Presente complejo: Damián Pizarro recibe nuevo portazo en Racing y su carrera sigue cuesta arriba

Damián Pizarro arribó a Racing de Avellaneda con el objetivo de sumar minutos y relanzar su carrera después de un complejo paso por Europa. Sin embargo, parece ser que su inactividad en el el viejo continente, sumado a que no hizo pretemporada por estar resolviendo su futuro, estarían siendo factores negativos en este comienzo en Argentina.

Y es que, según informó el sitio Racing del Alma, el canterano de Colo Colo se ha mostrado fuera de ritmo durante las primeras prácticas, lo que no le ha permitido ingresar en la nómina de esta jornada en el Torneo de Apertura argentino.

Damián Pizarro aún no está en forma en Racing

Según destacó el medio, Gustavo Costas y el cuerpo técnico en general "todavía no lo ven en condiciones, por lo que se tomarían unos días más para sumarlo al banco de suplentes". Con esto, Pizarro tendrá que esforzarse mucho más para demostrar que puede ser opción en la delantera de La Academia.

Lo que viene para Pizarro

De momento, Racing enfrentará a Tigre sin la presencia de Pizarro, quien continuará los trabajos apuntando al próximo partido ante Argentinos Juniors. Para este compromiso, donde el chileno se reencontraría con Brayan Cortés, se espera que al menos pueda decir presente en el banco de suplentes al acumular más entrenamientos con el equipo.

Lo cierto es que el delantero de 20 años deberá trabajar arduamente para intentar ser titular en el que es su tercer equipo tras su salida de Colo Colo en 2024. Tras complejos pasos por Udinese y Le Havre, Racing asoma como el club donde debe relanzar su carrera en el extranjero.