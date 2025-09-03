Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente

Barras U de Chile e Independiente

Por: Fabián Marambio

El escándalo protagonizado por hinchas de la U de Chile e Independiente en Argentina está lejos de quedar en el olvido. Ahora, a falta de la resolución final de Conmebol, los azules recibieron su primer y potente castigo por todo lo sucedido.

La sanción llegó por parte de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Argentina, entidad que decidió castigar por más de dos años a la hinchada de la U en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto?, que los hinchas de la U no podrá ingresar a ningún estadio de la ciudad.

El texto emitido por las autoridades, señala que "disponer en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos -oficiales o amistoso- en los que participe el Club Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027".

Primer castigo contra hinchas de U de Chile.
La hinchada de la U no podrá ingresar a ningún estadio de Buenos Aires hasta finales de 2027.

U de Chile sufre lo mismo que Colo Colo

Es importante destacar que esta no es la primera vez que las autoridades de Buenos Aires determinan este tipo de castigo, pues la hinchada de Colo Colo sufrió lo mismo en 2023 y 2024 después de protagonizar incidentes en terreno argentino. Es más, la temporada pasada tampoco pudieron ingresar al Estadio Monumental de Núñez en la serie de cuartos de final en Libertadores ante River Plate.

La U espera por el fallo de Conmebol

Este fallo era esperable, pero los ánimos de todos en Universidad de Chile están puestos en el fallo definitivo de Conmebol, donde se decidirá finalmente si los azules clasifican o no a los cuartos de final de Copa Sudamericana para enfrentar a Alianza Lima.

