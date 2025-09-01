¡Con uno menos! La Roja ya comienza la preparación para duelo ante Brasil

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente la selección chilena se está preparando para lo que serán sus últimos dos partidos por las clasificatorias al próximo Mundial ante Brasil y Uruguay respectivamente. Cabe recordar que tras quedar sin chances de ir a la siguiente cita planetaria, Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de La Roja y ahora Nicolás Córdova tomó de forma interina al combinado nacional.

Para su primera citación al mando de la selección chilena, Córdoba dejó fuera a la generación dorada y preparó una nómina bastante interesante que combina la experiencia de aquellos jugadores que están brillando en el extranjero, junto a los promesas nacionales que se espera sean el tan ansiado recambio en nuestro fútbol.

Si bien no importa los resultados que obtenga La Roja en estos dos últimos encuentros por las clasificatorias, de igual forma ya estamos fuera del próximo Mundial, esta instancia se toma como la forma de probar a lo que se espera sea la nueva generación de la selección chilena y darle la oportunidad de mostarse a las estrellas nacionales del mañana.

Durante los últimos días, han llegado a nuestros país los distintos representantes nacionales que militan en el extranjero para sumarse a los trabajos de la selección chilena al mando de Nicolás Córdova con miras a lo que serán los últimos dos duelos clasificatorios ante Brasil y Uruguay respectivamente, donde llegan varias sorpresas en la nómina actual.

Una dura baja ante Brasil

En medio de la preparación para el encuentro ante Brasil, La Roja sufre con su primera baja, ya que Felipe Loyola sufrió un fuerte choque este fin de semana en la liga argentina, lo que le provocó un esguince acromio clavicular grado 1 en el hombro derecho. De esta forma no podrá estar en el duelo ante la escuadra carioca y pone en duda su participación ante Uruguay.

¿Cuándo y dónde ver el partido de la selección?

El próximo rival del combinado nacional por clasificatorias será en condición de visitante ante Brasil, duelo que se disputará el próximo jueves 04 de septiembre desde las 20:30 horas en el estadio Maracaná. Este partido será transmitido por CHV y todas sus plataformas digitales.

