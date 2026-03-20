Accidente de tránsito remece al fútbol chileno: futbolista se encuentra bajó intensa supervisión médica

Jugador del fútbol chileno sufre accidente.

Por: Fabián Marambio

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Los problemas y las tragedias en el fútbol chileno están a la orden del día y ahora los focos se los está llevando Rangers de Talca. Y es que uno de sus futbolistas protagonizó un accidente vehicular durante la noche de este jueves, situación que lo mantiene bajo intensos cuidados médicos y que preocupa a todos en su club.

Se trata de Mauro González, volante del club talquino que tiene a todos preocupados en la ciudad. “Informamos que, durante la noche de este jueves, nuestro jugador del plantel profesional, Mauro González, se vio involucrado en un accidente de tránsito, en medio de complejas condiciones meteorológicas”, informó Rangers en su comunicado oficial.

Accidente de tránsito remece al fútbol chileno

En el mismo escrito, el equipo de la Primera B tranquilizó a todos los hinchas, familiares y compañeros de González, afirmando que “fue trasladado oportunamente a un centro asistencial. Actualmente se encuentra fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica”.

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Los detalles del accidente de tránsito

Según informaron en radio FM+ de Talca, el accidente se ocasionó en la intersección de Avenida Lircay con 13 Norte, una zona que normalmente tiene mucho tráfico, escenario que se hizo aún más complejo debido a la situación climática que afecta a la ciudad.

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Fue ahí, cuando el volante argentino impactó a alta velocidad con una barrera de contención, obligando a desplegar un amplio operativo de emergencia para ir en ayuda del jugador. La buena noticia es que está fuera de riesgo vital y ahora resta esperar para ver cómo evoluciona en su recuperación.

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