Por orden de la dirigencia: U de Chile margina a este jugador titular y desata caos interno en la institución

U de Chile caos interno.

Por: Fabián Marambio

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Los problemas dirigenciales en U de Chile parecen nunca acabar. A los cuestionamientos por el manejo del club por parte de Azul Azul, ahora se sumó un caos interno que apunta a lo deportivo. Y es que los directivos azules le ordenaron al DT interino, John Valladares, la marginación de un jugador que asomaba como titular.

Los azules tienen todo listo para debutar en la Copa de la Liga ante Deportes La Serena, aunque surgió un importante problema de último minuto. Todo apuntaba a que Cristopher Toselli sería el arquero titular del equipo con el objetivo de darle descanso a Gabriel Castellón, aunque esto finalmente no será así.

U de Chile margina a Cristopher Toselli

Según informaron desde Emisora Bullanguera, Manuel Mayo, gerente deportivo de la U, le habría ordenado a Valladares enviar al banco de suplentes a Cristopher Toselli, todo esto con el objetivo de ceder su lugar a Ignacio Sáez, arquero canterano de 20 años que iría desde la partida en la Copa de la Liga.

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U de Chile toma medidas para la Copa de la Liga.
Ignacio Sáez se perfila como titular en la U.

La medida podría entenderse desde el plano deportivo, pues darle rodaje al canterano podría ser beneficioso de cara al futuro. Sin embargo, la manera en que se dio todo dejó muy molesto a Cristopher Toselli, quien incluso habría expresado personalmente su molestia a al hablar directamente con Mayo.

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Si bien es cierto que Toselli tiene completamente asumido su rol como arquero suplente de Universidad de Chile, la situación no lo dejó de molestar. Lo cierto es que el caos institucional e interno en el club parece no terminar justo cuando Fernando Gago se prepara para iniciar el nuevo proceso al mando del primer equipo.

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