo podría estar llegando a su límite tras la estrepitosa caída ante Deportes Limache. El entrenador se está quedando sin bonos en el Estadio Monumental y, por lo mismo, la dirigencia ya tiene visto a su reemplazo ante su eventual salida.

El pésimo partido ante Deportes Limache, sumado a la pretemporada sin triunfos y irregular término del 2025, tienen a Aníbal Mosa y compañía buscando reemplazo. Así lo informaron en DaleAlbo, donde señalaron que "hay directores que quedaron muy preocupados. Muy. Conversaron si seguir con el DT o no y hay dudas, muchas dudas con Fernando Ortiz. Muchas".

Colo Colo tiene al reemplazo de Ortiz

Luego de aquella alarma, el periodista Edson Figueroa entregó el nombre. "Tienen un plan B en caso de que esto se sostenga de mala manera, han pensado en Tito Tapia como alternativa en caso de que venga lo peor. Lo han pensado, es una realidad, han conversado internamente", señaló.

Colo Colo quiere a Héctor Tapia como reemplazo de Fernando Ortiz.
Héctor Tapia asoma como reemplazo del "Tano".

De igual forma, a pesar de la notoria influencia del DT en el mal momento, desde ByN hicieron un mea culpa. "Hoy tienen muchas dudas respecto a lo que pueda pasar con el futuro del entrenador. Internamente alguno también ha hecho el comentario de que hay responsabilidad dirigencial en la tardanza por refuerzos, ha sido tema", concluyó.

Así las cosas, Héctor Tapia asoma como bombero para apagar el incendio en el Estadio Monumental una vez más. Recordar que el también exdelantero del Cacique ya acumula dos pasos como DT del primer equipo; el primero siendo campeón y en el segundo alcanzando los cuartos de final de Copa Libertadores.

