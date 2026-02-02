¿Tendrán que buscar estadio? U de Chile recibe novedades tras los desmanes de sus hinchas en el Estadio Nacional

El partido entre U de Chile y Audax Italiano estuvo marcado por los incidentes de los hinchas azules en el Estadio Nacional, quienes incluso provocaron un incendio mientras el partido se desarrollaba. La dirigencia estaba preocupada ante alguna posible sanción o incluso perder la localía en el recinto de Ñuñoa, y ahora recibieron novedades.

Si bien es cierto que los universitarios aún están a la espera de las medidas del Tribunal de Disciplina, al menos recibieron una noticia alentadora desde el Instituto Nacional de Deportes (IND), entidad que descartó un castigo mayor como la pérdida del Estadio Nacional.

IND descarta problema mayor para U de Chile

"El IND aclara que dicha opción no ha sido conversada ni evaluada en ninguna instancia. Al día de hoy, no existe una definición ni análisis en curso en ese sentido. Asimismo, el Instituto precisa que la relación con la dirigencia de Universidad de Chile no presenta dificultades, manteniéndose los canales de diálogo y coordinación habituales para el uso del recinto", señalaron en un comunicado.

Desde el organismo estatal aprovecharon también de despejar dudas de cara al futuro. “Por lo anterior, el IND enfatiza que no se está pensando ni proyectando una medida de ese tipo, y que cualquier información que apunte a lo contrario no se ajusta a la realidad”, añadieron.

Con este buen panorama a la vista, los azules solo están esperando el inevitable castigo de la ANFP, aunque este puede ser bastante duro. Debido a la gravedad de los incidentes, es probable que los universitarios enfrenten sanciones como reducción de aforo o incluso partidos a puertas cerradas.