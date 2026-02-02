¿Tendrán que buscar estadio? U de Chile recibe novedades tras los desmanes de sus hinchas en el Estadio Nacional

U de Chile recibe novedad por incidentes de sus hinchas.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo tiene reemplazo para Ortiz.

¡Tomaron la decisión! Colo Colo elige al reemplazante de Fernando Ortiz ante un eventual despido
Damián Pizarro recibe portazo en Racing.

Presente complejo: Damián Pizarro recibe nuevo portazo en Racing y su carrera sigue cuesta arriba
Quieren reemplazar a Ortiz con Gustavo Álvarez en Colo Colo

En Colo Colo piden el despido de Ortiz y reclaman arribo de este exDT de la U: “Es una buena opción…”
Paulo Díaz habla tras su renacer en River Plate.

¿Recuperando el prime? Paulo Díaz rompe el silencio después de su renacer en River Plate: “Di vuelta la…”
vacaciones

¿Cuánto tiempo necesitas realmente para desconectar? El 47% de los chilenos asegura un consenso
Desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América

Desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América
El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre problemas técnicos con su avión

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre problemas técnicos con su avión: El club reaccionó a tiempo
Barticciotto pide este refuerzo para reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo

¿La solución a todo?: Barticciotto exige este refuerzo para reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo
Brasil se rinde a los pies de Gonzalo Tapia con apodo de crack total

Brasil se rinde a los pies de Gonzalo Tapia con apodo de crack total: "Rey de..."
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

"Principio de acuerdo": Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

El partido entre U de Chile y Audax Italiano estuvo marcado por los incidentes de los hinchas azules en el Estadio Nacional, quienes incluso provocaron un incendio mientras el partido se desarrollaba. La dirigencia estaba preocupada ante alguna posible sanción o incluso perder la localía en el recinto de Ñuñoa, y ahora recibieron novedades.

Si bien es cierto que los universitarios aún están a la espera de las medidas del Tribunal de Disciplina, al menos recibieron una noticia alentadora desde el Instituto Nacional de Deportes (IND), entidad que descartó un castigo mayor como la pérdida del Estadio Nacional.

IND descarta problema mayor para U de Chile

"El IND aclara que dicha opción no ha sido conversada ni evaluada en ninguna instancia. Al día de hoy, no existe una definición ni análisis en curso en ese sentido. Asimismo, el Instituto precisa que la relación con la dirigencia de Universidad de Chile no presenta dificultades, manteniéndose los canales de diálogo y coordinación habituales para el uso del recinto", señalaron en un comunicado.

Quizás te pueda interesar: Presente complejo: Damián Pizarro recibe nuevo portazo en Racing y su carrera sigue cuesta arriba

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Hinchada Fútbol (@hinchadafutbol_cl)

Desde el organismo estatal aprovecharon también de despejar dudas de cara al futuro. “Por lo anterior, el IND enfatiza que no se está pensando ni proyectando una medida de ese tipo, y que cualquier información que apunte a lo contrario no se ajusta a la realidad”, añadieron.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Con este buen panorama a la vista, los azules solo están esperando el inevitable castigo de la ANFP, aunque este puede ser bastante duro. Debido a la gravedad de los incidentes, es probable que los universitarios enfrenten sanciones como reducción de aforo o incluso partidos a puertas cerradas.

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo tiene reemplazo para Ortiz.

¡Tomaron la decisión! Colo Colo elige al reemplazante de Fernando Ortiz ante un eventual despido
Damián Pizarro recibe portazo en Racing.

Presente complejo: Damián Pizarro recibe nuevo portazo en Racing y su carrera sigue cuesta arriba
Quieren reemplazar a Ortiz con Gustavo Álvarez en Colo Colo

En Colo Colo piden el despido de Ortiz y reclaman arribo de este exDT de la U: “Es una buena opción…”
Paulo Díaz habla tras su renacer en River Plate.

¿Recuperando el prime? Paulo Díaz rompe el silencio después de su renacer en River Plate: “Di vuelta la…”
vacaciones

¿Cuánto tiempo necesitas realmente para desconectar? El 47% de los chilenos asegura un consenso
Desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América

Desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América
El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre problemas técnicos con su avión

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre problemas técnicos con su avión: El club reaccionó a tiempo
Barticciotto pide este refuerzo para reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo

¿La solución a todo?: Barticciotto exige este refuerzo para reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo
Brasil se rinde a los pies de Gonzalo Tapia con apodo de crack total

Brasil se rinde a los pies de Gonzalo Tapia con apodo de crack total: "Rey de..."
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

"Principio de acuerdo": Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026
¿La barra perjudicó al club?: El desahogo de Lucas Assadi tras incidentes en empate de la U y Audax

¿La barra perjudicó al club?: El desahogo de Lucas Assadi tras incidentes en empate de la U y Audax
VIDEO | Tensión en el Biobío: Hombre armado con cuchillo enfrenta a Carabineros y recibe disparos

VIDEO | Tensión en el Biobío: Hombre armado con cuchillo enfrenta a Carabineros y recibe disparos
¡Denunció impacto devastador! Tomás Vodanovic exige tratamiento de catástrofe tras fuertes lluvias en Maipú

¡Denunció impacto devastador! Tomás Vodanovic exige tratamiento de catástrofe tras fuertes lluvias en Maipú
Andrónico Luksic golpea la mesa tras controvertida mención en archivos del Caso Epstein

“Que quede muy claro”: Andrónico Luksic golpea la mesa tras controvertida mención en archivos del Caso Epstein
Guerra de posturas: Presidente Boric salió en defensa del Pase Cultural tras anuncio de futuro ministro

Guerra de posturas: Presidente Boric salió en defensa del Pase Cultural tras anuncio de futuro ministro
Colo Colo muy cerca de fichar una figura pretendida por la U

¡Golpe al mercado!: Colo Colo muy cerca de fichar una figura pretendida por la U
Anuncian primera sanción contra barristas de la U por incidentes en el Estadio Nacional

¿Castigo a la altura?: Anuncian primera sanción contra barristas de la U por incidentes en el Estadio Nacional
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¿Te lo esperabas?: El histórico récord que perdió Colo Colo con su derrota ante Deportes Limache
Johnny Herrera destroza a barristas de la U por incidentes en el Estadio Nacional

Johnny Herrera destroza a barristas de la U por incidentes en el Estadio Nacional: "Contra su propio club"
¡Desató ola de críticas! El drástico anuncio de futuro ministro de las Culturas el tras denuncias de mal uso de Pase Cultural

¡Desató ola de críticas! El drástico anuncio de futuro ministro de las Culturas el tras denuncias de mal uso de Pase Cultural