¿Quién gana? El trueque que planea Independiente para sacar a Claudio Aquino de Colo Colo

Claudio Aquino fue el mejor jugador del fútbol argentino en 2024, pero este año en Colo Colo no ha logrado demostrar su mejor versión. Es por eso que la dirigencia del Cacique no está del todo conforme con él y, en ese sentido, desde Independiente planean un trueque para quedarse con sus servicios.

Gustavo Quinteros, actual DT de los de Avellaneda, quiere sumar a toda costa a Aquino, pues lo conoce bien después de campeonar juntos en Vélez Sarsfield. Sin embargo, las finanzas del club no son las mejores y no cuentan con dinero para una oferta fuerte, razón por la que barajan el intercambio.

¿Claudio Aquino por Luciano Cabral?

Fue Marcelo Pablo Barticciotto quien reveló el plan del club argentino. "Hay un posible intercambio con Cabral. Gustavo Quinteros quiere a Claudio Aquino e Independiente no ve con malos ojos el trueque con Colo Colo", reveló en ESPN.

Independiente planea cambiar a Luciano Cabral por Claudio Aquino.

¿Colo Colo se interesa en Cabral?

Esas son las intenciones de Independiente, pero ahora resta ver qué espera Colo Colo. Con la salida de Aquino los albos liberarían uno de los sueldos más altos del plantel y, además, un cupo de extranjero. Sin embargo, habría que evaluar si Cabral es realmente o no del gusto de Fernando Ortiz.

De hecho, el entrenador quiere a un nuevo '10' para su equipo pensando en 2026, pero ya tiene a su elegido; Diego Valdés. Ambos coincidieron en América y brillaron juntos, por lo que el "Tano" quiere volver a reencontrarse con él y ya lo pidió para el próximo año.

